Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами

Путинской России грозит раскол элит / Reuters

Объясню, почему я верю в раскол элит.

Путин построил систему, где всем управляют жулики и воры. И это был общественный контракт между Путиным и элитами - лояльность в обмен на возможность воровать.

Но тут Путин в один момент решил поменять этот контракт, без всяких консультаций с элитами. Он решил всех сделать не только жуликами и ворами, но и убийцами.

А "не укради" и "не убий" - это всё-таки две разных заповеди. Многие, кто готов совершить первый грех, никогда не совершат второй. Поэтому и многие путинские воры совсем не хотят становится убийцами.

Именно поэтому мы уже наблюдаем конфликты путинских воров с Соловьевым и Симоньян. Понятно, что Симоньян, и Соловьев - это шуты при дворе царя Владимира. Они транслируют то, что им сказали.

Читайте такжеПутину не удастся затянуть войну в УкраинеКогда путинские воры наезжают на путинских пропагандистов, то де-факто они посылают месседж Путину, типа мы - воры (кто-то даже намекает, что авторитетные воры), но не убийцы. И нас напрягает эта агрессивная риторика, размахивание ядерной гранатой и т.д.

Воры всем своим видом показывают Путину, что они не хотят становиться убийцами.