Почему Россия не напала раньше?

Сильный ВПК и мощная армия это залог нашей дальнейшей безопасности.

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После распада Советского союза Украина получила мощную армию / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, скриншот youtube.com

А никто не задавался вопросом, почему Россия решилась на агрессию против Украины только в последнее десятилетие? И почему этого не делала раньше? Ведь они еще в 90-х могли в Крыму создать что-то вроде Приднестровья или Осетии. И хотя конфликт в Крыму по разделу Черноморского флота имел место, и он мог перерасти в нечто более серьезное, но на прямой военный конфликт с Украиной они тогда не решились. Почему?

Потому что после распада Советского Союза, Украина получила мощную армию, которая была немножко слабее, чем российская. Также вместе с этим, Украина получила мощный ВПК. И любая война с таким сильным противником могла обернуться серьезными проблемами для самой России. Благоразумие победило, потому что тогда Россия была еще не готова бросить вызов Украине. А вместо этого начала войну против более слабых противников - Грузии, Молдовы и Чечни. С другой стороны, в долгосрочной перспективе они видели неизбежность столкновения с Украиной и начали подготовку к этой войне.

В первую очередь через усиление собственной армии. И оно, хоть и не было эффективным, учитывая потраченные средства, но все же имело определенные последствия. А также отдельно, они начали делать все, чтобы ослабить мощь и боеспособность украинской армии. И делали все это через внедрение собственной агентуры в высшие ветви власти в Украине.

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Это для них было несложно, учитывая коррумпированность наших чиновников и то, что наши больше интересовались какими-то собственными кожными интересами, чем государственной стратегией. И кто-то стал просто полезным идиотом, а кто-то откровенным предателем. Именно через эту агентуру Россия начала внедрять выгодный для нее курс. Он касался таких методов воздействия:

- распродажа текущих запасов оружия;

- саботаж финансирования и внедрения новых разработок;

- саботажа необходимости закупок оружия;

- саботаж во внедрении инструментов, которые могли помочь Украине стать сильным производителем-экспортером оружия и сохранить ВПК в дееспособном состоянии;

- внедрение или поддержка реформ, которые могли бы мешать развитию ВПК.

Создание Укроборонпрома это одна из реформ. Достаточно большую услугу россиянам сделали и наши собственные реформаторы, которые взяли курс на рыночную экономику. И все что было неэффективно для них, то оно постепенно уничтожалось. Конечно, в определенной степени это был симбиоз саботажа инструментов и рыночной парадигмы. Без инструментов компании не могли производить большое количество продукции, вовремя выполнять обязательства и это подрывало как репутацию, так и финансовое состояние.

А для реформаторов, которые никогда глубоко не копали причины этих проблем, это было доказательство неэффективности. И вот благодаря нескольким десятилетиям укрепления собственной армии и ослабления украинской, они решились на агрессию. Здесь еще наверняка сыграл фактор того, что Путин спешил успеть сделать задуманное.

Хотя опять же, даже в этом ослабленном состоянии Украина оставалась достаточно грозным противником. Можно вспомнить, как накануне вторжения отдельные политики (например, Патрушев) достаточно явно демонстрировали нервозность. Поэтому вся эта операция планировалась не только через ослабление боеспособности армии, но и создание политической нестабильности. И если боеспособность им удалось немножко подорвать, то в плане политической нестабильности был полный провал. Российская агентура в Украине осваивала миллиарды долларов и конечно должна была как-то оправдать свое финансирование.

Поэтому они начали давать Кремлю ложную информацию о политической ситуации в Украине. В Кремле этой информации верили, потому что в публичном поле видели постоянное недовольство властью и реформами в Украине. И они сами себя убедили в том, что это исторический шанс легко захватить Украину. А дальше вы все знаете. Единственный вывод из этой истории заключается в том, что сильный ВПК и мощная армия это залог нашей дальнейшей безопасности.

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик, эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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