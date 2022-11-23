Почему Россия никак не поймет, что Украина - это не Сирия

Россия нанесла удар по украинской энергосистеме / Коллаж НАЭК Энергоатом, УНИАН

Ракетная атака России по украинской энергосистеме - это очередная атака, которая нанесла очередные повреждения и которые теперь нужно восстанавливать. Теперь снова будут введены аварийные отключения и отсрочено сокращение времени плановых отключений. Это не последний удар - мы все понимаем, что ракет у России еще много, и тактика РФ не меняется. Но если смысл этих обстрелов (сделать украинцам как можно хуже) еще можно понять, то их цель - непонятна.

Ведь даже остановка атомных станций по факту не полная, потому что они все еще вырабатывают электроэнергию, хоть она и не передается в систему. Поскольку были повреждены системы, сработала автоматика (это - подтверждение нормальной работы системы) и турбины работают в холостую. Точно так же, как в автомобиле, энергоблоки работают на нейтральной передаче. И так будет до тех пор, пока не будут восстановлены линии электропередач.

Если посмотреть социальные сети "Укрэнерго", то можно сказать, что аварийные отключения вводились уже неоднократно. Сейчас энергетики в течение суток будут работать над устранением этих повреждений. То есть сделать так, чтобы можно было вернуться к плановым отключениям, которые необходимы для срезания пиков потребления.

Если отключение длится больше суток, то это уже системная авария. Однако пока нет признаков, которые бы свидетельствовали о том, что объединенная энергосистема утратила свою целостность. Ситуация сложная, отключения будут повторяться, как и было после 10, 17 октября, 15 ноября. И, к сожалению, никто не может дать гарантий прекращения этой вакханалии.

Блэкаут - это та же системная авария, где все будет зависеть от того, насколько быстро можно будет восстановить поврежденное оборудование. И тут важно, чтобы не оскудевали склады и все компании имели возможность поставить оборудование взамен поврежденного. И здесь дело за производителями - как внутри страны, так и в Европе, дело за координацией.

Аварийные перетоки из Европы в Украину, благодаря уже происходят, но они касаются западных областей. Да и то перетоки достигают всего 600-800 мегаватт, потому что мощность межгосударственных пересечений не настолько значительна. Ведь возвышенных линий электропередач с Евросоюзом у нас практически нет - системы Украины и Евросоюза с 1991 года работают в асинхронном режиме. Но этого мало.

До тех пор, пока не будет решен вопрос военным путем, отключения будут продолжаться - это следует воспринимать как данность. Потому как нет каких-либо причин, которые бы заставили Российскую Федерацию отказаться от реализации этой тактики. Тем более, что человек, который возглавляет операцию, генерал Суровикин, имеет одну извилину, и ту - от фуражки. Он считает, что Украина - это Сирия, и если бить по энергообъектам в Украине, то Россия повторит то же, что сделала там (тем более, что ничего другого они предпринять не могут).

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреда