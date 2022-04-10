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Почему распад России на 8-10 кусков возможен как никогда

Георгий Тука

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА

10 апреля 2022, 18:17

Сегодня лишь одно обстоятельство отделяет Российскую Федерацию от начала развала.

Распад РФ вполне возможен
Война в Украине может стать толчком для распада России

Россия должна исчезнуть с карты мира как единое государство в том виде, в котором она сейчас существует. Она должна превратиться в ряд независимых государств.

Когда мне говорят, что это – утопия, я всегда отвечаю, что прекрасно помню состояние РФ в начале 90-х годов. Тогда Уральская народная республика во главе с губернатором даже напечатала свои деньги. Тогда Татарстан и Башкортостан закрыли собственное воздушное пространство для самолетов тогдашнего Аэрофлота. Тогда было провозглашено создание Дальневосточной народной республики. Тогда опросы населения Калининграда свидетельствовали о том, что более 90% считали себя частью ЕС, а не России. Я все это прекрасно помню.

Поэтому распад РФ вполне возможен.

И война в Украине вполне может стать толчком для распада России.

Впрочем, во многом это будет зависеть от позиции США и Великобритании.

Почему? В 90-е годы, когда фактически начался процесс распада России, именно британцы с американцами испугались вероятных последствий неконтролируемого распространения ядерного оружия и оружия массового уничтожения. И именно благодаря действиям США тогда удалось удержать Россию в нынешней конфигурации.

Читайте такжеВойна в Украине затянется на два-три года, хорошо, если не на дольше – Георгий ТукаМало кто помнит, но в те времена три грузовых самолета с наличными долларами приземлялись в России: два в Москве, один в Петербурге. Это делалось для того, чтобы поддержать российскую экономику, что дышала на ладан.

Именно в те времена появились "ножки Буша", над которыми до сих пор насмехаются российские пропагандисты. Но именно благодаря этим куриным ножкам российское общество было спасено от неминуемого голода.

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Сейчас в США сохраняется та же парадигма, что и в 90-е. Если ее удастся изменить на другую парадигму – что Россия неизбежно распадется на 8-10 независимых государств, но и в таком случае удастся сохранить контроль над распространением оружия, если предпринять определенные действия на опережение – не будет никаких преград, которые могли бы помешать распаду Российской Федерации.

Георгий Тука, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА

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война в Украине Георгий Тука вторжение России Россия
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