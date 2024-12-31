Почему разговоры о завершении войны в 2024 году опасны

Агрессор имеет ресурсы для продолжения войны, и риторика и характер российской внутренней политики свидетельствуют о том, что руководство РФ взяло курс на игру в долгую.

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Любые заявления о завершении войны в Украине похожи на акции психологического давления на население - Яременко / Коллаж Главред

Один из украинских медийщиков заявил о том, что якобы 30 декабря должна состояться некая встреча, после которой горячая фаза войны в Украине завершится. Для меня непонятно, на чем основываются такие разговоры, но сегодня нет никаких признаков того, что Россия не может продолжать боевые действия.

На фронте РФ продолжает давление, определив приоритетные для себя направления. Мы вынуждены местами отступать, и это очень больно для нас, но, к сожалению, вдохновляет Российскую Федерацию.

Агрессор пока имеет ресурсы для продолжения этой войны, а риторика и характер российской внутренней политики свидетельствуют о том, что российское руководство взяло курс на игру в долгую. То есть они не надеются завершить войну быстро - они хотят достичь победы, своих политических целей, и готовы многим пожертвовать ради этого.

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Поэтому любые заявления о том, что вот день-два - и все, похожи на акции психологического давления на население, на демотивацию военных. Ведь если завтра все закончится, зачем сидеть на наблюдательном пункте, который атакует враг? Надо беречь свою жизнь. Это очень опасный нарратив, как и утверждение о том, что в 2025 году все завершится.

Цель России - истощить Украину и победить ее, поставив точку таким образом. Речь идет о всей территории государства, а не о ее части. Фактически это означает демонтаж и уничтожение украинской государственности. Это будет минимально достаточной победой для России. Но в целом все это для них - лишь пролог к более широким торгам с США и ЕС по зонам влияния, новым правилам и архитектуре безопасности, где право силы будет определять уклад огромных регионов вокруг российских границ.

И те на Западе, кто до сих пор считает, что с Путиным можно "поговорить" и "договориться", чтобы прекратить войну, не понимают того, что сейчас происходит в России. Их руководство демонстрирует (и это видно по уровню хамства, грубости поведения представителей РФ на международной арене), что не надеется ни на какие договоренности и надеется силой достичь своего. А уже позже, конечно, оформят договоренности "с учетом ситуации на земле".

Поэтому и Трамп, которому нужен был месяц до инаугурации, чтобы завершить эту войну, сейчас, столкнувшись с реалиями политики и почувствовав ответственность, серьезно изменил свою риторику. Он внес заметные коррективы в свои заявления и уменьшил их категоричность и чрезмерную обнадеживающую силу.

То есть ничего в поведении Российской Федерации не свидетельствует о том, что они готовы принять любой мир, который не зафиксирует их полной победы. А полная победа для них - это, в частности, политические последствия, возникшие в результате военных действий на поле боя, то есть капитуляция Украины.

Соединенным Штатам нужно время, чтобы усвоить уроки о том, что их взгляды на Россию, ее позицию и эту войну далеки от реальности. Чем быстрее они столкнутся с реалиями, тем лучше. Как по мне, единственное действие Соединенных Штатов, способное немедленно остановить войну, - это объявление о том, что если Россия пересекает определенную красную линию, которую надо четко определить, то США вступают в войну на стороне Украины.

Именно это, в том числе при поддержке НАТО, могло бы заставить Россию пересмотреть свою политику и действия в Украине. Все остальное для России не является достаточно убедительным. Путин вложился в эту войну и хочет результата. Он не верит, что Запад сможет его победить - не потому, что у Запада нет силы, а потому, что нет политической воли.

И именно нынешнее поведение будущей администрации США, которая больше говорит о переговорах, чем о давлении на Россию, убеждает Путина в том, что он прав. Он считает, что нужно продолжать войну и усиливать давление, потому что рано или поздно американцы, а за ними и другие страны, сдадутся, оставят Украину и примут условия России.

Поэтому как только начнутся активные дипломатические усилия, когда представители не только будут названы, но и назначены, и получат соответствующие полномочия, риторика администрации США может меняться.

Будет ли в пользу Украины это изменение? Не факт. В отношении таких людей, как генерал Келлог, можно надеяться на его подготовку и жизненный опыт, которые, возможно, заставят его делать правильные выводы. Но если говорить о политической группе MAGA (Make America Great Again), которая фактически определяет сейчас политический курс США, то их логика и подходы бывают неожиданными. Характер изменений в риторике самого Трампа пока выглядит обнадеживающе. Однако это "блюдо, которое сейчас на пару", и чем все это закончится, трудно понять.

Богдан Яременко, народный депутат, дипломат, председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел", специально для Главреда

Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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