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Почему наказать Россию за геноцид украинцев будет непросто

Александр Хара

Эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат

18 марта 2023, 18:36
Украина сможет получить необходимые доказательства того, что Россия планировала и осуществляла геноцид, только после победы.
По словам Хары, только после победы Украина имеет шанс наказать Россию за геноцид
Привлечь Россию и Путина к ответственности за геноцид в Украине будет непросто, отметил Хара / Коллаж УНИАН, Главред, kremlin.ru

Комиссия ООН, расследовавшая действия российской армии в Украине, обнародовала отчет. В нем говорится о том, что эта комиссия не нашла доказательств геноцида украинского народа. Многих в нашей стране это решение возмутило, впрочем, Украину предупреждали, что доказать геноцид будет непросто.

Когда только был запущен процесс сбора доказательств, чтобы Украина могла привлечь Россию и российских убийц к ответственности за их преступления, все международные советники (прежде всего британские), которые точно были и есть на нашей стороне, отмечали, что лучше сосредоточиться на доказательстве преступления агрессии, а не геноцида, поскольку последнее чрезвычайно сложно доказать. Особенно когда у нас нет доступа к российским документам, в частности, документам высшего руководства РФ, который мы можем получить только после победы. Речь идет о документах, которые бы доказывали, что Кремль действительно планировал геноцид украинского народа, а потом его осуществлял.

Именно поэтому западные партнеры изначально призвали нас сосредоточиться на доказательстве преступления агрессии.

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Безусловно, это решение комиссии ООН не означает, что мы должны на этом остановиться. Ведь украинское общество убедилось, что намерения относительно геноцида у россиян действительно были, что это не были какие-то единичные эксцессы с участием бурятов или других, кто пришел в составе российских войск в Украину, которые убивали, насиловали и подвергали пыткам украинцев. Нет, это делалось системно.

Несмотря на то, что нет прецедентов и инструментария, Украина должна рискнуть и попытаться доказать геноцид. Ведь Россия была организатором нескольких голодоморов, нескольких геноцидов украинцев в советское время. Но поскольку Москва так и не была наказана и осуждена за те методы, что использовала, это обусловило становление России как фашистского государства, каким мы ее знаем сейчас.

Когда в 1945 году разбили нацистов, тоже не было ни правовых оснований, ни механизмов, ни международного суда или трибунала, который мог бы заниматься такими делами. Поэтому все это создавали с нуля, то есть создавались правовые основания для того, чтобы осудить высших чиновников Третьего Рейха.

Поскольку Советский Союз тогда был одним из победителей, его никто не судил за преступления коммунизма. Впрочем, это отнюдь не означает, что сейчас не стоит пытаться создать систему, институты и правовую основу, чтобы можно было установить справедливость и осудить Путина и всех его приспешников. Это трудная задача и в юридическом, и в ресурсном планах, но это крайне важно и для Украины, и для Центральной и Восточной Европы, которые не раз пострадали от Москвы.

Важно это и для мира, поскольку на украинский кейс необходимо правильно отреагировать, чтобы дать сигнал всем кровавым диктаторам разных частей мира, которые уже совершили преступления или будут готовиться их совершить, увидев безнаказанность Путина.

Поэтому Украине не следует останавливаться на решении, которое ее не удовлетворяет. Нужно искать другие инструменты и применить все возможные механизмы, которые бы заставили россиян ответить за их преступления. И программой максимум здесь будет осуждение за геноцид украинского народа, а точнее за рецидив геноцида.

Конечно, мы можем повесить всех собак на ООН и обвинить ее в недееспособности. Но следует помнить, что доказать факты геноцида чрезвычайно сложно. У нас есть факты бесчеловечных, варварских преступлений России, но фактаж о том, как это задумывалось, планировалось и организовывалось Москвой, пока отсутствует. Геноцид – это преступление преступлений, и доказать его чрезвычайно непросто.

Поэтому не думаю, что за такой вывод ООН Россия заплатила или что-то в этом роде. Безусловно, Российская Федерация тратит деньги на подобные вещи, и у нее есть свои агенты повсюду, но здесь, скорее, сыграла роль сложность доказания преступления.

Как бы то ни было, ООН нас не спасет от войны, не может ее остановить, не может привлечь Россию или Путина к ответственности. Это можем сделать только мы сами с оружием и нашими партнерами, что нам помогают.

Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат, специально для Главреда

война в Украине ООН геноцид Александр Хара война России и Украины
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