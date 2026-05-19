"Примитивные страшилки": Коваленко высмеял заявления Нарышкина и удары из Латвии

Андрей Коваленко
19 мая 2026, 19:10
Нарышкин и его СВР РФ — известные лжецы, причём старые и не слишком умные.
Заявление РФ об ударах с территории Латвии / Коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

На фоне новых заявлений российских спецслужб о якобы угрозах со стороны стран Балтии Москва продолжает использовать информационное давление как инструмент влияния на Европу. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объясняет, почему слова главы СВР РФ Сергея Нарышкина являются частью старой тактики запугивания и как Кремль пытается создавать искусственные поводы для эскалации. Публикуем ключевые мысли автора.

Нарышкин и его СВР РФ — известные лжецы, причем старые и не очень умные. Они спалились в свое время с кабельными диверсиями, а также с другими провокациями в ЕС. Сейчас лгут о том, что Россию могут "атаковать с территории Латвии". Обычные страшилки, направленные на страны Балтии.

Но Нарышкин — примитивный, старый маразматик. С территории Латвии атаковать РФ никто даже не планировал. Ни Латвия, ни кто-либо другой.

Для этого и нужды не было вообще, их ПВО настолько дырявая и выбита, что РФ прекрасно атакуется с других локаций в ответ на их преступные удары по нашим гражданам.

СОУ успешно атаковали НПЗ "Лукойл-Нижегородскнафтаоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области РФ. Завод перерабатывает примерно 17 млн тонн нефти в год, производит бензин, дизель и авиационное топливо для российской армии.

Между прочим, чаще всего заявления СВР РФ предшествуют намерениям россиян совершить какие-либо действия или провокации. Соответственно, учитывая рост агрессивных настроений РФ в информационном поле в отношении стран Балтии, а также намерения совершить дроновые и гибридные провокации против стран НАТО, можно предположить, что РФ попытается сделать что-то плохое.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

