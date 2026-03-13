Почему Путину нужна бесконечная война: Эйдман назвал причину

Игорь Эйдман
13 марта 2026, 19:10
Путину невыгодно давать Трампу такую возможность. Ему, наоборот, выгодна война.
Трамп, Путин и Иран / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот из видео

Пока мир следит за эскалацией противостояния между США и Ираном, все более актуальным становится вопрос, кто может извлечь выгоду из затягивания конфликта. Российский социолог Игорь Эйдман считает, что продолжительная война на Ближнем Востоке создает для Кремля экономические и политические преимущества. В своей колонке он объясняет, как энергетические рынки, позиция США и интересы Китая могут влиять на ход событий. Публикуем ключевые мнения автора.

Путин сейчас, вероятно, делает всё, чтобы война между США и Ираном длилась как можно дольше. Именно состояние войны даёт ему огромные преимущества.

Во-первых, конечно, нефть пошла вверх, как и другие статьи российского экспорта — уголь, газ. Это просто спасение для загибающегося бюджета.

Во-вторых, Америка начинает зависеть от России. Трамп клянчит у Путина, чтобы тот помог как-то уговорить аятолл хотя бы сымитировать какие-то уступки, чтобы он мог выскочить из войны.

Однако Путину невыгодно давать Трампу такую возможность. Ему, наоборот, выгодна война.

Поэтому он будет обещать Трампу помощь, продавать её за отмену санкций, но на деле — наоборот, помогать аятоллам и убеждать их не идти ни на какие уступки и продолжать войну.

Он, конечно, не заинтересован и в том, чтобы в ходе этой войны пал исламский режим в Иране. Он не хочет терять союзника и боится, что в этом случае иранская нефть хлынет на мировой рынок. Это резко собьёт цены, что крайне невыгодно России.

Поэтому Путин будет делать всё, чтобы одновременно затягивать войну и всячески поддерживать Иран. Я думаю, что сообщения о передаче Россией исламскому режиму разведывательных данных, дронов, ракет и прочего — лишь верхушка айсберга. Скорее всего, Россия помогает Ирану по всем направлениям, в том числе технологиями подавления и изоляции самого иранского общества.

Трамп, похоже, просто не понимает, что происходит. Он не умеет решать сложные задачи — может только хлопнуть кулаком по столу и сказать: "Хочу свергнуть режим аятолл и взять их нефть". Дальше он ждёт, что после уничтожения старшего Хаменеи новые власти приползут к нему на коленях с нефтяными скважинами на блюдечке. Но этого не происходит. Наоборот, война затягивается, цены на бензин растут, американцы недовольны. Дальше Трамп начинает, как обычно, делать глупости — бежит к самому заинтересованному в продолжении войны правителю (то есть к Путину) и просит содействовать её остановке.

Удастся ли России максимально затянуть войну и сохранить при этом режим мулл? Вряд ли. Дело в том, что её интересы здесь не полностью совпадают с интересами Китая. Китай, конечно, тоже заинтересован в том, чтобы режим аятолл выстоял — это его ближайший союзник на Среднем Востоке. Но Китаю не нужно, чтобы война продолжалась долго, потому что высокие цены на нефть и ресурсы бьют по китайской экономике. Здесь интересы Китая и России противоположны.

Китай может надавить на исламский режим и заставить его пойти на какие-то символические уступки Трампу, которому только это и нужно, чтобы сбежать от трудностей с поля боя.

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

