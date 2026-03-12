Почему интересы США и Израиля в войне с Ираном могут разойтись: Невзлин объяснил

Иранский режим не уничтожен — он ослаблен.

https://opinions.glavred.info/pochemu-interesy-ssha-i-izrailya-v-voyne-s-iranom-mogut-razoytis-nevzlin-obyasnil-10748327.html Ссылка скопирована

Трамп, Израиль и Иран / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, pixabay.com

На фоне заявлений Дональда Трампа о возможном скором завершении конфликта вокруг Ирана и росте дискуссий в Вашингтоне относительно дальнейшей стратегии США, все острее возникает вопрос о реальных последствиях такой паузы. В своей колонке израильско-российский бизнесмен и политический обозреватель Леонид Невзлин анализирует, почему прекращение ударов может дать иранскому режиму шанс на восстановление и как это повлияет на безопасность Израиля. Подробнее об этих рисках – в материале.

Трамп говорит, что война может закончиться "очень скоро" и что большинство американских целей достигнуто. Белый дом, по данным WSJ, обеспокоен: Израиль намерен продолжать удары даже после того, как США попытаются остановиться. Внутриполитическое давление на Трампа нарастает.

Всё это понятно. Американские потери, усталость от войны, изоляционистское крыло MAGA — Трамп играет на нескольких досках одновременно.

видео дня

Но у Израиля другая логика. И другие ставки.

Иранский режим не уничтожен — он ослаблен. Хаменеи мёртв, но структуры КСИР, разведка и силовой аппарат никуда не делись. Режим, которому дадут передышку, восстановится. Он уже делал это раньше — после санкций, после переговоров, после частичных ударов. Остановиться на полпути — значит через несколько лет начинать всё заново, но уже против противника, который сделал выводы.

Нетаниягу говорит о смене режима. В данном случае — и это редкий случай — он прав. Не потому что этого хочет Нетаниягу. А потому что это единственный исход, который даёт Израилю реальную безопасность.

Израиль не может позволить себе остановиться там, где удобно Вашингтону.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред