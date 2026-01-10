Почему россияне побоялись бить Орешниковым по Киеву?

Москва официально заявила, что это ответ за удар по Валдаю. Но есть нюансы.

1. Это точно довольно слабый ответ (я имею в виду Орешник). Россияне, похоже, демонстрируют Трампу: мы готовы бить Орешником, но по Киеву (по центрам принятия решений) пока не ударим. Это типа жест доброй воли. Но свой вымышленный козырь с атакой на я Путина россияне профукали просто бездарно.

2. Главная стратегия россиян - блекауты. И эта стратегия остается неизменной. Путин верит, что этой зимой может отключить Украину и фронт посыплется. Это его идея-фикс.

3. Вчера россиянам передали наработанные документы по переговорам. Теперь у России есть максимум пара недель на то, чтобы придумать новую чепуху, почему Украина срывает переговоры.

4. Я остаюсь при мнении, что стратегией россиян остается затягивание времени. И сейчас они судорожно ищут идеи, чтобы потянуть время. Правда, сейчас Трамп будет ускорять процессы.

5. У Путина люфт для маневров несколько сузился. Хотя он все еще исходит из парадигмы, что даже если он продолжит тянуть время, Трамп ничего ему не сделает. Главный вопрос, насколько активно сейчас США начнут бороться с теневым флотом. Это и будет ответом на вопрос, когда Путин пойдет на переговоры.

