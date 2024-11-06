Почему Путину не понравится победа Трампа

Путин выдвинул заведомо неприемлемые условия в отношении фиксации аннексии территории Украины, на которые США никогда не пойдет.

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Дональд Трамп может создать проблемы Китаю, России и Ирану / Коллаж Главред, фото - Facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Дональд Трамп снова избран президентом США. Из хорошего: США будут снимать все ограничения на экспорт нефти и газа из США и Канады. И то, что обещает делать Трамп, то есть обвалить цену нефти до 40 долларов – очень хорошие новости. Ведь это значит, что у России и Ирана появятся большие проблемы со сбытом нефти.

Также новая администрация Белого дома точно начнет рвать экономику Китая. По дороге Трамп уже пообещал ударить по Ирану. То есть, в принципе, все его действия нас устраивают.

А это означает, что где-то в 2025 году все-таки появится некий сценарий окончания войны, более справедливый для Украины. Потому что очевидно, что Путину нечем торговать с Трампом. Пустить нефть и газ из РФ на внешние рынки? Так парни из Техаса изголодались за время Байдена.

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Если Путин вновь потребует от Украины уйти с Запорожья и Херсона, то и это вряд ли произойдет (особенно на фоне пребывания ВСУ в Курской области). Скорее всего, здесь просматривается другой, более вероятный сценарий, о котором писал Майк Помпео – отдать Украине 500 миллиардов долларов ленд-лиза и снять ограничения на дальнобойные удары по России.

Поэтому надо следить за обстановкой, ловить момент и использовать его с пользой для себя.

В то же время, единственное, что волнует Россию – снятие санкций и продажа нефти. Потому теоретически возможно частичное снятие санкций с РФ. Однако для Трампа – это сделка, ведь ему нужно понимать, в обмен на что он может обсуждать снятие санкций.

Но нужно понимать, что когда Трамп говорит, что кому-то позвонит, это означает, что тот рассказывает, кто и что должен делать, а иначе в действие вступает план "Б".

И если Путин скажет Трампу "нет" по какому-либо из пунктов, то украинцам могут дать все, что угодно, и тогда Путину придется расхлебывать все самому. Ведь Путин выдвинул заведомо неприемлемые условия в отношении фиксации аннексии территории Украины, на которые США никогда не пойдет.

Единственное, на что могли бы согласиться на Западе, так это на фиксацию линии разграничения. Однако Путин на это не пойдет, потому что это для него – смерть в физическом виде, поскольку это приведет к его смещению его в качестве лидера и к катаклизмам внутри РФ.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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