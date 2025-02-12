Карты вскроются в ближайшие дни: может ли Трамп "слить" Украину

Путин не настроен на остановку боевых действий и рассчитывает захватить больше территорий Украины в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.

https://opinions.glavred.info/karty-vskroyutsya-v-blizhayshie-dni-mozhet-li-tramp-slit-ukrainu-10638812.html Ссылка скопирована

Трампу важно, чтобы история с войной в Украине не закончилась для США и для него лично таким же позором, как Афганистан / Коллаж: Главред

Россия не заинтересована в приостановке войны, а также заморозке ситуации по линии боевого столкновения. Ведь в Кремле убеждены: ещё чуть-чуть, и Украина сдастся в результате изменений на внешнем фронте.

Например, накануне выборов в Германии вес набирает Альтернатива для Германии – похоже, это будет вторая фракция в Бундестаге, у которой совершенно иная позиция относительно войны в Украине. В Британии Партия реформ Найджела Фараджа вышла на второе место по рейтингу и дышит в спину лейбористам, обогнав консерваторов. Можно перечислять и другие страны Европы.

Но самое главное – США. Совершенно очевидно, что Трамп будет сосредоточен на внутренней политике и макрорегионе. Он будет реализовывать своего рода "доктрину Дон-ро" по аналогии с Доктриной Монро XIX века, суть которой сводилась к тому, что США не лезут в европейские дела, но и европейцы не лезут в американские. Рузвельт довольно долго переламывал тенденцию в общественном мнении США, где доминировали изоляционистские настроения: Вторая мировая война, которая тогда разгоралась, считалась европейскими делами, и США не должны были туда вмешиваться.

видео дня

Трамп видит в войне в Украине проект демократов, причем проект убыточный для США, и он собирается фиксировать убытки и закрывать этот проект. То есть фактически он намерен добыть мир за счет Украины.

При этом у Путина есть надежда выторговать больше. Пока Россия владеет стратегической инициативой на фронте, она рассчитывает на то, что сможет захватить еще больше украинских территорий – это может касаться Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Несмотря на то, что темпы продвижения российских войск приостановились, линия фронта не замерла.

Однако говорить о своих надеждах открыто Путин не будет. Ведь правила дипломатии предполагают, что, даже если ты агрессор и у тебя агрессивные намерения, ты должен представать в виде "голубя мира". Поэтому Путин будет заявлять о готовности к переговорам, но… И то, что идёт после "но", является доминирующим.

Совершенно очевидно, что Путин сделал ставку на истощение Украины. И Россия в подготовке к ведению длительной войны гораздо больше преуспела, чем Украина. Как бы там ни было, пока цены на нефть остаются высокими, а также действует "серый" танкерный флот, России удается решать все проблемы за счет нефтедолларов – как социальные, так и внутриэкономические. Военное кейнсианство имени Белоусова, нынешнего министра обороны РФ, дает свои плоды – и военно-промышленный комплекс РФ работает семь дней в неделю 24 часа в сутки. Несмотря на все проблемы, россиянам его удалось перезапустить, в отличие от европейцев, которые пока только говорят – много говорят, но очень мало делают.

Да, технологически армия России – это ХХ век, но нашим бойцам на фронте от этого не легче.

В общем, Путин попытается сделать так, чтобы всё выглядело как новый раздел мира, Ялта-2. И подаст это как свою большую победу.

Пойдет ли на это Трамп – другой вопрос. Для Трампа важно, чтобы Украина не напоминала Афганистан. Политическое решение о выводе американских войск из Афганистана было принято при Трампе, но позорно его исполнили уже при Байдене. Трампу важно не получить репутационного ущерба и не войти в историю как президент, который "слил" Украину, как это было с Вьетнамом или Афганистаном, откуда американцы уходили.

Судя по всему, в ближайшую неделю карты вскроются. "Плана мира", о котором много и красиво говорил Трамп, у него нет. У Трампа нет готовых решений, они только сейчас будут нарабатываться. После Мюнхенской конференции мы можем их увидеть. Не думаю, что это будут те решения, которые понравятся Украине. Стремление США переложить в поддержку Украины и гарантии безопасности на европейцев вселяет мало оптимизма.

А вот что касается вероятности столкновения России с блоком НАТО, к чему, по словам экспертов ISW, готовится Москва, то на данный момент РФ к этому не готова. Даже несмотря на то, что она сумела мобилизовать свой военно-промышленный комплекс по целому ряду ключевых позиций. Как бы там ни было, армии НАТО – это не только Польша или Словакия, а это, прежде всего, США с их военной машиной и Турция, у которой 700-тысячная армия. К такому Путин точно не готов. Одно дело – готовиться, а другое – перевести всё это в практическую плоскость.

Но Путин попытается добиться максимум уступок от Трампа по Украине, учитывая зацикленность Трампа на противостоянии с демократами и глобалистами, а также на вопросах экономической стратегии.

Если Трамп увидит, что Путин водит его за нос, если он увидит намерение петлять, а не пойти на ту сделку, которую Трамп сочтет взаимовыгодной, он может начать действовать от противного. По пятибалльной шкале при Байдене санкции против России были введены на три балла, а у Трампа говорят, что, если Россия проявит несговорчивость, санкции удвоят. Моей фантазии не хватает, чтобы предположить, что это могут быть за санкции. Как пишет Politico, захватывать российские танкеры "серого" танкерного флота? Это риск третьей мировой войны. Усиление помощи Украине в разы? Но есть ли у США потенциал – это вопрос. Например, на ракеты к Patriot там очередь на несколько лет вперед. Дадут Украине Tomahawk? Всяко может быть. В 2017 году именно при Трампе было отменено негласная эмбарго на летальное оружие для Украины. До этого при Обаме, даже после аннексии Крыма, США давали Украине автомобили, радары, средства связи, шлемы и бронежилеты, но отнюдь не летальное оружие. Летальное оружие Украине начали поставлять именно при трампе: Stinger, Javellin и т.д. Поэтому Трамп может поступить и так. Но тут ключевое слово "если".

Делать на это ставку было бы очень рискованно, потому что мы критически зависим от поддержки. США давали львиную долю не только финансовой, но и военной поддержки Украины. Да, в ближайшие полгода можно с уверенностью смотреть в будущее, и финансовые вопросы закрыты, но что дальше? Война требует денег, денег и ещё раз денег.

Иными словами, возможности Трампа надавить на Россию ограничены, не ясно, что у него в рукаве. Разговоры о том, что Трамп обвалит цены на нефть – это из разряда "розовых пони": это не делается за один день, даже за один месяц. Пока что, наоборот, на фоне заявлений Трампа цены на энергоносители растут, в частности на газ. Какие козыри Трамп достанет из рукава? Об этом можно только гадать.

Как бы там ни было, при имеющихся ресурсах Россия может вести войну нынешней интенсивности еще как минимум 3-5 лет.

А что касается переговоров, то они уже идут, правда, не на уровне первых лиц. Я думаю, Вэнс прилетит в Мюнхен на конференцию с каким-то драфтом, черновиком плана А вот окончательно план оформят в течение февраля ­– первой половины марта. Война при этом будет продолжаться. Пример Корейской войны говорит о том, что переговоры могут длиться более двух лет, и война при этом не будет останавливаться. У нас может быть то же самое.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред