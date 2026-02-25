Мне страшно, что мы можем безвозвратно потерять чувство единства

Мы уже так далеко зашли. Прошли такой ад, который мало кто мог представить.

На пятый год большой войны, как так случилось, что слова, которые в начале полномасштабного вторжения давали нам силы, упорство и веру, сегодня стали для части общества токсичными?

Устойчивость.

Несокрушимость.

Единство

Почему так много людей закатывают глаза, когда видят посты об этом или слышат эти слова в интервью и на подкастах? Когда эти слова, которые сопровождали нашу борьбу и наше выживание, как нации и государства, стали мемами?

А слово "уклонист" наоборот стало терять негативный оттенок и романтизироваться. А те, кто поднимает руку на военнослужащих ВСУ из ТЦК - становятся "народными героями" в тик токе. Почему?

Да, через четыре года большой войны наступает безумная усталость, а это - лучшая почва для манипуляций. И российская пропаганда вгрызается в каждую щель нашей усталости.

Потому что, нивелируя эти слова, у нас отбирают веру в то, что мы все-таки стойкие, несокрушимые и объединенные.

Но, черт возьми, Украина четыре года борется против второй армии мира и не собирается капитулировать. Это и есть стойкость.

Россия ежедневно рапортует об "огромных успехах", а на самом деле берет по 200 метров поля за недели боев, теряя тысячи людей. А Украина контратакует и отбивает за неделю то, что они брали полгода.

Украина разрушает российские НПЗ и их военные заводы в полутора тысячах километров от ЛБЗ. Чего раньше и представить не могли.

Как и того, что украинские военные станут инструкторами для солдат НАТО.

Это и есть несокрушимость.

Россия не может победить нас на поле боя. Поэтому озверело бьет по энергосистеме в самую холодную за последние годы зиму. Пытается погрузить нас в темноту, заморозить, обескуражить.

Но мы отвечаем грохотом генераторов, учимся жить автономно на уровне многоэтажек в пределах одного квартала, разбиваем тысячи пунктов обогрева, заряжаем павербенки в отделениях "Новой Почты" и "Розетки" и даже устраиваем дискотеки с барбекю среди темноты, но со светом глаз и сердец.

Это и стойкость, и несокрушимость, и даже мощь.

Я помню, как в конце февраля 2022 года я оставался ночевать на фонде, потому что мне было страшно, что россияне ночью продвинутся вглубь Киева и "отрежут" меня от своих, от фонда. Что я буду сам и ничего не смогу сделать. Что быть разъединенными – это гибель, а держаться вместе – это выживание.

И тогда, после вторжения, все продемонстрировали невероятное единство. И Киев устоял. И Харьков. И Чернигов. И многие другие города и села Родины!

Сейчас мне снова страшно, что мы можем безвозвратно потерять это чувство единства. Как же враг этого хочет!

Но из-за усталости, из-за нарратива, который нам навязывают со всех сторон, мы можем это потерять. Наше единство.

Потому что нивелируются наши базовые настройки: выстоять, не сломаться, быть сильными.

Поэтому прогоните сраными лохмотьями всех, кто возвеличивает уклонистов, кто сеет предательство и нивелирует нашу стойкость, несокрушимость и единство.

Не позволяйте нас обескуражить и разъединить.

Потому что мы непобедимы, когда объединены!

Выстоим только вместе!

