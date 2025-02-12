Почему Россия и Европа заинтересованы в возобновлении транзита газа через Украину

Вопрос транзита газа абсолютно точно будет частью мирных переговоров Украины и России. Так же, как и вопрос Запорожской АЭС и статуса русского языка.

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Россия будет использовать вопрос транзита газа в мирных переговорах с Украиной / Коллаж Главред, фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Когда в Украине говорят о транзите газа из Азербайджана, то конечно, это будет российский газ. Ведь если на том конце трубы нет технической возможности подать газ из каких-то других источников напрямую, то это невозможно. Нет такого транспортного плеча, которое бы могло достать, например, до Азербайджана. Азербайджан находится достаточно далеко, и даже если теоретически он имел бы определенные объемы газа для транзита через Украину в Европу, этот газ все равно попал бы сначала в российскую систему ГТС, где он бы технически смешался и заменился российским газом.

Даже если представить, что у Азербайджана есть такие возможности, ситуация все равно другая, чем была, например, с туркменским газом. У Туркменистана действительно были значительные объемы газа, которые Украина покупала. Хотя физически в украинскую ГТС попадал уже российский газ, по документам это был именно туркменский газ, поскольку его объемы были реальными. В случае с Азербайджаном такой ситуации нет - у него просто нет достаточных объемов газа для продажи Украине, и в ближайшие 10 лет, как минимум, не будет.

Азербайджан сейчас наращивает экспорт газа в Европу, но даже эти дополнительные объемы - около 1-1,5 млрд кубометров в год - требуют титанических усилий. Поэтому ничего нового здесь не скажешь: газ будет абсолютно российским. Просто он, скорее всего, будет поставляться в Европу по контрактам, например, со Словакией или Венгрией, или через других посредников.

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Сейчас есть разные мнения относительно того, кто будет основным покупателем: или государственные компании, или трейдеры в каждой отдельной стране, или какой-то один трейдер, или посредник в Европе. Может быть даже трейдер в России, который будет поставлять газ через Украину в Европу, или же азербайджанский посредник.

Здесь ключевой вопрос в том, что, вероятно, будет применена схема свопа (swap-схема). Суть ее в том, что Азербайджан предоставит России право поставлять и продавать определенные объемы азербайджанского газа, например, Турции или через Турцию. Азербайджан, в свою очередь, получит право на аналогичный объем российского газа, который будет продавать европейским компаниям.

То есть Россия возьмет азербайджанский газ и продаст его Турции, а взамен передаст Азербайджану свои объемы газа, которые тот затем будет экспортировать в Европу. Это оптимальная схема, и в ней могут быть заинтересованы также Турция и некоторые арабские трейдеры. Ведь есть вероятность, что посредником в этой сделке выступит компания из Объединенных Арабских Эмиратов. Аналогичная схема уже применялась, когда Украина импортировала электроэнергию из Беларуси через арабского трейдера.

Вероятно, представители украинского МИДа, которые говорили, что работают над тем, чтобы избежать поставок российского газа, имели в виду именно такую swap-схему. Формально газ в документах будет азербайджанским, поскольку юридически он будет принадлежать Азербайджану. Однако физически он в любом случае будет российским.

Транзит газа через Украину / Инфографика Главред

Публично этот вопрос больше всего интересует Словакию и Венгрию, а также Австрию и Италию. Когда они писали письмо в Еврокомиссию, его инициировали не государства напрямую, а их бизнес, который выступал за сохранение транзита. То есть есть заинтересованные стороны, которые хотят продолжать покупать этот газ. Если отложить в сторону лозунги о полном отказе от российского газа и замещении его другими источниками, то это не совсем соответствует действительности. Фактически, газ не замещается в полном объеме. Основная критическая масса газа была компенсирована не новыми поставщиками, а просто сокращением работы промышленности и тремя подряд теплыми зимами.

Сейчас, когда зима стала чуть больше похожей на зиму, активно используются запасы газа из подземных хранилищ. Поэтому я бы не сказал, что есть четкая позиция о полном отказе от российского газа. Поэтому это также неформальная позиция Германии, которая остается участником этого рынка. То есть это не просто позиция отдельных стран, хотя порой ее так подают, создавая соответствующее впечатление.

Есть еще чисто бизнесовый момент: украинская ГТС (газотранспортная система) существует, и вопрос в том, почему ее не использовать. Понятно, что Россия заинтересована в этом, ведь это продажи, заработок и поддержка баланса Газпрома. Но если сравнить с объемами до войны, когда в Европу поставлялось 150 миллиардов кубометров газа, а сейчас через Украину и Турецкий поток идет чуть больше 30 миллиардов, то падение огромное - около 120 миллиардов. И дополнительные 10-20 миллиардов ситуацию не спасут.

Однако даже такой транзит помогает Газпрому поддерживать определенный уровень доходов. В то же время, если бы им было абсолютно все равно, они могли бы просто прекратить транзит и сказать: "Все, трубы нет, до свидания". Но этого не произошло, и здесь есть не только экономические, но и политические факторы. Например, отношения России с Венгрией или Словакией.

Также транзит газа через Украину помогает балансировать потоки, идущие через Турецкий поток, то есть он имеет и техническое значение. Поэтому интерес России есть, хотя это уже не борьба за рынок, как это было раньше.

Абсолютно точно, что вопрос транзита будет частью мирных переговоров Украины и России. Так же, как и вопрос Запорожской АЭС, церкви и статуса русского языка. Это комплексные темы, которые точно будут обсуждаться. Стоит понимать, что переговоры - это не просто "постреляли и разошлись". Все эти вопросы стояли на повестке дня еще во время переговоров в конце прошлого года, и они никуда не исчезнут. Россия может апеллировать к этому, предлагать определенные условия. В конце концов, переговоры - это всегда игра интересов, и каждая сторона использует свои аргументы.

Маршрут ГТС Украины интересен, он может дальше функционировать. Что бы там ни говорили, но даже в 2022 году, когда началась война, я не видел варианта, при котором Европа могла бы легко отказаться от российского газа и, тем более, нефти. Особенно это касается нефти: Западная Европа была менее зависимой, но определенные объемы все же закупала. А даже если это лишь 20% потребностей, их заместить не так просто. Это касается и газа, и нефти, ведь их нужно где-то взять, а если они уже поставляются другому потребителю, то найти альтернативу сложно.

Я всегда говорю: каждый кубометр газа, каждая тонна нефти или угля добывается для конкретного потребителя. Бывают кризисы, когда возникает профицит, но в таком случае сразу сокращают добычу. Никто не будет бесплатно поставлять ресурсы просто "из уважения к старой доброй Европе".

Сейчас на рынке нет свободных объемов газа, которые можно было бы легко переориентировать, поэтому Европа все равно будет возвращаться к этому вопросу. Они не будут брать газ напрямую из России, но в каком объеме и каким образом это будет организовано - еще предстоит увидеть. Очевидно, что это уже не будут те самые 150 млрд кубометров, поскольку Россия пытается развернуться на восток. Но это процесс длительный и сложный.

Некоторые смеются, что Россия не может договориться с Монголией о "Силе Сибири-2", но даже в мирное время такие проекты занимают десятилетия. Это не открытие киоска, где можно быстро начать и закрыть бизнес. Речь идет о стратегической привязке стран друг к другу минимум на 50 лет. А если говорить об атомной энергетике, то современные реакторы, вроде тех, которые есть в Украине, рассчитаны на 100 лет эксплуатации. А это значит, что страна, которая купила такой блок, десятки лет будет зависеть от его производителя: от сервисного обслуживания, поставок комплектующих, специалистов.

Возвращаясь к украинской ГТС, она остается важным фактором в переговорах. В конце прошлого года она еще функционировала, и я уверен, что этот вопрос встанет снова. Для Украины это выгодно, особенно учитывая проблемы с дефицитом газа этой зимой. Кстати, в этом году газа в хранилища закачали примерно столько же, как и в прошлом сезоне. Просто тогда дополнительно было 3 млрд кубометров трейдерского газа, который продали до середины января.

Однако главное отличие в том, что сейчас транзита нет. Раньше, даже если его объемы упали до 15 млрд кубометров (около 1 млрд в месяц), это помогало балансировать систему. Благодаря транзиту можно было эффективнее использовать газ из подземных хранилищ. Теплая зима также способствовала уменьшению потребления. Но без транзита балансировка становится сложнее и дороже. Поэтому Украине также выгодно вернуть транзит, ведь проблема не исчезнет сама собой.

Кто такой Юрий Корольчук Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящей в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и являющейся монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

Юрий Корольчук, энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий, специально для Главреда

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