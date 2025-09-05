Почему Путин согласился на встречу с Зеленским в Москве?

Возможно, в его понимании это демонстрация силы - потому что он вроде как продавливает свои условия переговоров.

Оказывается Путин готов к встрече с нашим президентом в Москве.

Имея дело с переговорной стратегией Путина с 2014 года, нам украинцам, трудно серьезно воспринимать и комментировать его заявления. Мы то знаем, что мирных переговоров и мира он не стремится.

Все переговорные маневры - это его дополнительный инструмент войны. Переговоры - это тоже его война.

Но из уважения к западным партнерам приходится этот бред обсуждать и подводить их наконец к пониманию истинных намерений Путина. Не хочет он останавливать войну. Ему нужна вся Украина.

Да-да - приглашение в Москву на переговоры - это в переводе с фсбешного - "даже и не мечтайте, никакого мира".

Впрочем, такое заявление - это поведение загнанного зверя, который знает об ордере международного уголовного суда на свой арест и просто боится ехать в страны, которые потенциально могут выполнить это предписание.

