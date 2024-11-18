Почему Путину глубоко наплевать на мнение Трампа

Для Украины наступили черные дни, в том числе и потому, что Республиканская партия США фактически развалилась.

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Дональд Трамп / facebook.com/DonaldTrump

Если верить сообщению The Washington Post, Трамп во время разговора попросил Путина не эскалировать конфликт. И как повел себя Путин? Установил рекорд по применению дронов-камикадзе против Украины, а также 11 ноября провел генеральную репетицию массированного ракетного удара по нашей стране.

Путину глубоко наплевать на мнение Трампа, что бы он ни говорил. Если, как написал The Washington Post, действительно был разговор Трампа и Путина и прозвучала фраза о том, что за Россией останутся оккупированные территории Украины, то это будет стимул для Путина идти в наступление, потому что чем больше он захватит украинских территорий, тем больше ему достанется.

И Трамп не даст нам Tomahawk в ответ на то, что Путин после его просьбы не эскалировать ситуацию, сделал с точностью до наоборот.

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В 78 лет люди не меняются - горбатого могила исправит, поэтому я не верю в то, что Трамп изменился.

Для Украины наступили черные дни, в том числе и потому, что Республиканская партия США фактически развалилась. Трамписты-МАГАвцы фактически "забили ногами" всех мастодонтов Республиканской партии, промышленников и бизнесменов.

Кстати, выборы в США состоялись в трех инстанциях: президентские, в Сенат и Палату представителей. Так вот, многие республиканцы отказались баллотироваться на очередную каденцию сенаторов и конгрессменов, объясняя это тем, что Республиканская партия развалилась, и МАГАвцы рулят всем.

Поэтому надеяться на то, что кто-то остановит Трампа, нет причин. Во время предыдущей президентской каденции демократы имели влияние на Трампа, а сегодня Трамп получил полную власть в США.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Олег Жданов, специально для Главреда

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