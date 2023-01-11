В последнее время воздушное пространство Республики Беларусь используется авиацией оккупантов для пусков ракет редко.

Коваленко объяснил, почему Россия редко пускает ракеты из воздушного пространства Беларуси / Минобороны РФ, pixabay.com

Пуск авиационных ракет из воздушного пространства Беларуси по территории Украины носит большую угрозу и отличается более высокой эффективностью, нежели пуски из воздушного пространства россии.

Подлёт до цели, в зависимости от номенклатуры, зачастую занимает считанные минуты.

Такой промежуток времени от пуска до подлёта к объекту уничтожения снижает эффективность срабатывания ПВО.

Но, как мы можем видеть, в последнее время ВП РБ используется авиацией РОВ для пусков ракет редко. Почему так?

Почему в условиях дефицитных ракет они не повышают их эффективность?

И тут возвращаемся к вопросу моторесурса. Уже неоднократно говорилось о том, что он у российской стратегической авиации критически выработан.

И именно отсутствие российских стратегов в ВП РБ в качестве постоянных гостей подтверждает тот факт, что вопрос выработки моторесурса стоит остро.

Ведь пролететь лишние 1 тыс. км туда и обратно - это для стратегов вкс рф более чем просто серьёзная нагрузка. И после бегства стратегов с Энгельса положение с пусками ракет, без лишней выработки ресурса, лишь осложнилось.

Могут, но это добивает их дышащую на ладан компоненту ядерной триады.

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