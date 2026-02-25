Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Мне страшно, что мы можем безвозвратно потерять чувство единства

Сергей Притула
25 февраля 2026, 06:11
Мы уже так далеко зашли. Прошли такой ад, который мало кто мог представить.
Мне страшно, что мы можем безвозвратно потерять чувство единства
Коллаж: Главред, фото: УНИАН

На пятый год большой войны, как так случилось, что слова, которые в начале полномасштабного вторжения давали нам силы, упорство и веру, сегодня стали для части общества токсичными?

Устойчивость.

Несокрушимость.

видео дня

Единство

Почему так много людей закатывают глаза, когда видят посты об этом или слышат эти слова в интервью и на подкастах? Когда эти слова, которые сопровождали нашу борьбу и наше выживание, как нации и государства, стали мемами?

А слово "уклонист" наоборот стало терять негативный оттенок и романтизироваться. А те, кто поднимает руку на военнослужащих ВСУ из ТЦК - становятся "народными героями" в тик токе. Почему?

Да, через четыре года большой войны наступает безумная усталость, а это - лучшая почва для манипуляций. И российская пропаганда вгрызается в каждую щель нашей усталости.

Потому что, нивелируя эти слова, у нас отбирают веру в то, что мы все-таки стойкие, несокрушимые и объединенные.

Но, черт возьми, Украина четыре года борется против второй армии мира и не собирается капитулировать. Это и есть стойкость.

Россия ежедневно рапортует об "огромных успехах", а на самом деле берет по 200 метров поля за недели боев, теряя тысячи людей. А Украина контратакует и отбивает за неделю то, что они брали полгода.

Украина разрушает российские НПЗ и их военные заводы в полутора тысячах километров от ЛБЗ. Чего раньше и представить не могли.

Как и того, что украинские военные станут инструкторами для солдат НАТО.

Это и есть несокрушимость.

Россия не может победить нас на поле боя. Поэтому озверело бьет по энергосистеме в самую холодную за последние годы зиму. Пытается погрузить нас в темноту, заморозить, обескуражить.

Но мы отвечаем грохотом генераторов, учимся жить автономно на уровне многоэтажек в пределах одного квартала, разбиваем тысячи пунктов обогрева, заряжаем павербенки в отделениях "Новой Почты" и "Розетки" и даже устраиваем дискотеки с барбекю среди темноты, но со светом глаз и сердец.

Это и стойкость, и несокрушимость, и даже мощь.

Я помню, как в конце февраля 2022 года я оставался ночевать на фонде, потому что мне было страшно, что россияне ночью продвинутся вглубь Киева и "отрежут" меня от своих, от фонда. Что я буду сам и ничего не смогу сделать. Что быть разъединенными – это гибель, а держаться вместе – это выживание.

И тогда, после вторжения, все продемонстрировали невероятное единство. И Киев устоял. И Харьков. И Чернигов. И многие другие города и села Родины!

Сейчас мне снова страшно, что мы можем безвозвратно потерять это чувство единства. Как же враг этого хочет!

Мы уже так далеко зашли. Прошли такой ад, который мало кто мог представить.

Но из-за усталости, из-за нарратива, который нам навязывают со всех сторон, мы можем это потерять. Наше единство.

Потому что нивелируются наши базовые настройки: выстоять, не сломаться, быть сильными.

Поэтому прогоните сраными лохмотьями всех, кто возвеличивает уклонистов, кто сеет предательство и нивелирует нашу стойкость, несокрушимость и единство.

Не позволяйте нас обескуражить и разъединить.

Потому что мы непобедимы, когда объединены!

Выстоим только вместе!

Источник

О личности: Сергей Притула

Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы "Кто сверху?", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сергей Притула
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Вашингтон расширил санкции против РФ: кого и почему наказал Минфин США

Вашингтон расширил санкции против РФ: кого и почему наказал Минфин США

06:56Мир
"Момент истины": когда РФ окажется перед неизбежным выбором в войне с Украиной

"Момент истины": когда РФ окажется перед неизбежным выбором в войне с Украиной

02:04Война
В Киеве и области будут отключать электроэнергию 25 февраля – графики

В Киеве и области будут отключать электроэнергию 25 февраля – графики

23:43Украина
Реклама

Популярное

Ещё
К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Китайский гороскоп на завтра 25 февраля: Козлам - безнадежность, Свиньям - страдания

Китайский гороскоп на завтра 25 февраля: Козлам - безнадежность, Свиньям - страдания

Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

После циклона "Алина" ударит мороз: Одесчину ждет резкая перемена погоды

После циклона "Алина" ударит мороз: Одесчину ждет резкая перемена погоды

Последние новости

06:56

Вашингтон расширил санкции против РФ: кого и почему наказал Минфин США

06:30

Рецепт божественного салата из свеклы за пару минут

06:11

Мне страшно, что мы можем безвозвратно потерять чувство единствамнение

05:56

Гороскоп для Дев на март 2026: наследство, выплаты и новые доходыВидео

05:31

Новая волна потепления на Полтавщине: синоптики предупредили об изменении погоды

Пятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со ЖдановымПятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со Ждановым
04:41

Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

04:00

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке выдры за 31 с

02:04

"Момент истины": когда РФ окажется перед неизбежным выбором в войне с Украиной

02:00

"Призываю не стыдиться": Ольга Сумская ошеломила откровенным признанием

Реклама
01:30

51-летний Харчишин рассказал о новой любви: "Притягивает"

01:11

"Нет ненависти": Короткая призналась, как объясняла развод детям

00:47

Первая подкормка рассады – как не испортить урожай и укрепить корниВидео

24 февраля, вторник
23:54

Курган & Agregat и звезды "Тихой Навы" получили награды от президента Украины

23:51

"Я очень надеюсь, что это вброс": журналист предупредил о масштабном скандале в УАФ

23:43

В Киеве и области будут отключать электроэнергию 25 февраля – графики

22:52

Количество отключений уменьшилось - новые графики для Запорожской области на 25 февраля

22:47

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

22:40

У Трампа заговорили о переговорах Зеленского с Путиным и вынесли главный вопрос

22:37

Новые графики отключений для Черкасской области - когда не будет света 25 февраля

22:26

Снежана Бабкина сообщила о страшном горе в семье - что случилось

Реклама
22:15

Молодежь и семьи со всей страны: "Тень" присоединилась к Национальному дню молитвы за Украину в столице

21:54

Мальчик без ума: 44-летняя Альба подтвердила роман с молодым актером

21:49

"Показала нутро": что вытворила Настя Каменских за границей

21:43

Гороскоп на завтра 26 февраля: Тельцам - похвала, Львам - комплименты

21:38

Конец войны до 4 июля: Зеленский оценил инициативу Трампа и поставил условие

21:29

Чёрная плесень пропадёт за считаные минуты: простое средство есть в каждом домеВидео

21:19

На Львовщине прокурор сбил двух детей: следователи начали расследование, детали

20:56

Раскрыта тайна V-образной вставки на одежде: для чего она на самом деле нужнаВидео

20:50

В Кремле поставили дедлайн по войне против Украины - названа дата

20:34

"Разносит нас капитально": названо главное преимущество РФ в войне с Украиной

20:10

Точно не "любвеобильный": как по-украински назвать человека, который часто влюбляетсяВидео

20:06

"Пусть договаривается с Москвой", – Зеленский четко ответил Орбану на шантажВидео

19:41

В Панаме нашли таинственную гробницу: что скрывает богатство древнего правителя

19:35

Одна простая привычка при стирке медленно "убивает" одежду: в чем ошибкаВидео

19:34

Крысы "захватили" город: женщина показала тревожную картину с улицыВидео

19:29

Не масштабное контрнаступление: раскрыта причина отступления россиян на фронте

19:10

Когда закончится война?мнение

18:49

Парковка, перевозки и не только: что изменится для водителей с 1 мартаВидео

18:40

Скучает ли кот без хозяина – вот, что делает кошка в течение дняВидео

18:37

Нюд, подвинься: тренды маникюра на весну 2026

Реклама
18:32

Дожди с мокрым снегом обрушатся на Львовщину: объявлен желтый уровень опасности

18:30

"Нам станет очень тяжело": раскрыт тревожный сценарий продолжения войны

18:03

В украинском языке нашли слово с тремя апострофами: что это за языковой феномен

18:02

Девушка показала фото новой стрижки: никто не был готов к результатуВидео

17:55

Рептилия размером с пятиэтажку: ученые ошарашили габаритами гигантской змеи

17:50

Погибли на месте: экс-солистка "Вороваек" лишилась двоих детей за один день

17:48

Солнечных дней больше, чем где-либо - какие регионы Украины самые теплыеВидео

17:47

"Вашего мужа терпеть не могут": экс-Остапчук вызверилась на Тимура Мирошниченко

17:43

Пятьдесят сел в опасности: наводнение угрожает одному из регионов Украины

17:40

Есть три варианта: в Fox News назвали сценарии завершения войны, чего ожидать

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять