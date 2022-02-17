Почему полномастабного вторжения России не будет

В случае вторжения сопротивление будет тотальным / Reuters

Хочу сказать, почему я не волнуюсь сейчас.

Во-первых, я уверен, что Владимир Путин не начнет вторжение в ближайшее время. Однако!

Если он все-таки начнет, то я не вижу ни малейшего шанса на победу российской армии. Со своей дилетантской колокольни, я вот что хочу сказать:

Украинская армия в последние месяцы стала максимально насыщенной компактными, переносными противотанковыми средствами последних поколений.

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Таким образом, украинская армия специально подготовлена и натренирована на уничтожение танков — основного и главного средства вторжения.

Да, она не может эффективно бороться против стратегических бомбардировщиков и океанских кораблей. Но кораблями и самолетами невозможно захватить территорию.

Для этого нужны солдаты под прикрытием танков, которые будут подбиваться в огромных количествах.

Никакой линии фронта, по которой можно наносить удары с воздуха, я уверен, не будет. Против российского вторжения украинская армия наиболее эффективна в виде небольших, высокомобильных отрядов.

Читайте такжеЗеленский рассказал о переговорах западных стран с Россией об УкраинеКроме того, очень важный фактор заключается в том, что население Украины неофициально, но очень быстро вооружается. В оружейных магазинах дефицит, нет стволов и патронов, а на стрельбищах - дикие аншлаги.

В случае вторжения сопротивление будет тотальным. Вся страна будет воевать — от мала до велика. В сочетании с высокомобильными и хорошо вооруженными армейскими подразделениями это все станет абсолютно непреодолимой стеной на пути захватчиков.

Никакая авиация, никакие Искандеры и корабли не помогут сломать эту огненную стену. Это просто невозможно.

Я это все к тому, что мне лично сейчас не страшно. В случае вторжения Путин не сможет добиться выполнения не только политических целей, но и военных.

Проще говоря, он не сможет победить в этой войне. Он ее проиграет, причем довольно быстро.

Конечно, я не специалист в военных вопросах, но мне все это кажется совершенно очевидным.

И те люди, которые говорят, что российская армия за два дня разобьет украинскую, думаю, очень сильно ошибаются.