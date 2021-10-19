УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему новоиспеченный План обороны государства – это бесполезный фасад

Юрий Касьянов

волонтер, блогер

19 октября 2021, 19:38

Подобные планы в Украине были всегда. Вопрос в другом – а кто их выполнял?

СНБО утвердила План обороны государства
Утвержденный план обороны государства – это очередная утка, призванная поднять рейтинги власти / volyn.com.ua

СНБО сообщила, что утвердила первый в истории Украины План обороны государства. Однако поскольку документ засекречен, мы понятия не имеем, каков он по содержанию – кроме намеков и слухов, не известно ничего. Очевидно, что в нем рассматриваются разные аспекты обеспечения безопасности государства и силы, которые предполагается задействовать в случае необходимости. Но все это понятно и так. Такой документ можно было назвать как угодно – и доктриной защиты государства, и военной доктриной, и как-то еще. Совершенно очевидно, что такого рода документы должны быть в любом государстве, может быть, кроме Люксембурга или Монако. И в Украине подобные документы создавались неоднократно, только назывались иначе.

Тем не менее, сейчас очередной план, вышедший из недр СНБО, подается как панацея, которая избавит нас от всех напастей: коррупционеров, воров в законе, контрабандистов, от всех невзгод и опасностей, угрожающих нашему государству. Но в действительности все это не так.

Мы и так видим, насколько наше государство готово к отражению всевозможных угроз, решению проблем потенциальных и уже существующих болевых точек вроде Донбасса и Крыма, проникновения в украинскую политику пособников нашего соседа, которые угрожают государству даже больше, чем военные силы. Например, на следующих президентских выборах вполне может победить Бойко, поскольку большинство граждан может за него проголосовать под воздействием вражеской пропаганды. Эта угроза очевидна, как очевидно и то, насколько мало делает нынешний президент, СНБО и прочие для того, чтобы нивелировать эту угрозу.

Так что все эти планы – всего лишь фасад, обложка. Важно же содержание и конкретные действия по противостоянию конкретным угрозам. Создается ли в Украине реальная профессиональная высоко мотивированная и хорошо вооруженная армия? Есть ли высокая мотивация в органах внутренних дел, вычищены ли там все старые кадры, которые по большей части занимались коррупцией, сдавая страну врагу? Нет. А то, что делает сегодня СБУ – бесполезно, эту службу уже давно нужно было закрыть и создать заново с новыми кадрами, и при этом очень осторожно брать на работу старые кадры. Если, к примеру, сейчас расформировать СБУ к чертовой матери, ничего в стране от этого хуже не станет, мы только сэкономим деньги.

Создается ли у нас хоть какая-то экономическая безопасность, делаются ли запасы нефти, газа, угля, продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций или военных действий, или тех же карантинных ограничений? Думают ли об этом наши высокомудрые политики и вожди? Не думают. Они заняты созданием новых видосиков о принятии какого-то нового плана или директивы.

Реклама

В общем, все это – мура.

По сути, сейчас в медийное пространство запущена очередная "утка" о новом Плане обороны, сгенерированная Офисом президента и другими аффилированными с ним структурами, чтобы чем-то занять мозги людей и отвлечь их от реальных проблем, обнадежить, а заодно и поднять свои рейтинги. Все, больше ничего в этом нет.

Ведь и в 2013-2014 гг. такой план обороны государства в Украине тоже был. Как бывший военный, служивший и при Союзе, и после него, могу сказать, что в любой воинской части есть секретный пакет, как и в любой организации есть инструкции на разные случаи: на случай ликвидации последствий стихийных бедствий, для противостояния агрессии, на случай войны или вспышек сепаратизма. Такие инструкции разработаны, лежали они и в администрациях Донецкой и Луганской областей, равно как и в других областях, были они и в Крыму.

Читайте такжеПлан обороны государства – "бумажная" готовность защищаться или пересмотр оборонной стратегии Украины

Вопрос в другом – а кто их выполнял? Это вопрос политической воли и реальных исполнителей. Просто до 2014 года наша армия долгие годы была никому не нужна и превратилась в группу людей, которые не могли найти себе применение на гражданке, не имели предпринимательской жилки, либо же которым просто некуда было податься из маленького военного городка. В МВД тогда был и во многом остается сейчас отстойник коррупционеров. Примерно тем же занимались и занимаются наши органы власти. О каких планах и воле выполнять такого рода инструкции в этом случае можно говорить?

Очень малый процент людей в 2014-ом принял эти планы к действию. О таких мы знаем – они дали бой противнику, подверглись пыткам, избиениям или были убиты. Тем не менее, они взяли в руки оружие и действовали по плану. К сожалению, таких людей было немного. А планы… Планы были всегда.

Главное всегда – не планы, а люди. В принципе, нам-то и планы особые не нужны, ведь у нас в Конституции прописано, что нужно делать: что должен делать президент, правительство и каждый гражданин. В Конституции говорится: защита страны – это не только обязанность государства, но и дело каждого гражданина. Действуйте по Конституции – и будет вам счастье.

Юрий Касьянов, волонтер, блогер, специально для Главреда

viber
СНБО война на Донбассе Юрий Касьянов План обороны государства
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Эндокринолог сказала, кому опасно есть хурмуЭндокринолог сказала, кому опасно есть хурму Украину прогреет до +23°: синоптики назвали сроки возвращения бабьего летаУкраину прогреет до +23°: синоптики назвали сроки возвращения бабьего лета Тина Кароль без бюстгальтера показала слишком много в ультракоротком мини-платьеТина Кароль без бюстгальтера показала слишком много в ультракоротком мини-платье У России сдали нервы: как Москва вручила Украине серьезные козыриУ России сдали нервы: как Москва вручила Украине серьезные козыри Приметы на 17 октября: что нельзя делать в Ерофеев день и как не попасть в бедуПриметы на 17 октября: что нельзя делать в Ерофеев день и как не попасть в беду

Последние новости

20:30

На Харьковщине накануне отопительного сезона целое село отключили от газа

20:23

"Такого еще никогда не было": врачи показали реанимацию с COVID-больными во Львове Видео

20:18

США нанесут мощный удар по России и разберутся с Газпромом из-за Северного потока-2 Видео

19:53

На Прикарпатье бешеный пес загрыз хозяйку и отправил часть города на карантин Видео

19:50

Зеленский встретился с главой Пентагона: о чем говорили

Реклама
19:40

Андрей Данилко записал новую песню для Верки Сердючки: "Будет что-то интересное!"

19:38

Почему новоиспеченный План обороны государства – это бесполезный фасад мнение

19:25

Когда включат отопление в Киеве 2021-2022: даты, тарифы и субсидия Видео

19:22

В Запорожье 12-летняя девочка вернула мать с того света: подросток реанимировала женщину

19:20

Россия шантажирует Европу из-за СП-2: в Москве ставят условие ФРГ по сертификации трубы Газпрома Видео

19:11

Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее выздороветь

19:08

Большинство умерших от COVID-19: в Киеве образовались очереди из похоронных авто на кладбище Фото Видео

18:45

Надя Дорофеева показала, как ее в трусах и фате привязали к коню

18:22

Приметы на 20 октября: что нельзя делать в день Сергея и как не попасть в беду Видео

18:18

Газовый кризис бьет по Европе: США выдвинули требование России по поставкам газа Видео

17:59

Встреча Зеленского и Путина: Лавров резко ответил на предложение президента Украины Видео

17:54

В Киеве взлетели тарифы на тепло Видео

17:47

Британия "наехала" на Россию из-за Крыма и переписи населения на оккупированном полуострове Видео

17:35

Госпитализируют повально невакцинированных: жуткая статистика Минздрава и фото с больниц Фото Видео

17:19

Завернула в пакет и положила в морозилку: женщина призналась в убийстве новорожденного

Реклама
17:07

В ноябре придет зима: синоптики рассказали, когда Украину завалит снегом Видео

16:59

США на Донбассе и слова Путина: Лавров разразился обвинением в адрес Франции и ФРГ по "Нормандии" Видео

16:34

Со скрежетом отказали тормоза: под Киевом маршрутка с пассажирами таранила авто на встречной Видео

16:29

Брата покойного мэра Кривого Рога нашли мертвым: полиция открыла дело об убийстве

16:24

Катя Осадчая в нежном образе показала двухмесячного сына

16:24

"Большая стройка": населенные пункты вдоль самой длинной трассы Волыни дождались ремонта дороги

16:14

Самые вкусные чебуреки из лаваша: изумительный рецепт за 15 минут Видео

16:10

"Это не очередная страшилка": во Львове пациентам с коронавирусом ампутировали ноги

15:56

День повара в Украине: душевные поздравления и прикольные картинки к празднику

15:49

Заседание Рады: министр экологии подал в отставку, а "Слуга народа" сократилась на одного нардепа

15:32

"Большая стройка" восстановила три моста на трассе Р-66 в Луганской области

15:31

Угрозы и оскорбления: в Хмельницкой области работодатель заставляет уволиться беременную девушку Видео

15:18

Глава Пентагона Ллойд Остин прямым текстом обвинил РФ в агрессии против Украины

15:11

Звезда сериала Клон показала горячее постельное фото

15:05

В мире распространяется новая, более заразная, форма коронавируса Видео

15:00

Гороскоп на 20 октября 2021 для всех знаков Зодиака: убытки или кардинальные перемены Видео

14:47

Как сэкономить на отоплении в квартире: простые советы, как платить меньше

14:46

Вода хлестала через дырявую крышу поезда Укрзализныци и залила пол в вагоне Видео

14:44

"Мы падаем с ног, а вы теряете родных": львовский врач на жутком примере призвала к вакцинации Видео

14:35

Еще четыре области оказались на грани попадания в "красную" зону: список

Реклама
14:31

Полтора миллиона прививок и новый рекорд: в Минздраве объявили об ускорении вакцинации в Украине Видео

14:18

Легкой походки больше не будет: в Житомире снесли известную фабрику носков Видео

13:43

Имя Макар: значение, судьба, характер

13:31

Мокрая Настя Каменских в одних трусиках покоряет пляжи Дубая

13:31

Календарь овуляции: как вычислить благоприятные дни для зачатия ребенка

13:15

Участие жителей ОРДЛО и роль РФ: "Венецианка" предлагает изменить законопроект по Донбассу и Крыму

12:58

Смерть на удаленке: пятиклассник умер из-за взрыва телефона на онлайн-уроке

12:29

У России сдали нервы: как Москва вручила Украине серьезные козыри мнение

12:25

Стричь волосы во сне: о чем говорит такой сон

12:23

Надежда Мейхер в полупрозрачном костюме поделилась мыслями о жизни

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять