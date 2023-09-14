Почему Польша не принимает наше зерно?

Польша проводит адекватную экономическую политику – политику экономического национализма.

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Поляки не хотят разрешать транзит украинского зерна через свою территорию / Коллаж Главред, фото pixabay

В том, что Польша заблокировала украинское зерно, виноваты украинские компании. Потому что договоренность была о транзите зерна через территорию Польши, при этом груз нельзя было сбрасывать в самой Польше. Но наши компании, к сожалению, стали вести себя так же, как в Украине, то есть играть по беспредельным правилам – начали сбрасывать зерно на территории Польши, чем поставили под угрозу платежеспособность польских фермеров (а их много – 2 миллиона). Фермеры, которые являются базовым электоратом партии "Право и справедливость", сразу начали возмущаться. Польское правительство понимает, что это ведет к банкротству фермеров и безработице в стране, потому сразу запретило экспорт украинского зерна. Теперь поляки не доверяют обещаниям Украины о том, что будет только транзит зерна через территорию Польши.

Так что Польша проводит адекватную экономическую политику – политику экономического национализма, задача которого максимальное сохранение рабочих мест и стабильности рынков. Соответственно, и был инициирован запрет на ввоз зерна.

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Мы также должны понимать, что от стабильности Польши и ее экономического благосостояния зависит Украина, потому что поляки нам много помогают. И рост антиукраинских настроений в Польше нам вообще не нужен.

Отмечу, что эта история никак не повлияет на взаимодействие Украины и Польши в контексте войны с Россией. Польша просто не принимает наше зерно.

Абсолютно необоснованным, на мой взгляд, было заявление Шмыгаля о том, что Украина подаст в арбитражный суд ВТО на Польшу. Это неадекватное решение. Лучше бы Шмыгаль занялся вопросами переработки зерна в Украине и созданием новых отраслей, а не занимался непонятными вещами. Поскольку такой шаг точно не улучшит отношения с Польшей. Ведь суд растянется на годы, и Украина его, скорее всего, проиграет.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Тарас Загородний, специально для Главреда

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