Почему россияне еще не скоро признают ошибку Путина

Россияне надолго заражены пропагандой / Reuters

Как человек системный, стремлюсь формулировать выводы из анализируемого. В частности, вывел следующие законы, по которым функционирует население недоимперии:

Орком нельзя стать по принуждению. Орком можно стать только по внутреннему желанию. Отдельный орк может перестать быть орком, но для этого необходимы тектонические потрясения в его жизни. Сообщество орков не может перестать быть таковым. Сообщество орков может перестать быть, но для этого необходимы обстоятельства непреодолимой силы (падение жизненного уровня, тотальный дефицит и прочие экономические проблемы таковыми обстоятельствами не являются).

В рядовых российских городах вдали от границы с Украиной все хорошо. Тамошних обитателей совершенно не волнуют чудовищные потери России в агрессивной войне. Там ничего не поменялось — как жили небогато, так и продолжают. И по-прежнему считают, что Украина напала на Россию, поэтому Украину надо уничтожить. Вместе со всеми украинцами, которые не захотят перековаться на россиян. Поэтому Путин если и неправ, то только в том, что все еще медлит с уничтожением Украины.

Да, эти глубинные россияне свято верят в победительную силу русского оружия, вот только не надо этого излишнего гуманизма, который "освободители" проявили в Буче и других городках под Киевом, и весь мир падет к их ногам.

А что касается перековки на россиян, то это точный слепок с подхода большевистской революции 1917 года, только не в классовом, а национальном измерении.

В юности я собирал идеи для научно-фантастических романов. Одна из них: люди на самом деле — биороботы, доставленные на Землю неким Космическим Разумом да тут и позабытые. Подтверждением служит, например, существование гипноза — то есть, процедуры внешнего программирования конкретного биоробота. А для множества биороботов используется программирование массового создания (и подсознания).

Похоже, идея не так уж и фантастична.

Сегодня в головах россиян спокойно совмещается то, что несовместимо для существа разумного. В частности, что Украина — несостоявшееся государство, прогнившее насквозь, которое только толкни — и упадет. И одновременно Украина — вооруженный до зубов авангард НАТО, готовый сражаться до последнего. Причем, США вот прямо заставляют нападать на Россию, и украинцы с радостью исполняют.

Читайте такжеНад вами смеются и гонят отовсюду, и это только начало жалкого конца России: как Путин кинул россиянУ нынешних россиян не прослеживается очевидная цепочка: дружественные народы — попытка РФ навязать Украине свой выбор в 2004 году — попытка РФ навязать свой союз в 2014 году — аннексия Россией Крыма — инициация РФ войны на Донбассе — полномасштабная агрессия в 2022 году — народы, ненавидящие друг друга. То есть, россияне всегда делали украинцам только добро, а неблагодарные украинцы их за это возненавидели. Как и весь демократический мир.

И причинно-следственной связи между неминуемым ухудшением жизни и развязанной ими агрессивной войной против Украины у россиян тоже не возникает. Война в Украине — праведное дело защиты Рассеюшки. А санкции — это агрессия против Рассеюшки всего мира по наущению США.

Понимаете, это уже на поколения, если не навсегда. И тумблер выключения этих биороботов пока не обнаружен.