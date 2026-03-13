Политический популизм, игра на исторических травмах и стратегия игнорирования: анализ идеологических опор современной Венгрии.

На фоне длительных дискуссий о единстве Европейского Союза, деструктивная позиция Будапешта остается одним из главных вызовов для западной дипломатии. Сегодня венгерская внешняя политика все чаще выглядит не как самостоятельный курс, а как инструмент внутренней мобилизации электората через искусственное создание образа врага. Политический эксперт анализирует идеологические основы режима Виктора Орбана и объясняет, почему эмоциональная реакция Киева только подыгрывает интересам действующей венгерской власти. Подробнее о том, как исторические травмы и энергетический популизм формируют повестку дня соседней страны — в материале ниже.

Врагов нужно изучать и понимать, чтобы побеждать. Еще в 2018 году мы подготовили доклад) о Венгрии и политике Орбана. Я просмотрел его сегодня и еще раз убедился в том, что Орбан ничего не меняет. видео дня

Дело в том, что он опирается на несколько базовых вещей. 1. Консервативная политика против европейского либерализма. Здесь все антилгбт и антимиграционная политика.

2. Игра на травме "Великой Венгрии". После Первой мировой войны Венгрия потеряла большие территории, потому что выбрала не ту сторону. Во Вторую мировую они это повторили, и сейчас снова. Походу никогда не умеют выбирать сторону.

О личности: Виктор Орбан Виктор Орбан (венг. Orbán Viktor; род. 31 мая 1963, Секешфегевар, Венгерская Народная Республика) — венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998—2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно выражал поддержку России и выступал против оказания военной и финансовой помощи Украине.

Так вот, Орбан — большой борец за права венгров в других странах. Из-за этого он постоянно вступает в конфликты с соседями. Да, не только с нами.

3. Популизм льгот и дешевых ресурсов. Постоянно выбивая скидки и раздавая популистские льготы, он проявляет защиту интересов и заботу о своем электорате.

Так кто же эти венгры, на которых так много лет держится этот аферист? Да, это люди 50+, бюджетники, малый бизнес, жители малых городов и сел. Самой сильной стороной этого электората является то, что он ходит на выборы!

Поэтому все, что делает Орбан, является вопросом внутренней мобилизации своих избирателей. Для этого ему нужно провоцировать нас, лепить из нас врага, который заставит всех прийти и еще раз проголосовать за него.

И мы, к сожалению, поддаемся на его провокации. Каждая наша реакция на него - доказывает его правоту для венгров. И это увеличивает его шансы на победу. На самом деле, единственное, что мы должны делать - это игнорировать. На каждый его выпад или блокировку мы должны обращаться к ЕС с просьбой отреагировать. И все. Он является их проблемой, в первую очередь, а нашей - во вторую. Именно европейская бюрократия должна искать инструменты, чтобы разобраться с Орбаном, который забыл, что при вступлении в ЕС Венгрия отдала часть своего суверенитета и не может делать что хочет, пока не выйдет из ЕС.

Пока я очень скептичен, что этот путинский холуй проиграет выборы. И мы точно не способствуем этому заявлениями с нашей стороны.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). В настоящее время – боец ВСУ, пишет Википедия.

