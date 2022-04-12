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Почему Путин умный, но тупой

Юрий Богданов

Журналист, блогер

12 апреля 2022, 17:51

В российской верхушке начались чистки, но больше для развала России, чем сам Путин, не делает никто.

Путин ищет виновных в его бедах во всех, но виновен он сам
Путин сам уничтожает и своей режим, и Россию / Фото Reuters

Несколько источников сообщают, что главный теоретик "суверенной демократии", "долгого государства Путина", идеолог захватнической политики Кремля Владислав Сурков задержан в Москве.

Показательный кейс. Очень показательный кейс.

Вчера также в сизо Лефортово отправился отвечающий за сбор информации по Украине и создание у нас агентурной сети генерал Беседа.

Говорят, более 150 голов в ФСБ полетело. Начались чистки в Росгвардии.

Если в битве за восток армия Путина получит по зубам, следом пойдут генералы.

Да, Путин ошибся. Из-за искаженной информации, которую ему предоставляли сурковы, беседы, медведчуки и прочие сволочи.

Да, Путин ошибся. Потому что понятия не имел, сколь велика в России коррупционная рента в армии и спецслужбах.

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Да, Путин ошибся. Потому что недооценил Украину, украинское общество и государство.

Да, Путин ошибся. Потому что его образ мысли о мире – это даже не Холодная война. Это 19 век, в котором он застрял вместе со своей страной.

И сейчас он будет искать виновных везде. Среди в прошлом самых верных и преданных единомышленников.

Не понимая, что главный обманщик – это он. Что главный коррупционер – это он. Что главный виновник в построении коррупционной системы без обратной связи – он сам.

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Он сам уничтожит свой режим. Вместе с Россией.

Молотов говорил про Гитлера: "Гитлер был умный, но тупой". Каким бы чудовищем ни был сам Молотов, это была верная оценка Гитлера. И Путину она подходит.

Юрий Богданов, журналист, блогер

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война в Украине Владимир Путин вторжение России Росгвардия Владислав Сурков Юрий Богданов
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