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Почему претензии Трампа на Канаду, Гренландию и Панаму открывают ящик Пандоры

Михаил Гончар
10 января 2025, 06:10
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Китай и Россия интенсивно развивают Северный морской путь, используя арктическую слабость США.
Почему претензии Трампа на Канаду, Гренландию и Панаму открывают ящик Пандоры
Трамп и Канада / Коллаж: Главред, фото: Facebook Трампа, csis.org

Претензии Трампа на Канаду, Гренландию и Панаму открывают ящик Пандоры. И в Мехико показали Трампу карту, где добрая половина Америки - это территория Мексики. А из Москвы еще покажут впоследствии, что "Аляска - наша!" и в Кремле захотят выйти на российско-мексиканскую границу в районе Форт-Росс. Считаете, я шучу? Вовсе нет. Вот вам цитата на языке оригинала: "На вопрос, с кем граничит Россия, каждый успевающий школьник начнет перечислять различные страны - от Польши до Монголии. И никто, наверное, не назовет такую страну, как Мексика".

Китай и Россия интенсивно развивают Северный морской путь, используя арктическую слабость США.

Кто контролирует Гренландию, Исландию и Свальбард, тот контролирует ворота в Арктику из Северной Атлантики и наоборот. США совместно с Европой могут создать Западный щит китайской и российской экспансии.

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Восточный щит мог бы быть образован, если бы Трамп вспомнил, что остров Врангеля в районе Чукотского моря и неподалеку Берингова пролива, на самом деле не принадлежит России. В 1924 году советская канонерка "Красный Октябрь" просто захватила его, выбросив оттуда немногочисленную группу американских жителей. В 1928 году США отвергли советскую аннексию острова, но не прибегли к практическим шагам. В 2022 году робко был поднят вопрос на каком основании этот американский остров контролирует Россия. Томас Эмануэль Данс, который в 2021 году был уполномоченным Комиссии США по исследованиям Арктики, заявил, что никакого официального признания со стороны США претензий России на остров, который Москва считает частью Чукотского автономного округа, никогда не было. Все изменило вторжение России в Украину, а с ним "вопросы суверенитета и территориальной целостности теперь стоят на переднем плане", - сказал Данс для Newsweek. По его словам, "возвращение американской земли было бы очень продуктивным шагом, особенно потому, что мы пытаемся восстановить украинский суверенитет над их землями, и у нас есть собственные проблемы с Россией".

Если Россия ревизует границы в Европе, то США имеют все основания ревизовать границы в Арктике. Но Трампу, кажется, слабо выставить претензию Пу! Куда легче упрекнуть Трюдо и Фредериксен. Вот так MAGA превращается в клоунаду, над которой смеются в мире, хотя это, на самом деле, печально.

Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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