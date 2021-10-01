Почему партия Притулы рискует стать плохой пародией на Голос

Сергей Притула объявил о создании политической партии / пресс-служба

В веянии шоубизации украинской политики Зеленский уже закрыл гештальт. А любые копии будут намного слабее оригинала. У многих перед глазами успех Зеленского и теперь все пытаются дважды зайти в одну и ту же реку.

У Зеленского с 2013 года было почти 450 часов присутствия в прайм-тайм топовых телеканалов - этим не может похвастаться ни один украинский топ-политик. Будет ли у Сергея Притулы, который на днях заявил о создании политической партии такая возможность, учитывая специфику его творчества - сильно сомневаюсь.

Притула, как и "Голос", нацеливается примерно на одну и ту же нишу, но она электорально не ёмкая. Максимум, на который он пока может рассчитывать - стать спойлерским проектом, который может немного подвытоптать электоральное поле "Европейской Солидарности" на Западной Украине.

То есть он будет ориентироваться на тот же электоральный сегмент с прицелом на Центр и Запад Украины - украиноязычные, патриотически ориентированные и настроенные на европейскую интеграцию, НАТО и т.д. Для партии, рейтинг которой "гуляет" между 15-18% в лучшем случае, уменьшение на пару-тройку процентов уже сродни катастрофе, так как это уже достаточно серьезный удар по ее электоральным позициям. Кроме того, этим он может лишить Порошенко монополии на лидерство в патриотическом сегменте.

В то же время, вряд ли партия Притулы сумеет себя проявить более серьезно как самостоятельный игрок. Сейчас Верховная Рада больше напоминает политический хоспис, потому пока никакого смысла в их проведении нет - ни власть, ни оппозиция к ним не готова. Соответственно, заявления Притулы - это некий политический фьючерс на будущее. Попасть в парламент - это некая технологическая проблема, все зависит от денег, технологов. Но сформировать серьезную политическую силу или сделать нечто похожее на успех Слуги народа у него не получится.

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Потому что Слуга народа "выстрелила" за счет контрсистемности. Эту фишку СН уже потерял, а у Притулы ее нет в принципе. У Зеленского позитивно оценивают ту же "Большую стройку", а какое уникальное политическое предложение сделает Притула своим избирателям - пока сказать сложно. Потому что ничего, кроме как патриотически правильного, он предложить не может.

Читайте такжеАмбиций много, перспектив мало: чего ждать от Притулы после ухода из ГолосаНо даже если Притуле ничего не удастся, политика послужит прекрасной рекламной кампанией для его возвращения в шоу-бизнес, где на кусок хлеба он всегда себе заработает.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда