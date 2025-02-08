Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Почему Орешник не приведет к капитуляции Украины?

Александр Кочетков
8 февраля 2025, 08:10
77
После этого Кремль протянет свой - капитулянтский для Украины вариант мирного договора?
Почему Орешник не приведет к капитуляции Украины?
Орешник и Путин / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

В России в очередной раз поменяли главу Роскосмоса - за невыполнение государственных задач. Новый руководитель назначен мгновенно - это человек, традиционно для недоимперии далекий от ракетно-космической техники, но близкий к работе с большими финансовыми потоками.

И сразу после назначения "нового рогозина" последовало предупреждение о возможном пуске "Орешника". Потому что над полигоном Капустин Яр закрыли небо, что является признаком подготовки испытаний, которые могут состояться в ближайшее время. То есть, "предыдущего рогозина" сняли именно за срыв сроков по запускам "Орешника", а новый пытается сразу продемонстрировать, что он все исправит.

Такой ход событий свидетельствует о том, что путин мечтает повторить сценарий, который применили США в конце Второй Мировой: удар ЯО, что привело к капитуляции Японии. Но путин хочет ударить "Орешником", который позиционируется как кинетическое оружие, которое не является оружием массового уничтожения, но теоретически способно нанести такие же разрушения, как атомная бомба.

видео дня

А после этого Кремль протянет свой - капитулянтский для Украины вариант мирного договора.

При этом, вероятность, что "Орешник" сможет выполнить функцию американских атомных бомб "Толстяк" и "Малыш", я оцениваю как мизерную. И это не мое личное пренебрежение к современному состоянию российского ракетостроения, а понимание, что в имеющихся массово-габаритных параметрах "Орешник" вряд ли может быть эффективным кинетическим оружием.

Кинетическое оружие - это ракета, в боевой части которой вместо взрывчатки стержни из тугоплавкого материала, вольфрама, как правило. Эти стержни разгоняют до гиперзвуковой скорости, при ударе кинетическая энергия высвобождается, и это похоже на мощный взрыв. Когда в древние времена в Землю таким образом врезался астероид, от взрыва вымерли все динозавры на планете.

В наше время Южная Корея создала ракету под названием "Хюнму", которая в боевой части имеет 8 тонн вольфрама. При ударе ее о поверхность высвобождается энергия, эквивалентная 11,4 тоннам тротила, то есть, условный кинетический коэффициент больше единицы. К тому же энергия высвободится на глубине более сотни метров, а разрушения на поверхности относительно невелики, ибо эта ракета, собственно, и создана для того, что достать какого-нибудь Ина, как бы глубоко он ни закопался.

С "Орешником все не так. Инженеры КБ "Южное" (я там когда-то работал), исследовали место падения боевых частей "Орешника" на территории Южмаша. Вес этих частей 1.200 кг, а энергии высвободилось как от 700-800 кг тротила. То есть, кинетический коэффициент меньше единицы. Потому что скорость падения слишком мала - где-то 10 скоростей звука. А для мощного взрывного эффекта нужно иметь 50 скоростей звука. Ну, хотя бы 30.

Габариты "Орешника" таковы, что мощный разгонный блок для набора таких огромных скоростей просто некуда вмонтировать. Вот "Старшип" напичкать вольфрамом и разогнать теоретически возможно, а изделие Роскосмоса - вряд ли. Да и не запугаешь Украину таким - на нас уже сколько КАБов весом с 2,5 тонны взрывчатки сбросили. Нас несправедливость и безалаберность в тылу добить способны, они страшнее любого бреда недоимперии "на новых физических принципах".

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Кочетков Ракета Орешник
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Российский дрон попал в дом в Сумах, вспыхнул пожар: детали

Российский дрон попал в дом в Сумах, вспыхнул пожар: детали

07:52Украина
"Сделаем все необходимое": Зеленский хочет встретиться с Трампом быстрее Путина

"Сделаем все необходимое": Зеленский хочет встретиться с Трампом быстрее Путина

23:07Украина
Полезные ископаемые для Трампа: Зеленский расставил все точки над "і"

Полезные ископаемые для Трампа: Зеленский расставил все точки над "і"

22:51Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Родители могли не знать: почему в СССР детям меняли дату рождения

Родители могли не знать: почему в СССР детям меняли дату рождения

"Конец истории": Туск объявил депортацию иностранцев из Польши и упомянул украинцев

"Конец истории": Туск объявил депортацию иностранцев из Польши и упомянул украинцев

"Горбатая, пьяная, едва стоит": в сети высмеяли старческое выступление Волочковой

"Горбатая, пьяная, едва стоит": в сети высмеяли старческое выступление Волочковой

Китайский гороскоп на завтра 8 февраля: Обезьянам - гнев, Тиграм - осуждения

Китайский гороскоп на завтра 8 февраля: Обезьянам - гнев, Тиграм - осуждения

Россия якобы запустила "Орешником" по Киеву: появилась первая реакция Украины

Россия якобы запустила "Орешником" по Киеву: появилась первая реакция Украины

Последние новости

08:10

Почему Орешник не приведет к капитуляции Украины?

07:52

Российский дрон попал в дом в Сумах, вспыхнул пожар: деталиФото

07:10

Чем отличаются 2 девочки: только люди с умом детектива угадают за 10 секунд

06:10

Остапа понесло: как бредовые идеи Трампа воспринимают в миремнение

05:57

Гороскоп на завтра 9 февраля: Львам - счастливый день, Стрельцам - отдых

Запад и Украина способны расшатать кремлевские элиты сомнениями о легитимности Путина - ПономаревЗапад и Украина способны расшатать кремлевские элиты сомнениями о легитимности Путина - Пономарев
05:00

Какой сегодня праздник 8 февраля 2025 года: почему в этот день нельзя лечить зубы

04:48

Подушка станет белоснежной за 10 минут без стирки: понадобится одно домашнее средство

04:35

Как сказать "вопрос на засыпку" на украинском: лишь единицы дадут правильный ответВидео

04:10

С ними невозможно общаться: даты рождения настоящих энергетических вампировВидео

Реклама
04:00

"Оставила престижную работу и ушла": Зибров сделал признание о жене Марине

03:31

Женская хитрость: зачем в СССР на ночь клали колготки в морозильную камеру

03:00

Почему в Германии нельзя ездить на авто с полупустым баком: ответ удивит

02:00

Что положить к луку, чтобы он не испортился: малоизвестный лайфхак

01:32

Созданы друг для друга: 4 самых удачных брака по знакам Зодиака

00:27

Доллар подорожает уже в ближайшие дни: каким будет новый курс

00:04

"Путин не хочет переговоров": глава МИД Британии сказал, сколько продлится война

07 февраля, пятница
23:07

"Сделаем все необходимое": Зеленский хочет встретиться с Трампом быстрее Путина

22:51

Полезные ископаемые для Трампа: Зеленский расставил все точки над "і"

22:12

Привлечение молодежи в армию: Зеленский анонсировал контракт для людей 18-24 лет

21:33

Смерть мужчины в ТЦК: омбудсмен раскрыл подробности инцидента

Реклама
21:29

"Ты - мой": любовница Путина клянчит внимания у российского певца

21:19

Трамп назвал дату встречи с Зеленским - хочет поговорить и с Путиным

21:16

На Курщине - 60 тысяч солдат, вернулись войска КНДР: Зеленский раскрыл потери РФ

21:14

"Предлагали гонорары за поддержку властей": Павел Зибров удивил откровением

20:36

"Горбатая, пьяная, едва стоит": в сети высмеяли старческое выступление ВолочковойВидео

20:27

Зачем Келлог едет в Украину: политолог назвал неожиданную причину

20:27

У воров - ни единого шанса: механик назвал кнопку, которая спасет авто от угона

20:25

Салат, который затмит все блюда: невероятно простой рецепт за 10 минут

20:20

РФ хочет замкнуть кольцо: в ВСУ сообщили о тяжелой ситуации в Донецкой области

19:43

В Украине будет очень холодно: где "ударит" -10 градусов

19:40

Быстро и без разводов: как убрать известковый налет со стенок душевой кабины

19:39

"Конец истории": Туск объявил депортацию иностранцев из Польши и упомянул украинцев

19:35

"Срочной службы не будет": нардеп заявил, что в Украине введут новые правила

19:10

Удача и деньги будут липнуть к вам: мольфар сказал, что всегда надо носить в карманеВидео

19:10

У российских военных экспертов очередной приступ экстазамнение

18:52

Что на самом деле происходит в Торецке: захватили ли город оккупанты

18:50

Известная российская ведущая "слила" предательницу Лолиту - что произошло

18:38

Доллар резко "упал": каким будет курс валют с 10 февраля

18:32

Цены выросли на 23% за неделю: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

17:59

Ситуация напряженная: в DeepState сказали, захватили ли оккупанты Торецк

Реклама
17:58

Как пить виски с колой: что добавить, чтобы было вкусно

17:53

Глубокие, но закрытые: какие ТОП-3 знака зодиака не любят разговаривать

17:46

КАБ мастерски сбили над Запорожьем: в СМИ раскрыли таинственное оружие ВСУ

17:33

Журналист раскрыл грубое прозвище Меган Маркл, которое ей придумали во дворце

17:27

Как часто можно окрашивать волосы без вреда - ответ экспертаВидео

17:25

Сейчас не время для чрезмерной роскоши: Павел Зибров о гонорарах, критике и женеЭксклюзив

17:21

Даже если отрезать чистый кусок: врач объяснил, можно ли есть хлеб с плесенью

17:10

В Украине может появиться "грязное" ядерное оружие: громкое заявление дипломата

17:02

Уже на 10% дешевле, но это не предел: в Украине падает цена на важный продукт

16:50

Идеальная намазка к борщу из 2 ингредиентов: готовится в считанные минуты

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять