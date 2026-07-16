Почему Путин готовит масштабную мобилизацию: Эйдман назвал провал Кремля

Эксперт объясняет, почему Кремль избегает слова "мобилизация" и как может выглядеть её реальный сценарий.

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Путин и война / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

После выборов в Госдуму в России всё чаще звучат прогнозы о новой волне мобилизации - от Игоря Стрелкова до Бена Ходжеса. Эксперт Игорь Эйдман предлагает свой сценарий: власти не станут объявлять мобилизацию напрямую, а представят её как "ротацию" мобилизованных в 2022 году, приуроченную к четырёхлетней годовщине их службы. По его оценке, под видом замены нескольких десятков тысяч отслуживших в армию могут призвать до полумиллиона новых людей. Публикуем его колонку.

Наиболее вероятный сценарий новой мобилизации Сейчас кто только не говорит о том, что после выборов в Госдуму в России будет мобилизация: от Игоря Стрелкова до Бена Ходжеса. видео дня

Я думаю, что может быть такой сценарий. 20 сентября заканчиваются выборы, а 21 сентября исполнится ровно четыре года с указа Путина о предыдущей мобилизации. В России объявят не мобилизацию, а ротацию мобилизованных в 2022 году, приуроченную к четырехлетней годовщине их службы. Власти вообще стараются избегать этого слова. Объявление мобилизации стало бы ударом по престижу Путина, который много раз заявлял, что ее не будет, а Россия и так побеждает.

Вместо мобилизации объявят ротацию. Скажут, что мобилизированные, которых призвали четыре года назад, уже отслужили свое, и по просьбам родственников их необходимо заменить.

Сколько сейчас осталось в строю из тех 300 000, кого призвали четыре года назад (тем более, что некоторые перешли на контракт)? Думаю, несколько десятков тысяч. Вряд ли даже сто тысяч наберется.

Заявят, что их отпускают по домам, проведут ротацию, а на замену мобилизуют новое пушечное мясо в армию. Вместо нескольких десятков тысяч (даже сотни, если так) мобилизуют уже несколько сотен тысяч человек, до полумиллиона. Но подано это будет не как мобилизация, а как ротация.

Думаю, что с пиаровской точки зрения это наиболее вероятный ход Кремля.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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