Почему новоиспеченный План обороны государства – это бесполезный фасад

Утвержденный план обороны государства – это очередная утка, призванная поднять рейтинги власти / volyn.com.ua

СНБО сообщила, что утвердила первый в истории Украины План обороны государства. Однако поскольку документ засекречен, мы понятия не имеем, каков он по содержанию – кроме намеков и слухов, не известно ничего. Очевидно, что в нем рассматриваются разные аспекты обеспечения безопасности государства и силы, которые предполагается задействовать в случае необходимости. Но все это понятно и так. Такой документ можно было назвать как угодно – и доктриной защиты государства, и военной доктриной, и как-то еще. Совершенно очевидно, что такого рода документы должны быть в любом государстве, может быть, кроме Люксембурга или Монако. И в Украине подобные документы создавались неоднократно, только назывались иначе.

Тем не менее, сейчас очередной план, вышедший из недр СНБО, подается как панацея, которая избавит нас от всех напастей: коррупционеров, воров в законе, контрабандистов, от всех невзгод и опасностей, угрожающих нашему государству. Но в действительности все это не так.

Мы и так видим, насколько наше государство готово к отражению всевозможных угроз, решению проблем потенциальных и уже существующих болевых точек вроде Донбасса и Крыма, проникновения в украинскую политику пособников нашего соседа, которые угрожают государству даже больше, чем военные силы. Например, на следующих президентских выборах вполне может победить Бойко, поскольку большинство граждан может за него проголосовать под воздействием вражеской пропаганды. Эта угроза очевидна, как очевидно и то, насколько мало делает нынешний президент, СНБО и прочие для того, чтобы нивелировать эту угрозу.

Так что все эти планы – всего лишь фасад, обложка. Важно же содержание и конкретные действия по противостоянию конкретным угрозам. Создается ли в Украине реальная профессиональная высоко мотивированная и хорошо вооруженная армия? Есть ли высокая мотивация в органах внутренних дел, вычищены ли там все старые кадры, которые по большей части занимались коррупцией, сдавая страну врагу? Нет. А то, что делает сегодня СБУ – бесполезно, эту службу уже давно нужно было закрыть и создать заново с новыми кадрами, и при этом очень осторожно брать на работу старые кадры. Если, к примеру, сейчас расформировать СБУ к чертовой матери, ничего в стране от этого хуже не станет, мы только сэкономим деньги.

Создается ли у нас хоть какая-то экономическая безопасность, делаются ли запасы нефти, газа, угля, продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций или военных действий, или тех же карантинных ограничений? Думают ли об этом наши высокомудрые политики и вожди? Не думают. Они заняты созданием новых видосиков о принятии какого-то нового плана или директивы.

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В общем, все это – мура.

По сути, сейчас в медийное пространство запущена очередная "утка" о новом Плане обороны, сгенерированная Офисом президента и другими аффилированными с ним структурами, чтобы чем-то занять мозги людей и отвлечь их от реальных проблем, обнадежить, а заодно и поднять свои рейтинги. Все, больше ничего в этом нет.

Ведь и в 2013-2014 гг. такой план обороны государства в Украине тоже был. Как бывший военный, служивший и при Союзе, и после него, могу сказать, что в любой воинской части есть секретный пакет, как и в любой организации есть инструкции на разные случаи: на случай ликвидации последствий стихийных бедствий, для противостояния агрессии, на случай войны или вспышек сепаратизма. Такие инструкции разработаны, лежали они и в администрациях Донецкой и Луганской областей, равно как и в других областях, были они и в Крыму.

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Вопрос в другом – а кто их выполнял? Это вопрос политической воли и реальных исполнителей. Просто до 2014 года наша армия долгие годы была никому не нужна и превратилась в группу людей, которые не могли найти себе применение на гражданке, не имели предпринимательской жилки, либо же которым просто некуда было податься из маленького военного городка. В МВД тогда был и во многом остается сейчас отстойник коррупционеров. Примерно тем же занимались и занимаются наши органы власти. О каких планах и воле выполнять такого рода инструкции в этом случае можно говорить?

Очень малый процент людей в 2014-ом принял эти планы к действию. О таких мы знаем – они дали бой противнику, подверглись пыткам, избиениям или были убиты. Тем не менее, они взяли в руки оружие и действовали по плану. К сожалению, таких людей было немного. А планы… Планы были всегда.

Главное всегда – не планы, а люди. В принципе, нам-то и планы особые не нужны, ведь у нас в Конституции прописано, что нужно делать: что должен делать президент, правительство и каждый гражданин. В Конституции говорится: защита страны – это не только обязанность государства, но и дело каждого гражданина. Действуйте по Конституции – и будет вам счастье.

Юрий Касьянов, волонтер, блогер, специально для Главреда