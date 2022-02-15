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Ветром эскалации сдуло наносную пыль "патриотов" и "демократов"

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

15 февраля 2022, 14:30

Мы предоставлены сами себе, и только от нас зависит, устоим мы или нет.

российские войска, танк
Ветром эскалации сдуло наносную пыль "патриотов" и "демократов" / Reuters

Знаете, я так счастлив, что в эти дни ветром эскалации сдуло всю эту наносную пыль "патриотов" и "демократов", которая многим застилала глаза.

Годами в эти глаза с**али под любым благовидным предлогом, оправдывая любую глупость, что так "требует МВФ", так считают "наши западные друзья", "там о нас позаботятся". И вот эта инфантильная пена сходит на наших глазах.

И перед нами стоит суровая и давно очевидная реальность - мы сами. Мы предоставлены сами себе, и только от нас зависит, устоим мы или нет. Как долго понадобилось это кричать, чтобы сегодня наше общество начало пробуждаться и верить в себя.

Только сейчас в Украине начинает пробуждаться настоящая субъектность на этом переломе. Это самое главное. Свинопасы, конечно, хотят гарантий, что Путин на нас не нападет.

Но этих гарантий не будет, пока вся наша территория не будет утыкана комплексами ПВО, которые мы сами же и сделаем. В каждой опорной точке территориальной обороны будут свои ПТУРЫ и ПЗРК. Наше небо буду кишеть своими ударными дронами, а береговая линия утыкана "Нептунами".

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А каждый народный депутат, выезжающий за границу в условяих военного времени, будет лишаться автоматом мандата. У нас будет развернута своя добыча газа, угля, налажена переработка нефти.

Читайте такжеЗапад, не будьте трусами и предателями!Короче говоря, когда мы сделаем, все, что зависит от нас, мы будем смотреть на любой маразм Путина и его последователей как на опасный, но купируемый маразм. Которому мы в любой момент сможем дать организованный отпор.

Поэтому после всего, что произошло и что было вскрыто, мы будем требовать от власти движения именно в том направлении, которое определяет нашу устойчивость и независимость от страхов и фобий парализованных западных элит. Более того, когда мы достигнем такого состояния, то мы еще и свои интересы сможем навязывать европейским и прочим западным импотентам.

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вторжение России Юрий Романенко
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