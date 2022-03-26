Почему россияне всегда будут оправдывать войну "больших людей"

Завершение оформления рашизма как государственной идеологии в РФ позволяет русским оправдать любые преступления / Reuters

"А нас за что?" – говорили жители села Журавлёва Белгородской области РФ 24 марта, рассматривая развалины двух десятков своих домов. Возможно, они это и не говорили. СМИ РФ подозрительно не сообщают их мнение о нападении России на Украину, даже в формате его одобрения. Но вопрос "А нас за что?" явственно витает над РФ и становится последним в ряду "вечных" российских вопросов – "Кто виноват?", "Что делать?" и "Как нам обустроить Россию?".

Поставил этот вопрос перед её населением никто иной как Путин, много раз называвший "незаконными", "несправедливыми", "нелегитимными" и так далее экономические санкции, введенные странами демократии против РФ за нападение на Украину в 2014 г. Он сравнивал их даже с объявлением войны и нападением на Россию. Он первым среди россиян спросил: "А за что нам санкции?" и сознательно совершил подмену причины следствием.

Ответ на свой вопрос Путин и все россияне хорошо знают – "За войну, за нападение на Украину, за убийства её жителей, за разрушения, за отнятые у неё территории". Но вместо того, чтобы раскаяться в своих преступлениях, Путин и его пропагандисты стали сочинять сто и одно оправдание российской агрессии и экспансии. На Украину и страны демократии полились потоки лжи и фейков, иногда даже взаимоисключающие друг друга. Результатом стало завершение оформления рашизма как государственной идеологии в РФ, суть которого кратко озвучил сам Путин – "Где русский, там и Россия". Эта формула позволяет рашистам оправдать любую территориальную экспансию и любые преступления, сопровождающие её.

Личный вклад отдельных госслужащих РФ в пропаганде идеологии рашизма более, чем очевиден. Поэтому Служба безопасности Украины анонсировала 23 марта подготовку бумаг для запроса в Интерпол о международном розыске и задержании Дмитрия Киселёва и Ольги Скабеевой. Им также направлено подозрение на украинском и русском языке с обвинением о посягательстве на территориальную целостность Украины. За это, согласно части 3 статьи 110 Уголовного кодекса Украины, положено наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Министр пропаганды доктор Геббельс не случайно принял яд 1 мая 1945 г. и отравил шесть своих детей. Он адекватно оценивал место пропаганды в идеологии нацизма и в войне, а также свою личную роль в этом. Сомнительно, что Киселёв, Скабеева, Соловьёв, Симоньян и другие пропагандисты, а также такие идеологи рашизма как Сурков, Бородай, Дугин или Гундяев, известный ещё и как "патриарх Кирилл", последуют примеру Геббельса. Впрочем, не будем исключать, что по мере приближения конца рашизма станут появятся известия об имитации ими смерти с целью выехать по фальшивым паспортам в "нейтральные" страны. Усложнить эти попытки и призвано направление запросов в Интерпол об их задержании.

Прямая причастность пропагандистов и идеологов рашизма к его военным преступлениям вне сомнений. Собственно, самоубийство Геббельса и его семьи поставило все точки в таких дискуссиях. Это единственное, за что человечество может быть ему признательно: он умер намного честнее, чем жил и говорил. Но и в этом он солгал сам себе, убив собственных детей, которым точно не угрожала смертная казнь. Пропагандисты по убеждениям неисправимы, в отличие от идейных искателей.

Читайте такжеРусская катастрофа: как Россия превращается в мир прокаженныхРеестр идеологов и пропагандистов рашизма с 2014 г. ведётся группой "Миротворец" с подробностями их карьерного роста. Учтены все категории, включая скромных тружеников ботоферм типа "Ольгино", решивших немного подзаработать на культивировании ненависти к украинцам, к "гейевропецам", к демократии и продвижению рашизма в соцсетях. Вскоре перед ними, как и перед жителями села Журавлёво, тоже встанет в практической плоскости вопрос: "А нас за что?".

Они будут оправдываться: мы лично никого не убили, мы люди маленькие, и нас не спрашивают. Но Геббельс с Гитлером тоже никого лично не убивали. Это делали "маленькие люди", которые в мае 1945 г. однообразно твердили, что они всего лишь выполняли приказы.

Почти как полтысячи солдат российской армии, взятых в плен в Украине, которые сейчас однообразно говорят: мы ничего не знали. Не знали даже об объявлении Путиным "военной операции", и просто поехали на учения после месяцев сидения в боевой готовности возле украинской границы.

Российские солдаты, которые стреляют и видят дорожные указатели и надписи на украинском языке, не хотят признать, что они ведут захватническую войну в другой стране, так как точно знают: их есть за что осуждать, судить и наказывать.

Даже командир разведроты, попавший в плен в первые дни войны, старательно оговаривал, что он якобы не участник боевых действий.

Если так ведут себя непосредственные участники вторжения, то какой ответ можно ждать от остальных россиян на вопрос: "А нас за что?", который им ещё не столь актуален, как для пленных или жителей Журавлёвки – первого населённого пункта в РФ, разрушение которого самый прямой результат российской агрессии.

Читайте такжеЛюдоедская Россия: как Кремль демонстрирует классический пример тупого саморазрушенияБольшинство из них пока с апломбом повторяют основные нарративы, оправдывающие эту войну, которые им создали пропагандисты рашизма. Повторяет точно так же, как с 2015 г. пересказывает её нарратив о том, что война в Сирии нужна им для того, чтобы оттуда в РФ не пришли некие "бармалеи" и исламские террористы. Повторяет не потому, что верит в "бармалеев" или в "бандеровцев", а потому, что "маленьким людям" России безразлично, чем оправдывать эти войны.

Для этих "маленьких людей" важно ощущать себя большими и важными начальниками мира, которые бомбят, кого захотят. Хотят – бомбят Сирию и Украину, а захотят, и Польшу будут бомбить. Могут даже всплыть на "подводной лодочке с ядерным моторчиком" возле Америки. Этим рабы российского авторитаризма создают себе успокоительное "Мы не рабы, мы властелины мира". В СССР такая успокоительная таблетка имела вид принадлежности к пролетарской нации, которой принадлежит будущее и мир. Идеологи рашизма заменили это принадлежностью к "русскому миру", которому тоже должен принадлежать весь мир.

Пока "маленькие люди" России вместе с её "большими людьми" с гордостью и упоением слушают новости от пропагандистов рашизма о том, как их армия расстреливает ракетами с большого расстояния города и посёлки в Украине. Обстрел Ивано-Франковска ракетами "Кинжал", выпущенными чуть ли не из Подмосковья, вызвал в СМИ России шквал гордости её армией и оружием. Это так комфортно, сидишь себе в Москве и одним нажатием кнопки стираешь за 1200 км непонравившейся тебе город в Украине. Прямо как в компьютерной игре и ничего в ответ не прилетит. Можно даже сходить попить кофе и обсудить с друзьями, куда ещё стрельнуть. Если хочется экзотики и драйва, то можно стрельнуть из системы "Бастион" по Одессе из оккупированного Крыма или ракетами "Калибр" с корабля в Чёрном море по Харькову. Если ракета вместо Харькова попадёт в село Журавлёвка, пропагандисты объяснят это не ошибкой самого высокоточного оружия в мире, а зверствами украинской армии. Так армия России испытывает в Украине то оружие, которое не смогла испытать в Сирии из-за её малых размеров и большой удалённости от РФ.

Читайте такжеПутин приближает развал России, но спрыгнуть с "украинского кола" ему не дадутВ силу географии жителям двух сёл Белгородской области Журавлёвка и Нехотеевка 24 февраля пришлось первыми отвечать для себя на вопрос: "А нас за что?", так как одно находится в 2 км от границы, а другое в 600 м. Через них в тот день в Украину заходили сплошным потоком колонны военной техники РФ, шедшие на Харьков, до которого 20 км. Губернатор этой области 25 февраля рассказывал СМИ, что предлагает жителям обоих сёл эвакуироваться в Белгород в связи с неким инцидентом. Этим "инцидентом" очевидно было попадание снарядов украинской артиллерии, бившей по колоннам рашистов, в два строения, но пострадавших не было.

Затем "инциденты" стали учащаться, по мере того, как российская армия уничтожала дома в Харькове, доведя число таких до тысячи штук. Только в ночь с 23 на 24 марта она произвела по Харькову 140 обстрелов из "Градов" и их аналогов и 44 обстрела из артиллерии, танков и миномётов, помимо удара "Калибрами" с кораблей черноморского флота РФ.

Не удивительно, что после всего этого утром 24 марта росСМИ стали сообщать о вывозе с ночи из обоих сёл более 200 жителей в Белгород и разрушении 20 домов. Для их жителей не суть важно, попали по домам украинские ракетчики, подавлявшие огонь рашистов, которые отсюда методично уничтожают Харьков или это промахнулись "Калибры" черноморского флота РФ. Линия фронта от сёл в 15-18 км и это даёт их жителям исчерпывающий ответ на вопрос "А нас за что?".

Самый правильный ответ на этот вопрос дали те граждане и военнослужащие РФ, кто в составе легиона "Свобода России" уже воюет в Украине с рашизмом. Всем её жителям лучше начинать отвечать на этот вопрос сейчас, пока он не перешёл для них в такую же плоскость, как для жителей Журавлёвки и Нехотеевки. На практике с правильного ответа на этот вопрос и покаяния и начинается дерашизация.