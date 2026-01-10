Укр
Почему россияне побоялись бить Орешниковым по Киеву?

Вадим Денисенко
10 января 2026, 06:28
105
Москва официально заявила, что это ответ за удар по Валдаю. Но есть нюансы.
Почему россияне побоялись бить Орешниковым по Киеву?
РФ ударила "орешником" по Украине / Коллаж: Главред, фото: СБУ, скриншот из видео

1. Это точно довольно слабый ответ (я имею в виду Орешник). Россияне, похоже, демонстрируют Трампу: мы готовы бить Орешником, но по Киеву (по центрам принятия решений) пока не ударим. Это типа жест доброй воли. Но свой вымышленный козырь с атакой на я Путина россияне профукали просто бездарно.

2. Главная стратегия россиян - блекауты. И эта стратегия остается неизменной. Путин верит, что этой зимой может отключить Украину и фронт посыплется. Это его идея-фикс.

3. Вчера россиянам передали наработанные документы по переговорам. Теперь у России есть максимум пара недель на то, чтобы придумать новую чепуху, почему Украина срывает переговоры.

видео дня

4. Я остаюсь при мнении, что стратегией россиян остается затягивание времени. И сейчас они судорожно ищут идеи, чтобы потянуть время. Правда, сейчас Трамп будет ускорять процессы.

5. У Путина люфт для маневров несколько сузился. Хотя он все еще исходит из парадигмы, что даже если он продолжит тянуть время, Трамп ничего ему не сделает. Главный вопрос, насколько активно сейчас США начнут бороться с теневым флотом. Это и будет ответом на вопрос, когда Путин пойдет на переговоры.

Источник

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 году – факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 года и по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

