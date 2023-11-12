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Почему оккупанты не переходят в режим массовых ударов по Украине

Александр Коваленко
12 ноября 2023, 06:40
Ракетные удары и налёты по состоянию на 11 ноября.
Почему оккупанты не переходят в режим массовых ударов по Украине
Русские начали беречь ракеты / колаж: Главред, фото: ДСНС України, Міноборони РФ

В ночь на 11 ноября российские оккупанты применили по Украине дроны-камикадзе Shahed-131/136 в количестве 31 из которых 19 были сбиты. Так же, были использованы ракеты Х-31 и П-800 "Оникс", перехват которых не удался.

Суммарно, по состоянию на 11 ноября оккупанты уже применили 121 дрон-камикадзе Shahed-131/136.

В целом, примерно такая же была интенсивность налётов, даже немногим выше, в октябре за аналогичный период - 159. Поэтому, каких-либо кардиальных изменений в системности применения Shahed-131/136 не наблюдается.

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По ракетам так же нет каких-либо существенных изменений с сентября. РОВ делают ставку на сложные либо вообще невозможные для перехвата в ряде областей Украины ракеты. Речь идёт как о противорадиолокационных Х-31П так и баллистических ракетах серии Искандер-М и П-800 "Оникс". Последние, практически все применяются по Одессе и Одесской области.

Так же, считаю необходимым отметить, что за прошедшие сутки тактическая авиация РОВ применила в зоне боевых действий 70 КАБ. Всего, за 10 дней ноября уже было применено более 550 КАБ россиянами и вполне возможно, что ноябрь станет рекордным по этому показателю. По крайней мере 6 ноября был установлен абсолютный суточный рекорд применения КАБ - 103.

Из всего вышеизложенного можно сделать несколько выводов.

Прежде всего - РОВ не переходят в режим массовых ударов по Украине, а действуют согласно установленного умеренного графика, который им позволяет одновременно как сохранять интенсивность ударов, так и накапливать боекомплект.

РОВ выводят на максимум применение КАБ, которые для них стали спасательным кругом на многих проблемных участках фронта и пока мы не решим эту проблему, говорить о каких либо масштабных и стремительных прорывах не приходится.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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ракетный удар
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