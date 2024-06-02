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Почему об отправке войск в Украину заговорили именно сейчас?

Владимир Горбач
2 июня 2024, 06:09
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Эта тактика применяется НАТО в странах Балтии уже несколько лет подряд.
Почему об отправке войск в Украину заговорили именно сейчас?
Запад задумался об отправке войск в Украину / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

В чем сейчас заключается причина оживления дискуссий относительно отправки западных контингентов на территорию Украины? Тональность этой дискуссии задал президент Франции Макрон, когда в феврале этого года высказывался о гипотетической возможности такого варианта. Поначалу эту мысль, конечно, не воспринимали многие его западные коллеги, но он расширил так называемые окна Овертона, и люди начали думать об этом более серьезно. Как следствие, многие из европейских союзников, особенно страны Балтии и Польша, подхватили эту тему и поняли рациональность такой риторики. Потому что сейчас речь идет не столько о размещении вооруженных сил западных государств на территории Украины, сколько о том, что гипотетически это возможно. Мол, мы себя не будем в этом ограничивать, пусть россияне по этому поводу переживают.

Еще большей актуальности этой теме добавляют колебания на Западе относительно способности Украины выдерживать российский натиск на фронте. В частности, в течение последних месяцев из-за дефицита снарядов и вооружения на Западе начали задумываться над тем, что будет, если россияне прорвут фронт. То есть необходимость спасать ситуацию на поле боя может стать причиной введения западных войск в Украину. Но, конечно, Запад думает не о том, чтобы напрямую столкнуться с российской армией, а о том, чтобы присутствовать на определенной неоккупированной части территории Украины, чтобы россияне не решились идти дальше, остановить их своим присутствием.

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Эта тактика применяется НАТО в странах Балтии уже несколько лет подряд. По крайней мере после начала российской войны в 2014 году страны Балтии инициировали размещение на своей территории контингентов вооруженных сил союзников. Хоть и на ротационной основе, но тем не менее они физически постоянно присутствуют на территории страны, что на символическом уровне как бы сдерживает россиян от прямого вторжения (ведь тогда это будет означать прямое столкновение не только с армиями Эстонии, Латвии и Литвы, но и таких стран, как Соединенные Штаты, Великобритания, Федеративная Республика Германия). Потому этот тактический прием может применяться и в Украине, но это нужно делать превентивно, а не тогда, когда уже идет война и есть ожидание худших сценариев.

Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Владимир Горбач, специально для Главреда

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