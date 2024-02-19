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Почему Навальный добровольно сел в тюрьму: о странных решениях лидеров

Олег Хомяк
19 февраля 2024, 06:58
Глупость и страсть - вот что движет жизнью. Но чтобы ими пользоваться нужен разум.
Алексей Навальный
Алексей Навальный умер при загадочных обстоятельствах в тюрьме / Instagram Навальный, скрин

Возвращение Навального в Россию после отравления. И в тюрьму.

Возвращение Саакашвили в Грузию и в тюрьму.

Традиционная попытка смотреть на происходящее как на рациональное действие может привести к зависанию и потере веры в разум).

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Но это полезная потеря веры.

Эти два примера и много других, говорят что люди принимают решения и на основе рационального анализа и на основе своих иррациональных внутренних факторов (картина мира, личная мотивация, комплексы и т.д.). Баланс этих двух аспектов, при принятии решений меняется. И с некоторого момента получается так, что если в нормальных обстоятельствах у лидера доминирует рациональное, и это большую часть времени, то в некоторых кратковременных ситуациях, но связанных с критическим решениями, вдруг доминирует иррациональное - и получается внезапное странное решение.

Задним числом, из настоящего в прошлое, все конечно логично объяснят, почему все что произошло, было логично и неизбежно. Но это уже объясняют, когда все произошло. В самом же моменте обычно видится совершенно другое, не то, что потом случится.

Работа с тем, что называют иррациональным в себе, в другом, в группе, это и критически важно для выживания и важно для успеха.

Комплексы, страхи, одержимости, глупость, привязанности, страсти, травмы - вот оно золотое знания для контроля, влияния, прогноза. Это и есть движущие силы жизни и человечества. Культ же рационального создаёт иллюзию разумности жизни. Хотя нужно признать, что какая-то струйка рационального время от времени влияет на решения). А если вообще посмотреть в целом, то очевидно, что все сбалансировано и разумно. Но этот взгляд редко кому и мало кому доступен. Поэтому его можно не учитывать.

Глупость и страсть - вот что движет жизнью.

Но чтобы ими пользоваться нужен разум.

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Кто такой Олег Хомяк?

Олег Хомяк - политический психолог, консультант по лидерству и психологии масс. Изучал политическую психологию в Санкт-Петербургском государственном университете. Бывший советник министра здравоохранения, бывший советник главы Одесской ОГА.

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Алексей Навальный смерть Навального
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