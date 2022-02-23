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Первый раунд Путин проиграл и перешел к плану Б

Семен Семенченко

Один из организаторов торговой блокады "ЛДНР", первый замглавы Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат

23 февраля 2022, 12:04

"Грузинский вариант" в Украине не пройдет. Украина значительно больше, сильнее и опытнее.

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Украина не имела ни одного исключительно военного поражения в 2014-2015 годах / Фото Reuters

В своем анализе текущей ситуации я оказался прав, и все эти "вторжения в 3 часа ночи" и "бомбардировки Киева" оказались информационно-психологическими операциями Путина.

Этот раунд он проиграл. Нервы украинцев оказались крепче, чем он думал. Теперь Путин перешел к плану Б. Мы пока что не до конца понимаем его, но этот план может иметь следующую вилку: продолжение давления на Украину (угрозами выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей) или "грузинский сценарий" развития событий. Однако, для этого у Путина очень мало времени. Длительное содержание войск в полевых условиях вдоль украинской границы - истощит его армию морально и физически.

Читайте такжеУспехи Украины в официальной войне с Россией: итоги первого дняВ случае, если он решится на полномасштабное наступление, и война продолжится больше двух недель (думаю, они понимают что "блицкрига" не будет) - это полностью истощит силы РФ и (если вдобавок будут адекватные санкции) создаст условия для политического и социального катаклизма внутри самой России. При таком развитии событий вполне возможен крах экономики и переворот с замещением самого Путина на престоле. И это в Кремле прекрасно понимают, достаточно посмотреть на их испуганные лица по ТВ.

Ну а если еще Эрдоган займет правильную позицию и перекроет проливы, то Кремль ожидает еще одна военная катастрофа, но уже с ее военным контингентом в Сирии. У сирийской группировки РФ начнутся проблемы с обеспечением и она быстро закончит свое существование.

"Грузинский вариант" в Украине не пройдет. Украина значительно больше, сильнее и опытнее. Здесь не надо преувеличивать сил агрессора и преуменьшать собственные силы. Считаю, что Кремль совершил грубую ошибку, и в эндшпиле (если мы не допустим грубых ошибок) их ждет поражение.

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Чего надо бояться?

Главное, чего надо остерегаться при любом из сценариев, то это измены. Украина не имела ни одного исключительно военного поражения в 2014 -2015 годах. Все что было - это последствия, которые произошли именно в результате предательства.

Читайте такжеЗапад ввел очень "лайтовые" санкции против ПутинаЗащитит ли Украину в таких условиях ВСУ?

ВСУ - это не мифический ангел с крыльями и мечом. ВСУ - это большая государственная военная, но бюрократическая организация. Организация, которая не смотря на героизм отдельно взятых бойцов и командиров сможет защитить страну только так, как ей позволит это сделать руководство. Поэтому возможны измены на любых уровнях управления - это сейчас наиболее узкое место в обороне Украины. И поэтому нам нужно быть готовыми помочь армии и защитить самих себя.

Читайте такжеПутин нашел "крайнего" - мертвого ЛенинаУкраинцы уже не единожды демонстрировали, что не смотря на любые угрозы, договорняки и коварные планы - объединившись в нужный момент мы всегда можем изменить ситуацию в собственную пользу.

Но Украина должна использовать все возможные инструменты для своей защиты. Тысячи ветеранов должны быть освобождены из тюрем и разного вида "следствий" и занять свое место в рядах защитников Украины. Сейчас важен каждый штык.

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Владимир Путин Семен Семенченко
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