Почему Путин может пожалеть о вторжении в Украину: Невзлин раскрыл причину

Путину и без Си стоило бы задуматься: эффективность действий Украины, которая лишает Россию валютной выручки.

Трамп и Си Цзиньпин / Коллаж: Главред

На фоне новых дипломатических контактов между США, Китаем и Россией, вопрос войны в Украине все чаще становится частью глобального геополитического торга. Публицист и общественный деятель Леонид Невзлин анализирует сигналы по переговорам Дональда Трампа и Си Цзиньпина и объясняет, почему позиция Пекина по отношению к Кремлю может иметь важные последствия для дальнейшего развития войны. Публикуем ключевые мнения автора.

Си Цзиньпин во время переговоров с Дональдом Трампом заявил, что Путин может в итоге пожалеть о своём вторжении в Украину, пишет FT. Собеседники издания утверждают, что китайский лидер сделал это заявление в ходе широких переговоров, в которых обсуждались Украина, а также предложение Трампа о совместном выступлении против Международного уголовного суда.

Один из источников, знакомый со встречами Си с бывшим президентом Джо Байденом, отметил, что хотя лидеры вели "откровенные и прямые" разговоры о России и Украине, Си ранее не давал оценок ни самому Путину, ни войне.

Издание также отмечает, что во время саммита Трамп предложил США, Китаю и РФ объединить усилия против МУС, заявив, что их интересы совпадают. В Вашингтоне обвиняют МУС в политизации, злоупотреблении полномочиями, пренебрежении американским суверенитетом и незаконном расширении судебных полномочий.

Сегодня в Пекин должен прибыть сам Путин. С учётом всех нюансов мы, возможно, не узнаем, скажет ли ему Си прямо, что хозяин Кремля пожалеет о своём решении. Но, вероятно, это будет видно по фактическим действиям — например, по возобновлению или невозобновлению переговоров, изменению их формата или эскалации войны.

Но Путину и без Си стоило бы задуматься: эффективность действий Украины, которая лишает Россию валютной выручки и промышленных объектов, добираясь до самого сердца режима, становится всё более очевидной. Эскалация — крайне рискованный для него шаг по многим причинам.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

