Почему предложение Сикорского по Крыму является хорошей новостью, а не плохой?

Мы должны понимать, что это не только личное мнение Сикорского. Он ретранслирует мнение части западных элит или Берлина, или Вашингтона.

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Министр Сикорский / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК "Запад"

Не стоит достаточно линейно воспринимать предложение министра иностранных дел Польши Сикорского о том, что Крым нужно передать в управление ООН и там провести референдум. Не буду обсуждать подробности этого "предложения". Его невозможно воплотить в жизнь. Разве что гарантом выполнения будут войска США в Крыму.

Мы должны понимать, что это не только личное мнение Сикорского. Он ретранслирует мнение части западных элит или Берлина, или Вашингтона.

Высказанная им позиция, скорее, говорит о том, что западные страны, западные элиты не очень уверены, что Россия может удержать Крым. Иначе зачем поднимать вопрос, если у России все хорошо? Такое заявление - это очередная попытка сделать что-то такое, чтобы не сильно обидеть Россию, подвесить Украину и не дать ей установить территориальную целостность. Чтобы Украина не выиграла, а Россия вроде бы и не проиграла. Поэтому я считаю это хорошей новостью. Поэтому не нужно разгонять страсти и устраивать бурю в стакане воды.

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То, что мы услышали, наоборот, как раз и говорит о том, что Украина на правильном пути. Удары по территории Российской Федерации уже дают результаты. Проявилась трухлявость и гнилость России и это видно уже невооруженным глазом. Все больше и больше появляется сомнений в том, что РФия сможет удержать захваченные в Украине территории. Мы должны следовать собственным интересам и дожимать возвращение украинских территорий к границам 91 года военно-политическим путем.

Теперь о Польше и отношение части украинцев к ней и отношение Польши к Украине. Политика - абсолютно циничная вещь во всем мире и не должна строиться на страстях. Или ты кого-то трах...ш, или тебя трах....ють. Третьего нет.

Некоторые украинцы снова начали заводить шарманку о том, что "вот, поляки, как вы можете так себя вести" и далее в таком же духе.

Часть украинского общества до сих пор живет в каком-то инфантильном мире, думая, что такое эмоциональное отношение к нашим соседям или другим иностранным партнерам даст какой-то результат. Все должно быть взвешенно, четко, даже эгоистично. Нравиться нужно только себе, любить только себя, исходить исключительно из собственных интересов.

Поведение Польши по отношению к Украине также имеет конкретные предпосылки. Да, у нас большая созависимость и, думаю, что поляки это знают. Есть понимание, что должны быть какие-то отношения, которые позволят выстраивать устойчивую структуру в Балто-Черноморском регионе. Но Польша, как и любая другая страна в Европе, также понимает, что сильная Украина им не нужна. Им нужна какая-то вялая территория, которая заглядывает в рот полякам и другим странам. Думаю, что некоторые до сих пор считают, что Польша является "адвокатом Украины" в Европе. Это не так. Поляки четко осознают, что сильная Украина - это угроза в первую очередь для интересов самой Польши. Поэтому они и хотят, чтобы союз, о котором идет речь, выстраивался под "мудрым" руководством Польши и ни в коем случае не был равноправным. А такой формат Украину не устраивает.

Тем более, что мы являемся конкурентами по многим аспектам. Но главное заключается в том, что теперь Украина может играть ту роль, которую долгое время играла Польша. По крайней мере, последние 30 лет.

Польша после 1991 года была своеобразной витриной Запада в Восточной Европе и буфером между Германией и Россией. В нее закачивали большие ресурсы, ей прощали долги. Например, в 90-х годах ей простили 30 миллиардов долларов внешнего долга. Сейчас это примерно 60 миллиардов. Здесь стоит признать, что поляки смогли воспользоваться возможностями, которые им предоставлялись. И молодцы! Их политику следует тщательно изучать и внедрять в жизнь у себя.

Но теперь поляки понимают, что такую же роль может перехватить Украина. И на Украину могут переместиться акценты по вливанию денег, поскольку Украина более перспективна с точки зрения бизнеса, территорий и того функционала, который может выполнять, например, на создание на территории Евразии "иностранного легиона" - такой армии, где украинцы будут офицерами, а другие народы солдатами.

Например, польские спецслужбы, скорее всего, не смогут кому-то оторвать голову где-то в Судане или на территории России. А это ценится, этот функционал интересен, тем более, что Черноморский регион перспективен - это и прикаспийская нефть, которая может идти оттуда, и, опять-таки, влияние на Евразию и многое другое.

Украина имеет перспективы стать мощным игроком на Евразийском континенте, тем более, что, как мы видим, Россия стремится к нестабильности. Поэтому у поляков здесь есть определенные ограничения. Плюс - россияне и белорусы ближе к украинцам по многим параметрам, чем поляки. И влияние Украины здесь значительно больше есть и будет. И Польша в таком формате, как она существовала последние 30 лет, уже будет не нужна. Исходя из этого и следуя собственным интересам, чтобы удержать свой статус Польша будет снова навязывать Украине мысль о том, что украинцы являются "папуасами", а они большие "белые люди". Так же пытаются делать и другие западные страны, чтобы украинцы не почувствовали себя субъектом мировой политики, а оставались объектами.

Поэтому не нужно кричать "караул" и смотреть на подобные заявления, как на что-то страшное. Да, они будут применять различные методы, чтобы нас задеть, шпионить, не пустить в Евросоюз, выкручивать нам руки и тому подобное. Стоит понимать, что все это лечится достаточно просто. Чем крепче в военном плане будет Украинское государство, тем проще мы сможем послать к черту разных курьеров, которые будут рассказывать, как нам жить. Больше ракет, мощный ВПК, больше возможностей быть полезными Западу. С Польшей же следует строить абсолютно прагматичные отношения и затягивать в первую очередь в экономические проекты.

Поэтому стоит спокойно относиться к разного рода заявлениям наших западных партнеров, взрослеть, становиться сильнее и понимать, что к сильным прислушиваются, их уважают и им пытаются услужить. А на слабых ездят, рассказывают им сказки, пытаются выкручивать руки при первой возможности. Так что у нас только один путь - становиться сильными и становиться тем, кто трах...є, а не кого трах...ть. Тогда у нас все будет хорошо.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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