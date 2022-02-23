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Почему Путин опасается начинать большую войну с Украиной

Юрий Бутусов

журналист

23 февраля 2022, 20:49

Цель Путина также очевидна: терроризировать и дезорганизовать руководство государства и украинское общество.

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Путин проводит поочередно этапы военной и политической эскалации / скриншот

Почему Путин опасается начинать большую войну с Украиной и почему Украине надо разорвать дипотношения с РФ?

Главные силы ВС РФ были развёрнуты в готовности к наступлению на границах с Украиной ещё в середине января. Украинское руководство в то время никак не реагировало на угрозу (для примера, закупки топлива в 2021-м году провалены, план не выполнен на 50%), и Путин сохранял возможность обеспечить если не стратегическую, то тактическую внезапность нападения. Однако наступление не началось. Большая война не начинается и сейчас, хотя Россия начала активные боевые действия на оккупированном Донбассе.

Причина очевидна: Путин проводит поочередно этапы военной и политической эскалации.

Цель Путина также очевидна: терроризировать и дезорганизовать руководство государства и украинское общество, чтобы принудить Украину признать фактическую аннексию Крыма и Донбасса, а также изолировать Украину от поддержки стран НАТО.

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Поэтому каждый раз, повышая уровень военной угрозы для Украины Путин делает паузу, для того, чтобы включить политическое давление и выбить из Украины политические уступки под угрозой неминуемой войны.

Если бы Путин считал, что он сможет быстро разгромить Украину, и сломить волю народа к сопротивлению одним ударом, Россия атаковала бы внезапно.

Но Россия опасается вступить в большую войну. Кремль понимает, что сломить сопротивление целого 40 миллионного народа, который поддерживают крупнейшие демократические страны, в ходе быстрой и короткой военной кампании невозможно. А затягивание войны приведёт к объединению и усиление вокруг Украины международной поддержки, и добиться победы в такой долгой войне Россия не сможет.

Украинская армия во многом уступает российской по технике и организации, но количество мотивированных людей, имеющих опыт боевых действий (свыше 450 тысяч), в Украине больше, чем то количество наземных войск, которые РФ развернула на наших границах (150 тысяч). Да, есть превосходство в воздухе, но еще никому и никогда не удавалось выбомбить большое государство и целый народ из войны сугубо авиацией и ракетами, и потому для сокрушения Украины потребуются наземные действия. Россия получит огромные потери в наземной операции, и огромный объём новых санкций и ограничений, а Украина будет получать для войны современное натовское вооружение и финансовую помощь.

Читайте такжеПутин сошел с ума на почве ненависти к Украине и СШАОтсюда вывод: разрыв дипломатических отношений, и усиление боеспособности армии - это лучшее успокоительное для российских агрессоров. Лучшее средство для предупреждения войны. Если мы будем сейчас колебаться и молчать - мы будем показывать врагу, что его давление работает.

Россия уничтожила Минские соглашения именно потому что с каждым годом наши возможности расширяются, а российское влияние в Украине сходит на нет. Россия проигрывает в стратегии, Путин пытается исправить поражение в стратегии попыткой достичь тактического успеха.

Поэтому нам надо использовать свои преимущества, и перевести эскалацию в долгую фазу. Мы должны ответить на ультиматум Путина не униженными переговорами, а разрывом дипотношений, как сделала маленькая Грузия в 2008-м.

Это покажет, что нападение на Украину не решит проблему санкций, а только сделает блокаду РФ ещё более прочной. Начало войны сделает уже невозможным поэтапную деэскалацию, это будет рубка, из которой Россия уже не выберется.

Нам надо поднимать народ на защиту страны. Поднимать не число людей с автоматами, а поднимать число профессионалов, которых надо обеспечить всеми возможными современными средствами эффективного уничтожения врага. Боеспособная армия остановит блицкриг, нанесёт врагу большие потери, а если Россия не сможет захватить Украину быстро, значит она втянется в долгую войну, что для Путина равно поражению.

Какую бы армию ни собрал Путин, он должен понимать, что Украина никогда не признаёт аннексию Крыма и Донбасса, и будет эффективно защищаться от прямого вторжения. Два ключевых фактора: Разрыв дипотношений и качественное усиление армии делают недостижимыми цели агрессии Путина.

viber
Владимир Путин война на Донбассе война России и Украины
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