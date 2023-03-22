Россия может проводить разведку, обнаруживать эти самолеты и просто фокусировать свои усилия на их уничтожении.

Самусь объяснил, почему нам не передают западную авиацию / Укроборонпром

Я уверен, что самолеты МиГ-29 будут нам переданы. Словакия и Польша передадут нам несколько десятков этих самолетов. В любом случае, у Словакии их 10, у Польши – 29, да и Польша может нам передать или эскадрилью (14 самолетов) или две, будем видеть.

Важный аспект – было бы очень хорошо, если бы эти самолеты уже были модернизированы для использования западного вооружения. Потому что украинские МиГ-29 не могут его использовать, и это резко снижает их боевые возможности. Если бы эти самолеты были оснащены системами, позволяющими использовать западное вооружение, это в некотором роде компенсировало бы отсутствие западной авиации.

Почему нам не передают западную авиацию? Потому что это занимает время и требует больших ресурсов, в том числе финансовых. Потому что авиация - это дорогая штука, это миллиарды, которые нужно инвестировать в украинскую инфраструктуру. Потому что надо создать условия для обслуживания этих самолетов, не говоря уже о том, что до конца нет готовности стопроцентного обеспечения безопасности самолетов, если они будут базироваться в Украине.

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То есть Россия может проводить разведку, обнаруживать эти самолеты и просто фокусировать свои усилия на их уничтожении. И тогда получится так, что мы потратили огромные средства, а использовать самолеты не сможем, потому что Россия откроет на них охоту.

Потому что в принципе можно найти самолеты и начать их уничтожать тем же ракетным оружием. А мы еще не до конца создали условия для того, чтобы полностью закрыть небо – мы знаем, что у России есть ракеты, которые украинские ПВО и ПРО не могут сбивать.

Поэтому на данный момент наши партнеры сконцентрировались на передаче нам высокоточного дальнобойного оружия дальностью 150 километров, которое изменит возможности Украины относительно подготовки к наступлению. Это очень важно, когда в рамках подготовки и проведения наступательной операции можно стрелять на 150 километров вглубь. В нашем случае это фактически весь фронт (примерно именно такая сейчас его глубина) и определенным образом доставали бы в Крым.

То есть сможем уничтожать командные пункты, системы управления противника, склады с боеприпасами, логистику, системы разведки, ПВО и так далее. Соответственно, это полностью меняет возможности противника к обороне, потому что когда мы уничтожаем систему ПВО, РЭБ, системы управления он просто не может адекватно реагировать на наши наступательные действия. Это очень важно, и если нас снабдят достаточным количеством боеприпасов GLSDB, то мы определенным образом даже компенсируем отсутствие западной авиации, которая бы нам гарантировала господство в воздухе.

Компенсация такими средствами позволяет нам планировать наступательные действия и без западной авиации, особенно если польские и словацкие МиГи будут иметь возможности для применения западного оружия. Потому что, в принципе, нам нужен не сам самолет, а авиационная система, которая может использовать западное оружие и с помощью этого выйти хотя бы на уровень россиян. Потому что и дальность бортовых радаров, и использование ракет должно быть не хуже, чем в РФ. Сейчас у нас таких возможностей нет, потому что у нас старые самолеты.

То есть не просто чтобы нам дали Eurofighter, потому что он красивый, а потому что нам нужны конкретные боевые возможности на поле боя. И если мы сможем компенсировать это МиГами, то это будет супер вариант для нас, потому что для этих самолетов у нас все готово – пилоты, специалисты, инфраструктура. Самолеты прибыли, наши пилоты садятся на них и выполняют боевые задачи.

Михаил Самусь, специально для Главреда