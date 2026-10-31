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Почему несколько миллионов украинцев могут потерять деньги: Денисенко о взломе Binance

Вадим Денисенко
31 октября 2026, 08:10
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Политолог объясняет, почему Binance – это не одна компания, а группа юрлиц, и почему пользователям стоит проверить, кто именно их контрагент
Вадим Денисенко, взлом Binance
Вадим Денисенко, взлом Binance / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Depo.Ua, wikimedia.org/Satheesh Sankaran

Руководитель аналитического центра Деловая Столица Вадим Денисенко разбирает масштабную хакерскую атаку на криптобиржу Binance, из-за которой биржа временно остановила депозиты и вывод средств, а влияние инцидента оценивают в $6,3 млрд. Он объясняет, почему проблемы крупнейшей криптобиржи мира способны перерасти в системный кризис, когда можно будет оценить сценарии и сколько украинцев рискуют потерять деньги. Публикуем его размышления.

Взлом криптобиржи Binance. Как это повлияет на Украину?

Как минимум 6,5 млн украинцев являются владельцами криптовалют

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29–30 октября 2026 года биржа начала расследовать масштабную хакерскую атаку и временно остановила депозиты и вывод средств. Считается, что атака затронула активы на 6,3 млрд долларов.

Binance в цифрах:

335 млн пользователей

$162,8 млрд активов

$34 трлн оборота

По спотовому обороту в декабре 2025 года: 38% мировой торговли криптой, что в четыре раза больше, чем у ближайшего конкурента.

Именно сочетание около 40% спотового рынка, сотен миллионов зарегистрированных пользователей и более $160 млрд активов на хранении объясняет, почему проблемы Binance способны стать системным кризисом для криптоиндустрии.

Юридическая структура

Binance - это фактически международная группа юридических лиц, которые работают под одним брендом, а не одна компания, зарегистрированная в одной стране. Но есть нюанс: это не обязательно классический холдинг с полностью прозрачной структурой собственности и единой материнской компанией.

Если возникает крупный ущерб (как сейчас), нельзя автоматически сказать, что все компании группы Binance солидарно отвечают за него.

Поэтому для пользователя особенно важно посмотреть в условиях аккаунта, какое именно юридическое лицо Binance является его контрагентом. Это гораздо важнее, чем просто знать, что бренд Binance связан с Кайманами или Абу-Даби.

Когда мы сможем сделать первые выводы относительно сценариев?

Через 24–72 часа, но уверенно оценить риск системного кризиса - скорее через несколько дней или неделю.

По состоянию на утро 30 октября расследование продолжается. Binance оценивает влияние инцидента в $6,3 млрд, сообщает о заморозке около $3 млрд активов и обещает покрыть потери. Reuters также приводит оценку Chainalysis: как минимум $5,912 млрд было похищено, хотя окончательный масштаб и механизм еще уточняют.

Первый сигнал - восстановление нормальной работы: откроют ли депозиты и вывод и восстановится ли нормальная работа биржи.

Появятся ли новые данные о движении активов злоумышленника. Это покажет, удалось ли локализовать техническую проблему. Но даже восстановление вывода еще не доказывает полной платежеспособности. Об этом можно будет говорить не раньше чем через 7–8 дней.

Как это повлияет на Украину?

По разным данным, 6,5–7 млн украинцев имеют средства в крипте. При этом нельзя автоматически переносить оценку 6,5 млн на количество потенциально пострадавших от Binance.

Часть людей держит крипту в личных кошельках, часть - на других биржах, часть вообще не имеет значимых остатков.

Для оценки украинского риска самая важная цифра, которой не хватает, - какая доля украинских криптосбережений приходится на централизованные биржи и какая именно - на Binance.

Без нее можно оценить масштаб распространения криптовалют в Украине, но не реальный объем потенциальных потерь украинцев в этом инциденте.

В то же время мы можем утверждать, что большая часть теневых схем, связанных с коррупцией, отмыванием и выводом средств, идет именно через крипту. И пока замены этому нет.

В целом, если ситуация пойдет по худшему сценарию, потери понесут несколько миллионов украинцев. Также, очевидно, будут меняться коррупционные схемы.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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криптовалюта хакерская атака Вадим Денисенко
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