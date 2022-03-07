Почему Путин постарается нанести максимальный урон в ближайшие дни-неделю

На Западе, как огня, боятся Путина, а потому на помощь самолетами Украине пока рассчитывать не стоит / Фото Reuters

Мы входим в новую фазу войны после нескольких дней относительного затишья и наших успешных контратак.

Я не думаю, что страны НАТО предоставят нам самолеты как минимум в ближайшую неделю. Подтверждение – Польша уже отказалась передавать нам свои "МиГи". Остальные тоже дали "заднюю".

Заявление Блинкена о "зелёном свете" от США для поставок той же Польши уже опровергли в Белом доме. Не так поняли, и все такое.

Все они, как огня, боятся путлера.

Поэтому не тешьте себя напрасными иллюзиями. Максимум, и то не сразу, мы получим столь необходимые нам сейчас системы ПВО.

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Естественно, это подзадоривает путлера, потому что он питается страхом и получает от этого особое удовольствие. Это азы психологии таких личностей. Он попытается коренным образом изменить ситуацию в ближайшую неделю.

Вот только людских ресурсов у него особо не осталось. Необходима мобилизация, а матери солдат уже начинают понемногу бузить. Информация все равно начинает доходить через пленных в Украине и по "сарафанному радио" распространяться дальше.

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Большинство из них уже в Украине, ждут своей печальной участи от нашей арты. Но не хватает классифицированных военных разведчиков для наводки. Плюс войска разбросаны по всей территории и необходимо время для переброски.

Путлер это прекрасно понимает и постарается нанести максимальный урон ВСУ в ближайшие дни-неделю. Сделать он это может только при помощи ракетных ударов и бомбардировок.

Параллельно отрезая логистику к большим городам, разрушая гражданскую инфраструктуру: связь, тепло, свет. Всё то, что мы видим сейчас в Мариуполе. Для того чтобы деморализовать население, которое демонстрирует неимоверное геройство и отвагу даже в оккупированных городах и селах.

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Так что готовимся к худшему и надеемся на лучшее.

Впереди – новый раунд переговоров, поэтому перед ними, как обычно, будут атаковать. Поднять ставки накануне переговоров – привычная тактика Путлера.

Так что пожелаем всем нам и ВСУ удачи и выдержки.

Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета