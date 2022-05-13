Почему Россия не смирится с поражением от Украиы

Россиянам проще поверить в чушь, чем признать поражение в войне / Reuters

Кремлем, по-видимому, отброшен флер псевдолегитимности, который так обожал опальный Сурков. Там засомневались в имитации "волеизъявления" жителей Херсонской области с заранее написанным результатом, потому что протестная позиция украинцев известна наперед.

Кремль намерен просто включить оккупированные территории в состав срочно вытащенной из исторического утиля "Таврической губернии России" на основании письмишка местных коллаборантов. А потом, при наступлении ВСУ, рашисты в этой, типа, своей губернии объявят тотальную мобилизацию…

Они ж, в панике и маразме, собственную государственность готовы унизить, откровенно плюя на свою же Конституцию.

Это все равно что Навальный обратится с малявой в Белый Дом, что надо признать Покровскую колонию №2, в которой он отбывает срок, пятьдесят первым штатом США. А Штаты признают и резко начнут ядерную бомбардировку России из-за того, что в колонии Навального не соблюдаются права человека так, как принято по американским законам.

Полная дурня, да? Но не для рашистов! Потому что рашизм претендует быть признанным редким, хотя и массовым психическим расстройством. Практически неизлечимым.

Рашисты никогда не признают, что они хоть в чем-то неправы относительно дутого величия своей недоимперии. И уж тем более не признают своего поражения, пускай даже Шойгу с Лавровым, эта "пара гнедых, запряженных зарею", подпишут акт капитуляции.

В недоимперии так и продолжат с придурошным апломбом рассуждать, что если бы им разрешили, то они бы взяли Киев за два дня, а Штаты испепелили бы одним ракетным залпом…

Читайте такжеРоссийская армия бродяг опозорилась на весь мир и жаждет реваншаПотому что трезвый, объективный взгляд на действительность — это крах важнейших жизненных установок рашистов — некоего вымышленного превосходства над миром их страны, а значит, и превосходства каждого из ее воинствующих адептов. Мир имеет дело с великодержавной компенсацией личной никчемности большинства рашистов — от их фюрерка с манией величия до солдатни, ворующей унитазы.

Для них всех признать военное фиаско — разрушить самих себя. Это вариант ментального если не самоубийства, то членовредительства. Поэтому рашисты выдумают и поверят в любую чушь — в прямое вмешательство НАТО, вербовку ЦРУ российских военачальников, тайные козни рептилоидов и т.д., лишь бы не признавать поражения от Украины. Даже тактического, не говоря уже о стратегическом.

Поэтому для цивилизованного мира Россия — не третий Рим, а второй Карфаген. И она должна развалиться на куски. Безопасные для мира.