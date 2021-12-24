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Почему Путин не дает гарантию, что не нападет на Украину

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

24 декабря 2021, 19:31

Запад идет с Путиным на переговоры только потому, что не хочет проверять, насколько он сумасшедший.

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Путин отказался давать гарантию, что не нападет на Украину / Reuters

Путин отказался давать гарантию, что не нападет на Украину.

Паникуют некоторые граждане по мотивам очередного сеанса чревовещания Путина.

Ну, конечно, отказался. Он пугает весь мир войной. Хочет заставить договариваться с ним.

Хочет, чтобы США поделили с ним сферы влияния.

Хочет, чтобы ему выделили его заповедник русского мира.

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Хочет гарантий, что НАТО не будет двигаться на восток, а даже немного двинется на Запад. Разве еще Аляску не хочет, чтобы вернули.

Пока…

И все это он требует, пугая коллективный Запад войной в Украине.

И Запад идет с ним на переговоры только потому, что не хочет проверять, насколько он безумен.

И никаких переговоров с Байденом не было бы, если бы США верили, что Путин только блефует и не готов нападать на Украину

Читайте такжеПутин-президент осажденной крепостиРазве в таких условиях Путин может гарантировать, что не нападет на Украину???

Это же разрушит все, за что он борется. После этого никто не будет брать от него трубку.

Поэтому неудивительно, что он этого не гарантирует.

Странно, если б он это пообещал. Это бы, кстати, выглядело подозрительно и заставило бы нас ожидать какой-нибудь подвох.

А так - обычный себе Путин.

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Владимир Путин вторжение России Джо Байден Сергей Фурса
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