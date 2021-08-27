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Почему решение суда по Северному потоку-2 не вернет российский газ в украинскую ГТС

Геннадий Рябцев

Директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе

27 августа 2021, 08:52

Это решение нельзя считать проигрышем Газпрома - Европе нужен газ, а альтернатив Газпрому у нее нет.

Северный поток-2
Оператор газопровода Северный поток-2 проиграл суд в Германии / Reuters

Решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа в отношении оператора Северного потока-2(СП-2), по сути ничего не меняет. Оно просто меняет процедуру продажи российского газа, который будет экспортирован в Европу по СП-2.

То есть если ранее этот газ принадлежал Газпрому в полном объеме, вплоть до его формальной продажи на территории Германии, то теперь эту продажу нужно будет осуществлять до физического попадания природного газа на территорию Германии – или в международных водах, или на территории РФ или в некой условной точке по пути следования этого трубопровода. Решение суда касается лишь тех участков газопроводов, которые находятся непосредственно на территории ЕС и у входа газопровода на территорию Германии.

Это решение не окажет никакого влияния на Украину, поскольку она не является ни членом ЕС, ни федеральной землей Германии, на которую распространяется решение суда. А заявления представителей ГТС Украины и Нафтогаза связаны больше с необходимостью оправдывать свои баснословные зарплаты, которые они получают за якобы противодействие СП-2. Потому что для нас никаких последствий или изменений нет, не было и не будет в ближайшие несколько лет, во всяком случае, до завершения контракта с Газпромом до 2024 года.

Иными словами, Россия как поставляла через украинскую территорию 40 млрд кубометров газа в год, так и будет, вне зависимости от того, построят, запустят или не запустят Северный поток-2 – контрактные обязательства все равно Газпромом будут исполняться, поскольку этот газ имеет конкретных потребителей в Европе. Газ не качается "в воздух", никто не бегает за европейскими потребителями, предлагая российский газ, так как он уже продан на годы вперед. И этого никак не могут понять у нас.

Более того, это решение никак нельзя считать проигрышем Газпрома, так как он не являлся стороной спора. Это было просто решение в отношении того, распространяется ли на вход газопровода в Германию действие третьего энергетического пакета.

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Читайте также"Проблемы Газпрома": в ФРГ назвали главные препятствия на пути запуска Северного потока – 2Понятно, что газопровод будет использоваться не на 50%, а как того захочет Газпром, поскольку газ Европе нужен. И если это будет не российский газ, то какой? Ведь со следующего года прекращается добыча газа на крупнейшем европейском месторождении в Гронингене (Нидерланды), сокращаются поставки из Норвегии и не могут быть наращены поставки из Алжира. И так как Европа наращивают долю возобновляемых источников энергии, следовательно, сбалансировать эту долю можно будет только газом, причем российским. Если бы это был не газ, а уголь или нефть, у России могли бы возникнуть некие логистические проблемы. Но газ уже давно не продается физически – для него резервируется определенное время прокачки и не имеет значения, на территории какой именно страны оно будет совершено.

Потому украинские политики могут говорить о чем угодно, но все их заявления имеют лишь одну цель – заговорить зубы неквалифицированным в этом вопросе украинцам.

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреда

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Газпром Нафтогаз новости Германии ГТС Северный поток-2 Геннадий Рябцев новости Украины и мира
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