Почему Путин умный, но тупой

В российской верхушке начались чистки, но больше для развала России, чем сам Путин, не делает никто.
Несколько источников сообщают, что главный теоретик "суверенной демократии", "долгого государства Путина", идеолог захватнической политики Кремля Владислав Сурков задержан в Москве.
Показательный кейс. Очень показательный кейс.
Вчера также в сизо Лефортово отправился отвечающий за сбор информации по Украине и создание у нас агентурной сети генерал Беседа.
Говорят, более 150 голов в ФСБ полетело. Начались чистки в Росгвардии.
Если в битве за восток армия Путина получит по зубам, следом пойдут генералы.
Да, Путин ошибся. Из-за искаженной информации, которую ему предоставляли сурковы, беседы, медведчуки и прочие сволочи.
Да, Путин ошибся. Потому что понятия не имел, сколь велика в России коррупционная рента в армии и спецслужбах.
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Да, Путин ошибся. Потому что недооценил Украину, украинское общество и государство.
Да, Путин ошибся. Потому что его образ мысли о мире – это даже не Холодная война. Это 19 век, в котором он застрял вместе со своей страной.
И сейчас он будет искать виновных везде. Среди в прошлом самых верных и преданных единомышленников.
Не понимая, что главный обманщик – это он. Что главный коррупционер – это он. Что главный виновник в построении коррупционной системы без обратной связи – он сам.
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Он сам уничтожит свой режим. Вместе с Россией.
Молотов говорил про Гитлера: "Гитлер был умный, но тупой". Каким бы чудовищем ни был сам Молотов, это была верная оценка Гитлера. И Путину она подходит.
Юрий Богданов, журналист, блогер