Почему не стоит связывать визит Зеленского с заявлениями Трампа

Все заявления Трампа в отношении Зеленского и Украины преследуют единственную задачу – выиграть выборы.

https://opinions.glavred.info/pochemu-ne-stoit-svyazyvat-vizit-zelenskogo-s-zayavleniyami-trampa-10600442.html Ссылка скопирована

Трамп не теряет надежды выиграть выборы, потому использует вопрос Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

О том, был ли визит Зеленского в США удачным для Украины, еще рано судить. То, что мы видели, было только публичной его частью, и многое обсуждалось за закрытыми дверями. Ведь визит был рассчитан на несколько дней, была огромная украинская делегация дипломатов, военных. Но в целом визит можно считать успешным, особенно после объявления помощи от США на 7,9 миллиардов долларов. Очень правильно была отработана Генассамблея ООН, где Зеленский с трибуны заявил о возможной атаке на атомные станции Украины.

Но настоящий результат этого визита можно будет оценить на поле боя, особенно если удастся дожать вопрос ударов по территории Российской Федерации. Когда россияне покажут обломки ATACMS или Storm Shadow на своей территории, тогда и можно будет понимать, как это работает.

Мы должны понимать, что у Запада есть желание оставить Россию как государство, и чтобы Украина не устраивала хаос в РФ. То есть чтобы Украина не выиграла, но и не проиграла, что не соответствует нашим интересам. Ведь США, от которых во многом зависит западная политика в отношении РФ, играют стабильность России последние 100 лет. И искренне развала и хаоса РФ желают только Великобритания и ближайшие соседи по НАТО, Польша, Финляндия, Швеция, поскольку последним не нужен такой сосед.

видео дня

Что же касается визита Зеленского на завод в Пенсильванию и реакции на него республиканцев, то во время избирательной кампании все, что они вместе с демократами говорят как друг о друге, так и об Украине не имеет для нас никакого значения. Потому что не украинцы являются их избирателями. Да и судить о грядущей политике по нынешним заявлениям – это все равно что смотреть в Украине на Ляшко с вилами. Кампания в США даже более жесткая, чем в Украине, но главный плюс этой ситуации в том, что вопрос Украины стал одним из значимых, и он разыгрывается. И это надо активно использовать во всех направлениях.

Возможно, Зеленский и подыграл демократам, но, в конце концов, его задачей было получить помощь от США. Ведь Запад – это всегда торги, переговоры, смена позиций.

Никто ни с кем на самом деле не поссорился, результат получен, и двухпартийная поддержка у нас все еще есть. А вообще украинцам стоит уделять больше внимания не выборам в США, которые прямо их не касаются, а давлению на правительство Украины, чтобы оно обеспечило экспорт предприятиям ВПК, обеспечивал страхование предприятия ВПК, военную секретность, долгосрочные контракты. И чем больше у нас будет оружия, тем больше мы будем в кооперации с западными корпорациями, и в этом случае уже будет не столь важно, кто будет президентом в США.

Все заявления Трампа в отношении Зеленского и Украины преследуют единственную задачу – выиграть выборы. И у Трампа все еще остается такой шанс, тем более что Хиллари Клинтон, как и сейчас Камале Харрис, тоже показывали высокие рейтинги. Но специфика избирательной системы США такова, что можно набрать больше голосов, но проиграть выборы.

Да и подкосить Харрис может не столько вмешательство РФ, которая стремиться расшатать и поляризовать Штаты, сколько военная операция Израиля против "Хезболлы".

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред