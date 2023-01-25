Почему нам так нужен танк Leopard 2

Современную войну на танках Т-72 не построишь.

Боевой танк Leopard 2 / Bundeswehr

Танк Leopard 2, с момента его появления, практически постоянно занимает первые позиции в рейтинге мирового танкостроения. Это лучший танк. К примеру, версия Leopard А7 сегодня является лидером среди танков. По своим тактико-техническим характеристикам он представляет большую угрозу для противника. Поэтому нам так важно его получить.

Abrams уступают Leopard 2. В основном из-за специфики ходовых качеств. Газотурбинный двигатель Abrams является довольно проблематичным и капризным. В войне в Персидском заливе танки Abrams провалились, потому что у них, в условиях сильной запыленной местности, очень быстро забивались воздушные фильтры. У Abrams есть свои недостатки, однако по системам управления огнем и боевым качествам они с Leopard 2, в принципе, равны.

Вопрос не в том, что нам конкретно нужно – Abrams или Leopard 2. Дело в том, что Leopard – наиболее распространенный танк Европы. Сервисная и техническая база широко распространена по всем странам европейского континента, включая скандинавские страны. Leopard есть в той же Польше. Акцент на получении именно Leopard был сделан как раз таки из-за распространенности этих танков. Всего их выпустили 3,5 тысячи единиц. Насколько я помню, из них 1700 находятся в Европе, без учета танков в Бундесвере. На балансе немецкой армии было несколько сотен таких Leopard – 600 в боевом составе. Сейчас большая часть, скорее всего, находится на хранении.

Кроме того, Украина, вероятно, в вопросе получения Leopard рассчитывает больше не на Германию, а на получение от нее разрешения другим странам на то, чтобы они предоставили нам эти танки. Современную войну на танках Т-72 не построишь.

Олег Жданов, специально для Главреда.