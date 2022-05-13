УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему Россия не смирится с поражением от Украиы

Александр Кочетков

политический аналитик

13 мая 2022, 06:26

Рашисты никогда не признают, что они хоть в чем-то неправы относительно дутого величия своей недоимперии. И уж тем более не признают своего поражения.

Россия,флаг
Россиянам проще поверить в чушь, чем признать поражение в войне / Reuters

Кремлем, по-видимому, отброшен флер псевдолегитимности, который так обожал опальный Сурков. Там засомневались в имитации "волеизъявления" жителей Херсонской области с заранее написанным результатом, потому что протестная позиция украинцев известна наперед.

Кремль намерен просто включить оккупированные территории в состав срочно вытащенной из исторического утиля "Таврической губернии России" на основании письмишка местных коллаборантов. А потом, при наступлении ВСУ, рашисты в этой, типа, своей губернии объявят тотальную мобилизацию…

Они ж, в панике и маразме, собственную государственность готовы унизить, откровенно плюя на свою же Конституцию.

Это все равно что Навальный обратится с малявой в Белый Дом, что надо признать Покровскую колонию №2, в которой он отбывает срок, пятьдесят первым штатом США. А Штаты признают и резко начнут ядерную бомбардировку России из-за того, что в колонии Навального не соблюдаются права человека так, как принято по американским законам.

Полная дурня, да? Но не для рашистов! Потому что рашизм претендует быть признанным редким, хотя и массовым психическим расстройством. Практически неизлечимым.

Рашисты никогда не признают, что они хоть в чем-то неправы относительно дутого величия своей недоимперии. И уж тем более не признают своего поражения, пускай даже Шойгу с Лавровым, эта "пара гнедых, запряженных зарею", подпишут акт капитуляции.

В недоимперии так и продолжат с придурошным апломбом рассуждать, что если бы им разрешили, то они бы взяли Киев за два дня, а Штаты испепелили бы одним ракетным залпом…

Читайте такжеРоссийская армия бродяг опозорилась на весь мир и жаждет реваншаПотому что трезвый, объективный взгляд на действительность — это крах важнейших жизненных установок рашистов — некоего вымышленного превосходства над миром их страны, а значит, и превосходства каждого из ее воинствующих адептов. Мир имеет дело с великодержавной компенсацией личной никчемности большинства рашистов — от их фюрерка с манией величия до солдатни, ворующей унитазы.

Для них всех признать военное фиаско — разрушить самих себя. Это вариант ментального если не самоубийства, то членовредительства. Поэтому рашисты выдумают и поверят в любую чушь — в прямое вмешательство НАТО, вербовку ЦРУ российских военачальников, тайные козни рептилоидов и т.д., лишь бы не признавать поражения от Украины. Даже тактического, не говоря уже о стратегическом.

Поэтому для цивилизованного мира Россия — не третий Рим, а второй Карфаген. И она должна развалиться на куски. Безопасные для мира.

viber
Реклама
Популярное
Большое счастье и семейное благополучие: кому из знаков повезет в любви летомБольшое счастье и семейное благополучие: кому из знаков повезет в любви летом "А где перья и пляски": Киркоров опозорился на Евровидении"А где перья и пляски": Киркоров опозорился на Евровидении Как девочка: 74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в Германии в прозрачном платьеКак девочка: 74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в Германии в прозрачном платье Украину атакуют заморозки: синоптики назвали даты похолоданияУкраину атакуют заморозки: синоптики назвали даты похолодания Верх цинизма: Повалий исполнила перед россиянами "Пісню про рушник" на украинскомВерх цинизма: Повалий исполнила перед россиянами "Пісню про рушник" на украинском
Поддержите Главред

Последние новости

06:43

"Жуткий идиотизм" командования РФ: Арестович объяснил, почему сложно дать прогноз о завершении войны

06:26

Почему Россия не смирится с поражением от Украиымнение

06:10

Единственная пятница 13 в 2022 году: астрологи рассказали, какой ждать опасностиВидео

06:00

В Раде придумали, как наказывать за незаконное ношение военной формы

05:30

Что посадить рядом с огурцами, чтобы урожай был огромным: названы самые лучшие культурыВидео

Реклама
04:43

Как именно россияне готовят и гонят на войну с Украиной "пушечное мясо" - ответ эксперта

04:24

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в военной амуниции показал фото из окопа

04:20

Как правильно нарезать картошку соломкой и приготовить фри дома: секреты для опытных хозяек

04:04

"Да идите вы. Хочу - выбираю, хочу - не выбираю": Шнуров рассказал, почему молчит о войне в Украине

03:33

Где-то "играют в шахматы", где-то бомбят: в МОУ сказали, как армия РФ изменила тактику с начала войны

03:30

Alekseev жестко "проехался" по Таисии Повалий после ее выступления в Кремле на 9 мая

03:05

Женские джинсы 2022: шесть моделей, без которых лето будет немыслимо

02:30

Победа не за горами? Появился неожиданный прогноз по исходу войны с РФВидео

02:00

Над Украиной сгущаются тучи: почти всю страну накроют проливные дождиВидео

01:30

"Грустная правда жизни": Максим Галкин поддержал Андрея Данилко

01:30

Путин копирует Гитлера: историк рассказал о схожести нацизма и рашизма

01:14

Финансовый гороскоп на неделю 16-22 мая: Овнам – кредиты, Скорпионам – сомнительный заработок

01:05

"Лакшери жизнь за папины деньги": дочь Фукса куролесит с "Мисс Россия" в Дубае

00:51

Приметы на пятницу 13 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:26

Почему Путин не объявляет всеобщую мобилизацию: в разведке назвали причины

Реклама
00:15

Евровидение-2022: итоги второго полуфинала - кто прошел в финалВидео

00:10

Евровидение 2022: стали известны все участники финала и конкуренты УкраиныВидео

12 мая, четверг
23:59

В Харьковской области буряты устроили "новую Бучу"Видео

23:48

Певица из РФ, которой запрещен въезд в Украину заявила, что все равно будет петь украинские песни

23:38

В Мариуполе рашисты снимают сюжеты о том, как много людей "рвется" на работу в "ДНР"Видео

23:12

"У Путина лопнуло терпение - хороший признак": эксперт объяснил ситуацию

22:54

В Николаеве раздались мощные взрывы: первые подробностиВидео

22:54

В Киеве в некоторых районах нет света: что случилось и кому не повезлоВидео

22:45

Лолита показала свою тяжелобольную дочь, которую вывезла из Киева, когда вторглась Россия

22:42

Милованов объяснил, почему Украине нужно 5-8 миллиардов долларов помощи в месяц

22:36

Участники Евровидения-2022 мощно перепели хит Stefania группы Kalush OrchestraВидео

22:23

Кулеба резко отреагировал на отправку Россией украденного зерна в Сирию

22:06

Евровидение 2022: онлайн-трансляция второго полуфиналаВидео

22:03

В России пригрозили Швеции и Финляндии в случае вступления в НАТОВидео

21:56

"Отберем подземные хранилища": Путину поставили "газовый ультиматум"Видео

21:38

Астролог назвала дату, когда Украина объявит о победе в войнеВидео

21:28

Стало известно, какой вариант вызволения бойцов "Азова" Эрдоган предлагал русским оккупантамВидео

21:19

"Отменила все концерты и не собирается извинятся": представитель Лободы озвучил позицию певицы

21:07

Позиция изменилась: в России передумали насчет вступления Украины в ЕС

21:03

"Коррумпировано. Бойкот шоу. Хватит": на Евровидении-2022 разгорелся нешуточный скандал

Реклама
20:59

Под Киевом пронесся огромный смерч: появилось видео природного явленияВидео

20:49

Оккупанты Чернобаевку называют "чистилищем" для военных и кладбищем для техники - СБУ

20:41

В Буче российские оккупанты оставили жуткий "подарок" ребенкуВидео

20:15

ВСУ подбили возле Змеиного новейшее судно флота РФ Всеволод БобровВидео

20:04

Приметы на 14 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:00

Ирина Билык рассказала, что думает о бывшем муже, который пошел в ВСУ: "Когда узнала, плакала"

19:49

Российские войска нанесли мощный ракетный удар по ХортицеВидео

19:24

Совет ООН по правам человека принял резолюцию по преступлениям РоссииВидео

19:24

Назло оккупантам: на улицах Херсона появляются флаги УкраиныФотоВидео

19:23

Братские могилы вокруг Мариуполя продолжают расти: новые свидетельства преступлений русских

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять