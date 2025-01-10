Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Как Россия вошла в фазу критического дефицита средств ПВО?

Александр Коваленко
10 января 2025, 08:10
171
Украина продолжает методично истощать российскую ПВО и параллельно наносить удары по критически важным объектам.
Энгельс
Удар по Энгельсу / Коллаж: Главред, фото: t.me/akovalenko1989, скриншот

Удар по нефтебазе в Энгельсе… интересное, совсем чуть-чуть.

Удар по Энгельсу был показательным многим. Не только тем, что там размещена крупнейшая база для стратегической авиации и соответственно имеются хранилища, как авиационного топлива, так и боекомплекта для боевых вылетов. Нет, я хочу обратить внимание на другое…

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за период полномасштабного вторжения в Украину РОВ потеряли 1 038 единиц средств ПВО уничтоженными, повреждёнными, затрофеенными. По состоянию на сегодня, категория ПВО у РОВ наименее компенсируемая. Это связано с тем, что производство средств ПВО в россии – единицы в месяц, восстановление – аналогично. В то время как в месяц РОВ теряют в среднем по три десятка средств ПВО, произвести и восстановить они могут всего несколько.

видео дня

В настоящее время россия вошла в фазу критического дефицита средств ПВО! Но это только пояснительная часть.

Ни СССР, ни, тем более, россия, никогда не могли закрыть полностью своё воздушное пространство. Что при СССР, что при россии, всегда были области, которые имели полноценное эшелонирование ПВО, были области на так сяк, а были просто белые пятна, дыры, площадями десятки тысяч квадратных километров.

В период с 2022 по 2023 самыми защищёнными считались Московская область и ВОТ Крым. Но были и крепкие среднячки, к которым относилась и Саратовская область. В целом, ещё со времён СССР этот регион имел довольно неплохую эшелонированную ПВО. Но…

Но, в последнее время неоднократно фиксировались экспортные средства ПВО, на дежурстве в российских областях, что говорит об изъятии или даже выкупе этих законтрактованных средств, для компенсации нехватки ЗРК. Не так давно я публиковал пост, в котором разбирал бравурный пропагандистский репортаж российским СМИ про ПВО в Московской области, где засветился уникальный арктический комплекс ЗРК "Панцирь-СА". Предназначенный для арктического региона и его сверх суровых условий комплекс охраняет теперь Москву. А что случилось?

Но всё же не о Москве, а о том, что один из важнейших регионов, Саратовская область, оказывается не в первый раз под ударом, и отрицать успешность нынешнего – глупо. Упали обломки? Вы серьёзно?

Украина продолжает методично истощать российскую ПВО и параллельно наносить удары по критически важным объектам. В свою очередь, Кремль, находящийся на Рубиконе накануне инаугурации Дональда Трампа, так ничего и не смог продемонстрировать для того, чтобы убедить 47-го президента США в том, что с ним нужно договариваться, а не додавливать. В Курске провал, по Энгельсу яркий прилёт, оперативно-тактического значения задач к инаугурации РОВ в зоне БД не выполнили.

Как-то россия не особо уверенно входит в 2025-й год, хотя планировала сеять ультиматумы и требования.

Но, если уж на то пошло, исходя из слов президента Украины Владимира Зеленского относительно производства ударных-дронов и ракет, Украина, как-раз, ещё ударов по россии даже не начинала. Это всё было подготовка, скажем так – размягчение мяса перед прожаркой.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Коваленко война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Мир вступает в зону серьезных рисков, Трамп способен пренебречь интересами Украины - Шамшур

Мир вступает в зону серьезных рисков, Трамп способен пренебречь интересами Украины - Шамшур

09:00Интервью
1600 м² охвачено огнем: РФ всю ночь содрогалась от взрывов - где пылает

1600 м² охвачено огнем: РФ всю ночь содрогалась от взрывов - где пылает

08:43Украина
РФ атаковала Киев дронами: обломки БпЛА попали в многоэтажку

РФ атаковала Киев дронами: обломки БпЛА попали в многоэтажку

07:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Хореограф Татьяна Денисова изуродовала себя: как выглядит предательница

Хореограф Татьяна Денисова изуродовала себя: как выглядит предательница

5 знаков зодиака, известных своей честностью

5 знаков зодиака, известных своей честностью

Карта Deep State онлайн за 9 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 января: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 10 января: Козлам - несчастный случай, Петухам - страх

Китайский гороскоп на завтра 10 января: Козлам - несчастный случай, Петухам - страх

Молчун Игорь Николаев срочно покинул РФ вместе с женой - причина

Молчун Игорь Николаев срочно покинул РФ вместе с женой - причина

Последние новости

09:00

Мир вступает в зону серьезных рисков, Трамп способен пренебречь интересами Украины - Шамшур

08:49

"Поддерживает украинцев": Анжелика Варум боится россиян - позиция певицы

08:43

1600 м² охвачено огнем: РФ всю ночь содрогалась от взрывов - где пылает

08:10

Как Россия вошла в фазу критического дефицита средств ПВО?мнение

07:58

РФ атаковала Киев дронами: обломки БпЛА попали в многоэтажку

Бои начнутся в ещё одной области – Днепропетровской, в 2025-м война не закончится – ГетьманБои начнутся в ещё одной области – Днепропетровской, в 2025-м война не закончится – Гетьман
07:23

Армия РФ оккупировала 6 населенных пунктов: в DeepState раскрыли детали

06:46

"Должны положить конец войне": Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным

06:10

Почему претензии Трампа на Канаду, Гренландию и Панаму открывают ящик Пандорымнение

06:00

"В тяжелом состоянии": Седокова отменила гастроли - что с ней случилось

Реклама
05:43

Гороскоп на завтра 11 января: Ракам - незабываемый день, Козерогам - большая прибыль

05:25

Вводит водителей в заблуждение: что такое "черный лед" на дорогах

05:00

Какой сегодня праздник 10 января 2025 года: как уберечь себя от болезней на целый год

04:35

Что такое "фанаберія": мало кто знает правильное значение словаВидео

04:02

Секрет раскрыт: почему в СССР строили именно 9-этажки - объяснение удивитВидео

03:56

Лайфхак проще простого: как восстановить блеск столовых приборов

03:18

Где 5 отличий между картинками с зайцами и арбузом: нужно найти за 23 секунды

03:00

Какие комнатные растения смертельны для кошек: список

02:30

Как избежать замерзания лобового стекла: лайфхак от TikTok для холодного времени

02:25

Скрытая деталь: что означает наклейка под капотом в виде фары с процентами

02:05

Главные симптомы вируса HMPV: ждать ли новой пандемии и в чем опасность болезни

Реклама
01:40

Зеленский обсудит с премьером Британии отправку миротворцев в Украину: детали

01:30

Принц Гарри с женой готовятся к эвакуации из-за масштабных пожаров в Калифорнии

00:55

"Готовит сюрпризы для Украины": республиканец спрогнозировал первые шаги Трампа

09 января, четверг
23:55

В Сети показали неожиданный способ, как восстановить поврежденные угги зимойВидео

23:43

Кандидат в президенты Польши "сорвал овации" Кремля: МИД Украины жестко ответило

23:29

В Украине будут дополнительные системы ПВО: Зеленский об итогах "Рамштайна"

23:03

Когда состоится следующая встреча "Рамштайн": Умеров назвал месяц

22:43

Предательница Анастасия Стоцкая показала свою дочь - копию путиниста Киркорова

22:30

Бронь или мобилизация в течение 72 часов: нардеп объяснил механизм перебронирования

22:14

"Наибольшее количество жертв за последние 2 года": Миссия ООН об ударе по Запорожью

22:08

"Как это все надоело": Роднянский рассказал, что с ним происходит в США

22:06

Принц Уильям показал невероятно стильную и свежую Кейт

22:03

"Боль стала тише": Павел Зибров показал архивное фото с покойным Билоножко

22:00

"Рамштайн" и новые сроки окончания войны: главные новости Украины (дайджест)

21:53

Пожар в США: дома известных россиян горят в пожарах

21:44

Молчун Игорь Николаев срочно покинул РФ вместе с женой - причина

21:08

"Желейная" жена Остапчука показала честную фигуру через месяц после родов

21:01

"Ужасная цена": глава Пентагона озвучил реальные потери России в войне с Украиной

20:55

Сохранится ли "Рамштайн" при Трампе: в Пентагоне сделали заявление

20:55

Многие водители даже не догадываются: что означает лампочка ABS на панели приборов

Реклама
20:17

Что надо кушать, чтобы похудеть: 10 продуктов, в которых много белка

20:10

"Меняйте работу": нардеп зашкварился странным советом насчет низких зарплат

20:06

Покруче, чем магазинные: самый быстрый рецепт маринованных шампиньоновВидео

19:59

"У них есть коннект": Зеленский готов к диалогу с Трампом - Стефанчук

19:58

Трамп посягнул на Гренландию, Канаду и Панаму: что стоит за этими заявлениями - Куса

19:55

"Будто возвращаюсь в 2022": "американская" дочь Фреймут молится за Лос-Анджелес

19:40

Ветер 30 м/с, снег и дождь: в каких областях объявили штормовое предупреждение

19:10

Почему российские террористы убили и ранили десятки гражданских в Запорожьемнение

19:01

Трамп пересматривает свой подход к Украине: что изменится - Financial Times

18:55

Встреча Зеленского и Байдена сорвалась в последний момент: в СМИ назвали причину

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять