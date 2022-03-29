Почему Россия до сих пор боится Бандеру, а верные псы Путина упорно ищут его

Бандера остается врагом номер один для российских властей и главным антигероем русской пропаганды

Рамзан Кадыров – верный пес Путина, которым хозяин Кремля постоянно пугает противников. Он лично угрожает врагам главы России смертью, некоторых заставляет извиняться или даже каяться за критику.

Еще совсем недавно информация о появлении на поле боя "кадыровцев" могла парализовать его врагов или заставить их бежать. Это было до момента, пока они не столкнулись с Вооруженными силами Украины. Украинцы заставили "кадыровцев" бежать.

Нынешняя война выявила и то, что страшный Кадыров, которого должны были бы бояться все, сам боится другого человека. Страх Кадырова имеет имя – Степан Бандера, лидер украинских националистов, который погиб почти 75 лет назад.

Несколько дней назад чеченский боевик сделал открытие, что "главным врагом русского народа является Бандера" и пообещал, что его бойцы "совсем скоро расправятся с Бандерой, а позже – со всей остальной нацистской деятельностью".

Для Кадырова Бандера до сих пор воюет.

И не только для него.

Бандера остается врагом номер один для всей российской власти, главным антигероем русской пропаганды.

Почему Бандера до сих пор пугает россиян и уже почти век остается для украинцев символом борьбы за независимость? Почему он до сих пор не просто один из персонажей нашего прошлого, почему до сих пор в водовороте истории и на передовой борьбы?

Читайте такжеПочему война с Украиной для России в любом случае закончится катастрофой

Бандера родился в 1909-м, то есть еще до Первой мировой войны. События той войны, а впоследствии украинской революции 1917-1921 годов стали частью его детства и, бесспорно, повлияли на него.

Бандера принадлежал к поколению тех, кто в силу своего возраста не успел принять участие в украинской революции, но не желал мириться с ее поражением, стремился к реваншу в борьбе за свободу. Они не критиковали предшественников, а решили посвятить жизнь завершению их миссии.

Так в истории появилось целое поколение революционеров.

Для них главной самореализацией стало создание независимой Украины. Роман Шухевич, Олекса Гасин, Василий Кук, Екатерина Зарицкая, Михаил Колодзинский, Ирина Тимочко-Каминская, Василий Галаса и тысячи других ярких людей, которые сделали невозможное – заставили в годы Второй мировой войны считаться с украинским фактором даже наиболее мощных игроков. Они заставили оба тоталитарных режима – нацистский и коммунистический – почувствовать силу украинского сопротивления.

И даже на этом ярком фоне Бандера выделялся. Во-первых – организационными способностями. Возглавив ОУН в западной Украине, он сделал ее главным инструментом украинского освободительного движения. Во-вторых, персональная смелость превратила его в легенду еще в очень молодом возрасте.

Читайте такжеНедолго смеялись российские Искандеры: почему РФ не удастся пополнить запасы закончившихся ракет

Известным на всю Европу лидер украинских националистов стал, встретив смертный приговор в Варшаве словами: "Слава Украине!". Ему было 25.

Пока он сидел в тюрьме, за ее стенами уже звучали народные песни о нем. Украинцы, которых уничтожали террором чужаки и унижали, стремились к такому герою: молодому, несокрушимому, способному сопротивляться. Такого, каким большинство из них не смогли стать, но хотели знать, что такие украинцы есть.

Смертный приговор Бандере заменили на пожизненное заключение. Но в 1939 году государство, осудившее его на вечную тюрьму, само перестало существовать. Бандера снова включился в работу ОУН. Именно под его руководством было развернуто военное направление, результатом чего стало создание Украинской Повстанческой Армии.

В конце 1942-го украинцы сформировали УПА, одно из самых масштабных движений сопротивления времен Второй мировой.

На этот момент Бандера уже снова был в неволе – на этот раз в нацистском концлагере Заксенхаузен. Нацисты заключили его в тюрьму, когда он отказался по их требованию отозвать Акт восстановления украинского государства 30 июня 1941 года.

Читайте такжеКогда закончится война в Украине – три сценария: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный

Оккупанты не желали видеть независимой Украину, поэтому начали ликвидацию всех, кто ставил себе такую цель. Тысячи украинских националистов были убиты или заключены в тюрьму в течение 1941-1942 годов, но нацисты не смогли сломить украинского сопротивления.

Через ряды повстанческой армии прошло более 100 тысяч воинов, за поддержку повстанцев враги репрессировали более полумиллиона украинцев.

Бандеру тем временем удерживали в концлагере. Нацисты могли убить его каждый миг, но не сделали этого, потому что думали воспользоваться им политически. Но – нет. Бандера отверг все предложения сотрудничества, которые ему выдвинули накануне конца Третьего Рейха.

После войны он остался в эмиграции, развернул работу заграничных частей ОУН, охвативших Западную Европу, США, Канаду, Южную Америку, Австралию. Благодаря украинским организациям в мире уже все знали об украинцах и нашей борьбе за свободу. Поэтому когда в 1991-м Украина наконец восстановила независимость, началась волна мирового признания украинского государства.

В Кремле четко понимали опасность, которую для них несла работа Бандеры. Поэтому началась охота. Наконец одно из покушений киллеров КГБ удалось в 1959 году.

Читайте такжеПутин приближает развал России, но спрыгнуть с "украинского круга" ему не дадут

Но физическая ликвидация Бандеры не смогла остановить распространение его образа как символа освободительного движения. Наоборот – ведь Бандера погиб в борьбе.

Парадоксально, но к превращению Бандеры в символ украинского освободительного движения причастна и вражеская советская, а затем российская пропаганда. В разные времена персонификация была одним из способов противодействия движению.

Поэтому его участники, прежде чем стать бандеровцами, были петлюровцам, а еще перед тем – мазепинцами. Таким образом пропагандисты акцентировали: империи противостоит не народ, а отдельные "плохие" его элементы.

После Второй мировой бандеровцами стали не только украинцы, но и представители народов Балтии, Кавказа и вообще любой, кто способен подняться против Кремля.

Сейчас Москва противостоит не только свободной Украине, но и опасным для нее антисоветским настроениям. Потому что именно эти настроения являются самой большой угрозой для Путина.

Поэтому Кремль до сих пор боится Бандеру.

Бандера – это о том, что украинцы будут сопротивляться даже в, казалось бы, безнадежной ситуации.

Читайте такжеРоссия неизбежно проиграет войну и потеряет часть собственной территории

Бандера – это огромный потенциал опоры на собственные силы, потенциал, который ныне лежит в основе успешного сопротивления российской агрессии, что меняет геополитическое положение Украины в мире.

Бандера – это про игру в долгую, про веру в людей и их силу отстоять свободу.

Бандера – это о смерти Российской империи и победе Украины.

Кадыров очень хочет встретиться с Бандерой. И Вооруженные силы Украины могут организовать эту встречу. Это может даже быть встреча на троих с Путиным, эдакий саммит.

Владимир Вятрович, народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти