Гривна пробьет потолок: курс может достичь 47 гривен за доллар уже до конца года – Новак

Если гривна продолжит обесцениваться такими темпами, как сейчас, то "под елочку" нас ждут новые курсовые антирекорды, предостерег экономист.

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Доллар по 45,60 гривен – это еще не потолок, к новому году гривна обесценится еще больше - Новак / Коллаж: Главред

В течение последней недели украинцы с тревогой наблюдают за ценниками в обменных пунктах, где курс доллара уверенно бьет рекорды и уже достиг 45,60 гривен 28 октября. Правда, затем доллар немного подешевел, но не существенно – на 1 ноября НБУ установил курс на уровне 45,52 гривны за доллар. Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в своей колонке для Главреда рассказал, почему курс гривны по отношению к доллару бьет антирекорды, сколько будет стоить доллар уже к новому году и почему госбюджет-2027 является неоправданно оптимистичным.

Гривна начала стремительно девальвировать и чуть ли не ежедневно устанавливать антирекорды. Пока ничего критического не происходит, ведь мы наблюдаем "ползучую" девальвацию на несколько копеек или несколько десятков копеек в неделю. Но тенденция неутешительная.

Если гривна продолжит обесцениваться такими темпами, как в течение последних десяти дней, то к концу года мы увидим новые антирекорды – курс может достичь в декабре 46-47 гривен за доллар.

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Такая девальвация неизбежно вызовет цепную реакцию – еще более высокие темпы инфляции по всей экономической системе. Потому что девальвация национальной денежной единицы, то есть подорожание иностранных валют, будет означать также подорожание всех без исключения иностранных товаров, затем – услуг, а затем – и отечественных товаров. А, учитывая, что мы в больших объемах используем такой импортный товар, как топливо, которое является составляющей себестоимости всех товаров и услуг, его подорожание вызовет мощную волну инфляции, приведет к еще большему снижению покупательной способности украинцев и, соответственно, к сужению внутреннего рынка. А сужение внутреннего рынка – это падение ВВП страны и уменьшение налоговых поступлений.

В нынешних условиях – в условиях войны – сокращение налоговых поступлений ограничит наши возможности финансировать оборону.

Обеспечение стабильности курса гривны, особенно во время войны, является главной задачей регулятора рынка – Национального банка Украины. И у НБУ сегодня есть все, что нужно для обеспечения устойчивости гривны. Ведь сейчас у нас рекордные золотовалютные резервы – около 50 млрд долларов. Таких резервов у нас и близко не было даже в лучшие мирные годы. Просто для понимания: в лучшие мирные годы наши ЗВР составляли 21 млрд долларов, тогда как сейчас – около 50 млрд долларов. И это при значительно меньшем валютном обороте из-за войны и значительно меньшей численности населения (по разным оценкам, от 8 до 9 млн украинцев выехали из Украины).

Однако, имея рекордные золотовалютные резервы, Нацбанк почему-то не обеспечивает стабильный курс гривны. Это "почему-то" вызывает много вопросов к НБУ. Например, вызывает вопросы повышение учетной ставки до 16%. Это, кстати, также делает кредитный ресурс практически недоступным и для бизнеса, и для граждан.

Кроме того, НБУ недавно совершил ещё один непонятный шаг – выпустил банкноту более высокого номинала, то есть 2 тысячи гривен. Такой шаг не приводит ни к чему, кроме как к провоцированию еще более высоких темпов инфляции. Из-за этих странных шагов Нацбанка невозможно точно понять, что будет дальше с курсом гривны.

Впрочем, есть и объективные причины для обесценивания гривны. Прежде всего это большой валютный дисбаланс в торговле: импорт у нас сейчас значительно превышает экспорт, и отрицательное торговое сальдо довольно велико. Но есть одно "но": отрицательное торговое сальдо нам полностью помогают перекрывать крупные прямые валютные поступления от наших партнеров. Именно поэтому у Украины сегодня рекордные золотовалютные резервы, несмотря на войну. А ЗВР – это инструмент, прежде всего, для обеспечения стабильности курса национальной денежной единицы. Однако, имея такой инструмент, НБУ почему-то не поддерживает курс гривны.

Кроме того, в проекте госбюджета на 2027 год, который Рада приняла в первом чтении, заложен среднегодовой курс на уровне 47,1 гривны за доллар. Учитывая нынешние темпы девальвации гривны, возникают сомнения в реалистичности госбюджета на следующий год. Ведь именно на основе этого прогнозируемого курса сформирован весь бюджет: валютные поступления от экспорта, прямые финансовые операции и соответствующие налоговые поступления из финансового сектора.

Если реальный курс гривны впоследствии, в течение финансового года, не будет соответствовать прогнозируемому, то и сам бюджет не будет соответствовать действительности. Как следствие, его придется пересматривать, возможно, даже не один раз.

Конечно, во время войны трудно избежать пересмотров бюджета, поскольку приходится подстраиваться под последствия российских ударов. То есть война корректирует экономическую и финансовую ситуацию, а также бюджет. Но если к обстоятельствам войны добавится еще и странная политика НБУ в отношении курса, это только усугубит непредсказуемость и неконтролируемость бюджетного процесса.

Андрей Новак, экономист, председатель Комитета экономистов Украины, специально для Главреда

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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