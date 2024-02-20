Почему неслыханные международные санкции не работают вообще

Санкции неэффективны и по отношению к Ирану и Северной Корее.

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Санкции против России / ua.depositphotos.com

Все знают, что по причинам политической турбулентности в США у нас возник дефицит боеприпасов и финансов. А несогласованная политика ЕС приводит к тому, что не реализовываются даже те варианты, которые могли компенсировать фактическое выпадение Штатов из военной поддержки Украины.

Свежий печальный пример: Чехия предварительно договорились о поставках нам снарядов калибра 155 мм, преимущественно из Турции. Но выделение на это средств заблокировали Франция и Греция. Первая, потому что хочет, чтобы деньги пошли в ее собственный ВПК. А Греция не хочет, чтобы европейские деньги доставались ВПК Турции, потому что с ней у них принципиальные споры из-за северного Кипра.

Но как-то без внимания остается крайне важный вопрос: а почему недоимперия избавились от проблем с пополнением личного состава, причем настолько избавились, что может класть десятки тысяч бойцов ради пропагандистского эффекта, как это происходило в Авдеевке? И почему россия продолжает расконсервирование и выпуск ракет, бронетехники, дронов и всего остального, даже наращивая производство?

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А потому что у нее есть достаточно денег! Идет торговля, не остановлены финансовые потоки, агрессор успел приспособиться и у него все в порядке. То есть, неслыханные международные санкции или имеют слишком пролонгированный эффект, или не работают вообще.

Между прочим, санкции неэффективны и по отношению к Ирану и Северной Корее. И трудно представить, что какие-то политические силы в США и ЕС подыгрывают этим авторитарным странам. Кстати, мои бывшие коллеги из Днепра прислали мне аналитический отчет о ракетной программе Северной Кореи. Так там такие достижения, что Белому Дому надо больше переживать, что ЯЗ выведет в космос не Москва, а Пхеньян.

Поэтому коллективный Запад должен обратить реальное внимание на неэффективность собственных санкций. И спустить с поводка все свои финансовые разведки и другие силовые структуры, чтобы наконец получить заметное сокращение финансовых поступлений в агрессивную недоимперию.

Для этого не надо согласования с Конгрессом, Советом Европы, НАТО и другими бюрократическими инстанциями. Потому что решения давно приняты, надо лишь добиться их фактического выполнения. Как раз на этом надо постоянно настаивать нашей дипломатии, а не исполнять бессмысленные ритуальные танцы вокруг наших партнеров.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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