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Дефицитная ракета, которой нас пугают

Александр Коваленко

блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

28 августа 2022, 08:21

Корабли Черноморской флотилии имеют неполный комплект ракет, а некоторые боевые единицы вообще без него.

Ракета Калибр
Обстрел территории Украины крылатыми ракетами Калибр стал очень редким явлением / commons.wikimedia.org

По ракетным угрозам со стороны черноморской флотилии оккупантов… небольшое разъяснение.

С того факта, что у границ с Украиной сконцентрировано до 400 самолётов вкс рф, разводить панику совершенно не стоит. Поскольку это совершенно не говорит о готовящемся некоем масштабном налёте и бомбардировке Украины.

Теперь об угрозах обстрелов со стороны Чёрного моря.

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Каждый день вы можете слышать в сообщениях ОК "Юг" про присутствие в Чёрном море группы российских кораблей, готовых к применению энного количества КР "Калибр".

Странно, но кто-то реагирует на эти сообщения весьма болезненно и тревожно. Например, когда в Чёрном море сосредоточено военных кораблей с готовностью применить 16 КР "Калибр" - это одно, а когда 24 или 30 - это прямо конец света, готовят высадку десанта, пора валить в Молдову!

На самом деле, всё несколько не так. А точнее – совсем не так.

ОК "Юг" информирует о количестве кораблей, способных нанести удар согласно их огневому потенциалу – размещённым на борту кораблей пусковых ячеек КР "Калибр". Например, на подводной лодке проекта 636 "Варшавянка" размещено 4-х ПУ "Калибр". Если речь о МРК проекта 21631 "Буян-М", то здесь уже 8 пусковых.

То есть речь идёт о сухой констатации общего огневого потенциала тех единиц, что находятся в море.

Но главное то, что общее количество пусковых по всем, пока ещё действующим кораблям черноморской флотилии, с ячейками под 3С14, не обязательно может быть заполнено. То, что на корабле 8 пусковых, не означает их полную укомплектованность.

В настоящее время у россии КР "Калибр" критически дефицитная ракета, которую они не могут производить серийно. Корабли черноморской флотилии не только имеют не полный комплект, но и более того – некоторые боевые единицы вообще без него.

Именно по этой причине, обстрел территории Украины крылатыми ракетами "Калибр" стал очень редким явлением, а когда он происходит, то всё чаще мы видим нечётное количество выпускаемых ракет, что также говорит о неполной загрузке "пакета".

Разумеется – это ровным счётом не приуменьшает угрозу ракетного обстрела и меры безопасности необходимо соблюдать во время воздушных тревог. Но создавать истеричные волны на ровном месте также не стоит, ведь паника и необоснованные умозаключения вредит не меньше, чем несоблюдение мер безопасности.

война в Украине Калибр Александр Коваленко ракетный удар
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