Почему Путин согласился на встречу с Зеленским в Москве?

Анна Маляр
5 сентября 2025, 19:10
Возможно, в его понимании это демонстрация силы - потому что он вроде как продавливает свои условия переговоров.
Путин и Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Оказывается Путин готов к встрече с нашим президентом в Москве.

Имея дело с переговорной стратегией Путина с 2014 года, нам украинцам, трудно серьезно воспринимать и комментировать его заявления. Мы то знаем, что мирных переговоров и мира он не стремится.

Все переговорные маневры - это его дополнительный инструмент войны. Переговоры - это тоже его война.

Но из уважения к западным партнерам приходится этот бред обсуждать и подводить их наконец к пониманию истинных намерений Путина. Не хочет он останавливать войну. Ему нужна вся Украина.

Да-да - приглашение в Москву на переговоры - это в переводе с фсбешного - "даже и не мечтайте, никакого мира".

Возможно, в его понимании это демонстрация силы - потому что он вроде как продавливает свои условия переговоров.

Впрочем, такое заявление - это поведение загнанного зверя, который знает об ордере международного уголовного суда на свой арест и просто боится ехать в страны, которые потенциально могут выполнить это предписание.

О персоне: Анна Маляр

Анна Васильевна Маляр – украинский политик, адвокат, криминолог, общественный деятель. Заместитель Министра обороны Украины (2021-2023). Кандидат юридических наук. В октябре 2022 года вошли в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Почему Путин согласился на встречу с Зеленским в Москве?

