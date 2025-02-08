Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Остапа понесло: как бредовые идеи Трампа воспринимают в мире

Игорь Эйдман
8 февраля 2025, 06:10
90
При переговорах с руководством этой страны Рубио не ставил вопрос о возвращении канала США, а успешно добивался ослабления китайского влияния там.
Украина и США, Трамп
Трамп и война в мире / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Остапа понесло

Разного рода "эксперты" удивляются тому, что Нетаньяху явно не был готов к предложениям Трампа по Газе. Почему американский президент скрыл их от своего израильского друга? Да не было просто никакого плана Трампа по превращению Газы в ближневосточную Ривьеру. Это была импровизация. Остапа просто понесло.

Трампа несет постоянно. А приближенные и лидеры других стран делают вид, что воспринимают его бредовые идеи всерьез, пытаются их рационализировать. Главное для них не обидеть президента США.

видео дня

Администрация Трампа потратила немало усилий, чтобы как-то смягчить впечатление в мире от неполиткорректных фантазий своего шефа, мол, это только о временных мерах была речь. Однако Трамп быстро опроверг собственных подчиненных. Его продолжает нести дальше: "Израиль передаст сектор Газа США после окончания боевых действий. Палестинцы к тому моменту будет уже поселены в намного более безопасных и красивых местах, а в регионе появятся новые и современные дома". В какие-такие более красивые места будут переселены палестинцы, откуда появятся новые и современные дома? Всё это совершенно непонятно, учитывая, что ни одна страна не собирается принимать жителей Газы, а США не будет восстанавливать ее за свой счет (и арабы отказываются). Но Трампу на всё наплевать, его несет, он слышит только себя.

С Панамой похожая история. При переговорах с руководством этой страны Рубио не ставил вопрос о возвращении канала США, а успешно добивался ослабления китайского влияния там. Однако Трамп продолжил с маниакальным упорством требовать полного контроля над каналом. Тогда Госдеп выпустил ложное сообщение о том, что с американских кораблей, идущих через канал, больше не будут брать пошлины. Это должно было успокоить разбушевавшегося Трампа. Однако Панамское руководство резко опровергло такую информацию.

Республиканцы ведут себя с Трампом как бедные родственники с богатым дядюшкой, который сошел с ума, но этого нельзя замечать. Его надо всячески ублажать, чтобы он не лишил их наследства.

Однако долго это длиться не может. Трамп продолжает настаивать на своих бредовых фантазиях, даже после того, как окружение пытается их мягко дезавуировать. Он просто полностью неадекватен и скоро его приближенным больше это не удастся скрывать. Впереди большой шухер в Белом Доме и Конгрессе.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Игорь Эйдман
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Сделаем все необходимое": Зеленский хочет встретиться с Трампом быстрее Путина

"Сделаем все необходимое": Зеленский хочет встретиться с Трампом быстрее Путина

23:07Украина
Полезные ископаемые для Трампа: Зеленский расставил все точки над "і"

Полезные ископаемые для Трампа: Зеленский расставил все точки над "і"

22:51Политика
Привлечение молодежи в армию: Зеленский анонсировал контракт для людей 18-24 лет

Привлечение молодежи в армию: Зеленский анонсировал контракт для людей 18-24 лет

22:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Кто был на улице: надо разгадать загадку всего за 5 секунд

Кто был на улице: надо разгадать загадку всего за 5 секунд

Родители могли не знать: почему в СССР детям меняли дату рождения

Родители могли не знать: почему в СССР детям меняли дату рождения

"Конец истории": Туск объявил депортацию иностранцев из Польши и упомянул украинцев

"Конец истории": Туск объявил депортацию иностранцев из Польши и упомянул украинцев

Китайский гороскоп на завтра 8 февраля: Обезьянам - гнев, Тиграм - осуждения

Китайский гороскоп на завтра 8 февраля: Обезьянам - гнев, Тиграм - осуждения

Россия якобы запустила "Орешником" по Киеву: появилась первая реакция Украины

Россия якобы запустила "Орешником" по Киеву: появилась первая реакция Украины

Последние новости

07:10

Чем отличаются 2 девочки: только люди с умом детектива угадают за 10 секунд

06:10

Остапа понесло: как бредовые идеи Трампа воспринимают в миремнение

05:57

Гороскоп на завтра 9 февраля: Львам - счастливый день, Стрельцам - отдых

05:00

Какой сегодня праздник 8 февраля 2025 года: почему в этот день нельзя лечить зубы

04:48

Подушка станет белоснежной за 10 минут без стирки: понадобится одно домашнее средство

Запад и Украина способны расшатать кремлевские элиты сомнениями о легитимности Путина - ПономаревЗапад и Украина способны расшатать кремлевские элиты сомнениями о легитимности Путина - Пономарев
04:35

Как сказать "вопрос на засыпку" на украинском: лишь единицы дадут правильный ответВидео

04:10

С ними невозможно общаться: даты рождения настоящих энергетических вампировВидео

04:00

"Оставила престижную работу и ушла": Зибров сделал признание о жене Марине

03:31

Женская хитрость: зачем в СССР на ночь клали колготки в морозильную камеру

Реклама
03:00

Почему в Германии нельзя ездить на авто с полупустым баком: ответ удивит

02:00

Что положить к луку, чтобы он не испортился: малоизвестный лайфхак

01:32

Созданы друг для друга: 4 самых удачных брака по знакам Зодиака

00:27

Доллар подорожает уже в ближайшие дни: каким будет новый курс

00:04

"Путин не хочет переговоров": глава МИД Британии сказал, сколько продлится война

07 февраля, пятница
23:07

"Сделаем все необходимое": Зеленский хочет встретиться с Трампом быстрее Путина

22:51

Полезные ископаемые для Трампа: Зеленский расставил все точки над "і"

22:12

Привлечение молодежи в армию: Зеленский анонсировал контракт для людей 18-24 лет

21:33

Смерть мужчины в ТЦК: омбудсмен раскрыл подробности инцидента

21:29

"Ты - мой": любовница Путина клянчит внимания у российского певца

21:19

Трамп назвал дату встречи с Зеленским - хочет поговорить и с Путиным

Реклама
21:16

На Курщине - 60 тысяч солдат, вернулись войска КНДР: Зеленский раскрыл потери РФ

21:14

"Предлагали гонорары за поддержку властей": Павел Зибров удивил откровением

20:36

"Горбатая, пьяная, едва стоит": в сети высмеяли старческое выступление ВолочковойВидео

20:27

Зачем Келлог едет в Украину: политолог назвал неожиданную причину

20:27

У воров - ни единого шанса: механик назвал кнопку, которая спасет авто от угона

20:25

Салат, который затмит все блюда: невероятно простой рецепт за 10 минут

20:20

РФ хочет замкнуть кольцо: в ВСУ сообщили о тяжелой ситуации в Донецкой области

19:43

В Украине будет очень холодно: где "ударит" -10 градусов

19:40

Быстро и без разводов: как убрать известковый налет со стенок душевой кабины

19:39

"Конец истории": Туск объявил депортацию иностранцев из Польши и упомянул украинцев

19:35

"Срочной службы не будет": нардеп заявил, что в Украине введут новые правила

19:10

Удача и деньги будут липнуть к вам: мольфар сказал, что всегда надо носить в карманеВидео

19:10

У российских военных экспертов очередной приступ экстазамнение

18:52

Что на самом деле происходит в Торецке: захватили ли город оккупанты

18:50

Известная российская ведущая "слила" предательницу Лолиту - что произошло

18:38

Доллар резко "упал": каким будет курс валют с 10 февраля

18:32

Цены выросли на 23% за неделю: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

17:59

Ситуация напряженная: в DeepState сказали, захватили ли оккупанты Торецк

17:58

Как пить виски с колой: что добавить, чтобы было вкусно

17:53

Глубокие, но закрытые: какие ТОП-3 знака зодиака не любят разговаривать

Реклама
17:46

КАБ мастерски сбили над Запорожьем: в СМИ раскрыли таинственное оружие ВСУ

17:33

Журналист раскрыл грубое прозвище Меган Маркл, которое ей придумали во дворце

17:27

Как часто можно окрашивать волосы без вреда - ответ экспертаВидео

17:25

Сейчас не время для чрезмерной роскоши: Павел Зибров о гонорарах, критике и женеЭксклюзив

17:21

Даже если отрезать чистый кусок: врач объяснил, можно ли есть хлеб с плесенью

17:10

В Украине может появиться "грязное" ядерное оружие: громкое заявление дипломата

17:02

Уже на 10% дешевле, но это не предел: в Украине падает цена на важный продукт

16:50

Идеальная намазка к борщу из 2 ингредиентов: готовится в считанные минуты

16:40

Живет в зависимости: у молодухи Петросяна серьезные проблемы

16:39

Наступление РФ замедлилось, войска КНДР исчезли с фронта: анализ разведки Британии

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять