Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Почему реакция Киева только усиливает власть Орбана: Андрусив объяснил причину

Виктор Андрусив
13 марта 2026, 07:41
Политический популизм, игра на исторических травмах и стратегия игнорирования: анализ идеологических опор современной Венгрии.
Орбан, Зеленский
Орбан может победить на выборах / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

На фоне длительных дискуссий о единстве Европейского Союза, деструктивная позиция Будапешта остается одним из главных вызовов для западной дипломатии. Сегодня венгерская внешняя политика все чаще выглядит не как самостоятельный курс, а как инструмент внутренней мобилизации электората через искусственное создание образа врага. Политический эксперт анализирует идеологические основы режима Виктора Орбана и объясняет, почему эмоциональная реакция Киева только подыгрывает интересам действующей венгерской власти. Подробнее о том, как исторические травмы и энергетический популизм формируют повестку дня соседней страны — в материале ниже.

Врагов нужно изучать и понимать, чтобы побеждать. Еще в 2018 году мы подготовили доклад) о Венгрии и политике Орбана. Я просмотрел его сегодня и еще раз убедился в том, что Орбан ничего не меняет.

видео дня

Дело в том, что он опирается на несколько базовых вещей. 1. Консервативная политика против европейского либерализма. Здесь все антилгбт и антимиграционная политика.

2. Игра на травме "Великой Венгрии". После Первой мировой войны Венгрия потеряла большие территории, потому что выбрала не ту сторону. Во Вторую мировую они это повторили, и сейчас снова. Походу никогда не умеют выбирать сторону.

О личности: Виктор Орбан

Виктор Орбан (венг. Orbán Viktor; род. 31 мая 1963, Секешфегевар, Венгерская Народная Республика) — венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998—2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно выражал поддержку России и выступал против оказания военной и финансовой помощи Украине.

Так вот, Орбан — большой борец за права венгров в других странах. Из-за этого он постоянно вступает в конфликты с соседями. Да, не только с нами.

3. Популизм льгот и дешевых ресурсов. Постоянно выбивая скидки и раздавая популистские льготы, он проявляет защиту интересов и заботу о своем электорате.

Так кто же эти венгры, на которых так много лет держится этот аферист? Да, это люди 50+, бюджетники, малый бизнес, жители малых городов и сел. Самой сильной стороной этого электората является то, что он ходит на выборы!

Поэтому все, что делает Орбан, является вопросом внутренней мобилизации своих избирателей. Для этого ему нужно провоцировать нас, лепить из нас врага, который заставит всех прийти и еще раз проголосовать за него.

И мы, к сожалению, поддаемся на его провокации. Каждая наша реакция на него - доказывает его правоту для венгров. И это увеличивает его шансы на победу. На самом деле, единственное, что мы должны делать - это игнорировать. На каждый его выпад или блокировку мы должны обращаться к ЕС с просьбой отреагировать. И все. Он является их проблемой, в первую очередь, а нашей - во вторую. Именно европейская бюрократия должна искать инструменты, чтобы разобраться с Орбаном, который забыл, что при вступлении в ЕС Венгрия отдала часть своего суверенитета и не может делать что хочет, пока не выйдет из ЕС.

Пока я очень скептичен, что этот путинский холуй проиграет выборы. И мы точно не способствуем этому заявлениями с нашей стороны.

Источник

О персоне: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). В настоящее время – боец ВСУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Виктор Орбан
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит новый массированный удар: в СНБО предупредили о серьезной угрозе

РФ готовит новый массированный удар: в СНБО предупредили о серьезной угрозе

09:11Война
Цена бензина может побить новый рекорд: сколько будет стоит литр топлива

Цена бензина может побить новый рекорд: сколько будет стоит литр топлива

09:09Экономика
Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали Кремлю

Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали Кремлю

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

Последние новости

09:11

РФ готовит новый массированный удар: в СНБО предупредили о серьезной угрозе

09:09

Цена бензина может побить новый рекорд: сколько будет стоит литр топлива

09:02

Секреты советского фастфуда: топ-10 блюд уличного меню СССР

09:00

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанВидео

08:27

Войска РФ изменили фокус наступления: где интенсивность штурмов зашкаливает

100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус
07:44

Россия ночью атаковала Балаклею дронами: повреждены жилые дома

07:41

Почему реакция Киева только усиливает власть Орбана: Андрусив объяснил причинумнение

07:00

США временно открыли рынок для российской нефти: в чем причина

05:50

Денежная удача в пятницу 13-го: каким знакам зодиака действительно повезет

Реклама
05:13

Так выглядела "роскошь" в СССР: за какими вещами охотились советские люди

04:41

Настоящие советские богачи: 5 профессий, которые ломали миф СССР о "равенстве"

04:25

Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали КремлюВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лисой за 23 секунды

03:41

Гороскоп на завтра 14 марта: Тельцам - неудача, Козерогам - напряжение

03:07

Самые болтливые знаки зодиака: кому нельзя рассказывать секреты

02:10

"Это неприемлемо": Николь Кидман рассказала о худшем поцелуе

01:47

Враг наращивает силы: куда оккупанты перебрасывают резервы для весенней кампании

01:31

Муж Элтона Джона раскрыл правду о здоровье певца: "Он борется"

00:52

Растения пустят корни за считанные дни: домашние методы для быстрого приживанияВидео

00:41

Сын Оззи Осборна назвал дочь в честь покойного отцаВидео

Реклама
12 марта, четверг
23:50

"Как раз сегодня": Надя Дорофеева заговорила о новом этапе в жизни

23:35

Эксперты назвали ТОП-5 пород кошек для семьи и квартиры: первое место неожиданноеВидео

23:20

Венгрия вернула авто Ощадбанку, но "забыла" о деньгах и золоте

23:15

РФ завершает подготовку к массированному удару: эксперт назвал дату и цели атаки

22:39

В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

21:56

Триумф бразильцев и шедевр "ножницами": Шахтер в ярком стиле переиграл Лех

21:40

Графики переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 13 мартаФото

21:39

В РФ заявили о наступлении на Сумы и прорыве границы - в СНБО отреагировали

21:35

"Вернулся": как весна изменила Андрея Беднякова

21:28

Уильям никогда: кого принцесса Диана готовила для королевского престола

21:12

В Харькове произошла трагедия - под лед провалились шестеро детейФото

21:02

Звезды наделили рожденных в конкретные месяцы особым шармом - кто они

20:52

Норвежцы почти не убирают, но дома идеальная чистота — в чем секрет

20:37

Свет не для всех - новые графики отключений в Запорожской области на 13 марта

20:34

9 из 10 ошибаются: как не остаться без урожая перца

20:30

Как сказать "комок в горле" на украинском языке - правильный вариант знают не всеВидео

20:26

Графики не для всех - кому будут отключать свет в Черкасской области 13 марта

20:14

"Я тогда пьянствовал": украинский бизнесмен толкнул Ани Лорак со сцены

20:05

Как украинец научил Европу пить кофе: история необычного казака

19:48

Свет будут отключать по всей Украине: как будут действовать графики 13 марта

Реклама
19:39

Война вступила в новую фазу: Сырский раскрыл дедлайн и планы врага на апрель

19:25

СБС эффектно уничтожили две дорогостоящие "птички" РФ - ГенштабВидео

19:18

Могут ли ТЦК задерживать человека без проверки документов - нардеп назвал нюанс

19:12

Расплачиваться нам: зачем на самом деле в СССР вкапывали шины во дворах

19:11

Как выбрать качественный чай: 2 отметки на упаковке выдают дешевую подделку

19:10

Почему интересы США и Израиля в войне с Ираном могут разойтись: Невзлин объяснилмнение

19:09

Путинист Тарзан заставил Королеву сесть на уколы: зачем ему это

19:07

"Хотелось бы кур выращивать": Вячеслав Довженко рассказал о своих доходах

19:03

Бензин по 100 гривен за литр: при каком условии дефицит на АЗС станет неизбежнымВидео

18:45

"Вот и все": Кидман сделала первое официальное заявление о разводе с Урбаном

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять